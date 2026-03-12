Ένταση στην Agrotica: Μπλόκο της ΕΛΑΣ σε αγρότες που προσπάθησαν να μπουν στο χώρο των εγκαινίων

«Τοίχο» βρήκαν απέναντί τους οι αγρότες όταν, ύστερα από τη συγκέντρωση που πραγματοποίησαν στον χώρο της ΔΕΘ, προσπάθησαν να προσεγγίσουν το σημείο όπου γίνονται τα εγκαίνια της Αgrotica στη Θεσσαλονίκη.

Οι αγρότες κρατώντας πανό θέλησαν να κάνουν μία ειρηνική πορεία διαμαρτυρίας ωστόσο βρήκαν απέναντί τους ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ και κιγκλιδώματα.

Παρόλο που εξήγησαν ότι στόχος τους είναι απλά να κάνουν την πορεία και να μοιράσουν πορτοκάλια και να φύγουν, οι αστυνομικοί ήταν ανένδοτοι, μην επιτρέποντάς τους να προσεγγίσουν το σημείο.

Πίσω από τα κιγκλιδώματα όλοι οι αγροτοσυνδικαλιστές αλλά και οι εκατοντάδες αγρότες ρωτούσαν επίμονα, δίχως να παίρνουν απαντήσεις: «Δεν μας αφήνετε να μπούμε στην έκθεση των αγροτών;»

