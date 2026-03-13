search
Ρόδος: Κάθειρξη 600 χρόνων και πρόστιμο 700.000 ευρώ σε διακινητές μεταναστών

13.03.2026 12:21
metanastes migrants

Ποινές κάθειρξης 600 ετών και χρηματικό πρόστιμο 700.000 ευρώ επέβαλε συνολικά το Μονομελές Εφετείο Δωδεκανήσου σε 29χρονο από το Αζερμπαϊτζάν και σε 30χρονο από τη Μολδαβία οι οποίοι στις 5 Οκτωβρίου 2025 αποβίβασαν παράνομα στην Κάρπαθο 59 μετανάστες, εκ των οποίων τα 30 ανήλικα παιδιά.

Οι ποινές που επέβαλε το Μονομελές Εφετείο Δωδεκανήσου

Ειδικότερα το δικαστήριο επέβαλε συνολική ποινή κάθειρξης 300 ετών και 7 μηνών (εκτιτέα τα 25 έτη) και συνολικό χρηματικό πρόστιμο 350.500 ευρώ στον 29χρονο, καθώς και συνολική ποινή κάθειρξης 300 ετών και ενός μηνός (εκτιτέα τα 25 έτη) και συνολικό χρηματικό πρόστιμο 350.500 ευρώ στον 30χρονο Μολδαβό, με τις εφέσεις να μην έχουν αναστέλλουσα δύναμη.

Το περιστατικό με το σκάφος από τις τουρκικές ακτές

Το σκάφος είχε ξεκινήσει από τις τουρκικές ακτές και εντοπίστηκε στις 5 Οκτωβρίου 2025 σε παραλία της Καρπάθου από τους λιμενικούς, ενώ μεταξύ των μεταναστών υπήρχε και ένα άτομο που χρειάστηκε να διακομισθεί με ελικόπτερο SUPER PUMA της Πολεμικής Αεροπορίας στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.

