ΠΕΜΠΤΗ 12.03.2026 20:00
12.03.2026 19:48

Τροχαίο με τραυματία μοτοσικλετιστή στη λεωφόρο Κηφισίας – Μεγάλες καθυστερήσεις

12.03.2026 19:48
Στο «κόκκινο» βρίσκεται η κυκλοφορία στη λεωφόρο Κηφισίας, όπου νωρίτερα έλαβε χώρα τροχαίο ατύχημα, στο οποίο τραυματίστηκε ελαφρά ένας μοτοσικλετιστής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο έλαβε χώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας, κάτω από τη γέφυρα, στον κόμβο Κατεχάκη, όταν μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με ΙΧ κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του δικυκλιστή.

Λόγω του τροχαίου, η μία λωρίδα παραμένει κλειστή και οι οδηγοί πρέπει να οπλιστούν με υπομονή, αφού το μποτιλιάρισμα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας ξεκινά από την Αρδηττού στο Μετς και φτάνει μέχρι και το νοσοκομείο Υγεία.

Προβλήματα παρατηρούνται και στην κάθοδο της  λεωφόρου Κηφισίας, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στην Κατεχάκη, αλλά και στο ρεύμα ανόδου της Βασιλίσσης Σοφίας.  

