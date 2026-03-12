search
ΠΕΜΠΤΗ 12.03.2026 19:59
ΕΛΛΑΔΑ

12.03.2026 19:34

Ένταση στην Agrotica: Μπλόκο της ΕΛΑΣ σε αγρότες που προσπάθησαν να μπουν στο χώρο των εγκαινίων

12.03.2026 19:34
«Τοίχο» βρήκαν απέναντί τους οι αγρότες όταν, ύστερα από τη συγκέντρωση που πραγματοποίησαν στον χώρο της ΔΕΘ, προσπάθησαν να προσεγγίσουν το σημείο όπου γίνονται τα εγκαίνια της Αgrotica στη Θεσσαλονίκη.

Οι αγρότες κρατώντας πανό θέλησαν να κάνουν μία ειρηνική πορεία διαμαρτυρίας ωστόσο βρήκαν απέναντί τους ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ και κιγκλιδώματα.

Παρόλο που εξήγησαν ότι στόχος τους είναι απλά να κάνουν την πορεία και να μοιράσουν πορτοκάλια και να φύγουν, οι αστυνομικοί ήταν ανένδοτοι, μην επιτρέποντάς τους να προσεγγίσουν το σημείο.

Πίσω από τα κιγκλιδώματα όλοι οι αγροτοσυνδικαλιστές αλλά και οι εκατοντάδες αγρότες ρωτούσαν επίμονα, δίχως να παίρνουν απαντήσεις: «Δεν μας αφήνετε να μπούμε στην έκθεση των αγροτών;»

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός – Μπέτις: Live ο αγώνας για τη φάση των «16» του Europa League

ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με τραυματία μοτοσικλετιστή στη λεωφόρο Κηφισίας – Μεγάλες καθυστερήσεις

ΕΛΛΑΔΑ

Έκθεση της ΕΥΠ για την τρομοκρατία: Απετράπησαν 19 κυβερνοεπιθέσεις, στρατολογούν συνεργάτες από online παιχνίδια 

ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο Μίσιγκαν: Ένοπλος εισέβαλε με αυτοκίνητο σε συναγωγή και άνοιξε πυρ (Video)

BUSINESS

Οι μεγάλες εκπαιδευτικές οικογένειες πουλάνε τα ιδιωτικά σχολεία σε ξένους - Οι συμφωνίες, η αγορά του 1,2 δισ. και τι αλλάζει μετά την εξαγορά

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βίκυ Σάφρα: Από τη Θεσσαλονίκη στη λίστα του Forbes – Ποια είναι η πλουσιότερη Ελληνίδα με περιουσία  27 δισ. δολαρίων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πλασματικά Έτη: Ο «δρόμος» για σύνταξη έως και 7 χρόνια νωρίτερα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βασίλης Σπανούλης: Παραιτήθηκε από τη Μονακό - Στον τελικό του Κυπέλλου Γαλλίας με άλλο προπονητή η ομάδα του Πριγκιπάτου

LIFESTYLE

Φιλαρέτη Κομνηνού: «Η απιστία ήταν γερό χαστούκι, νόμιζα ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί στη δική μου ζωή» (Video)

1 / 3