Μία επιπλέον παράσταση για την «Κάρμεν» στις 31/5, λόγω εξάντλησης των εισιτηρίων

Καθώς τα εισιτήρια για τις δώδεκα παραστάσεις της Κάρμεν έχουν εξαντληθεί, η Εθνική Λυρική Σκηνή ανακοινώνει μία ακόμη παράσταση στις 31 Μαΐου 2026, στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο ΚΠΙΣΝ. Η προπώληση για την επιπλέον παράσταση θα ξεκινήσει στις 30 Απριλίου 2026 στις 9.00, στα Ταμεία της ΕΛΣ και στην ticketservices.gr.

Το πρόγραμμα παραστάσεων της Κάρμεν διαμορφώνεται ως εξής: 30 Απριλίου, 2, 3, 5, 7, 14, 17, 20, 24, 26, 28, 31 Μαΐου & 4 Ιουνίου 2026 | Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος Εθνικής Λυρικής Σκηνής – ΚΠΙΣΝ

Μουσική διεύθυνση: Κωνσταντίνος Τερζάκης | Σκηνοθεσία: Ρομάν Ζιλμπέρ

Συμπαραγωγή Μπρου Τζάνε Γαλλίας, Βασιλικής Όπερας των Βερσαλλιών, Όπερας της Νορμανδίας (Ρουέν) και Παλατσέτο Μπρου Τζάνε – Κέντρου Γαλλικής Ρομαντικής Μουσικής

Στην επιπλέον παράσταση της 31ης Μαΐου τον ρόλο της Κάρμεν ερμηνεύει η Ανίτα Ρατσβελισβίλι, του Δον Χοσέ ο Αντρέα Καρέ, του Εσκαμίγιο ο Διονύσης Σούρμπης και της Μικαέλας η Βασιλική Καραγιάννη. Τον Θουνίγα ερμηνεύει ο Γιάννης Σελητσανιώτης, Μοράλες ο Γεώργιος Ιατρού, Φρασκίτα η Χρύσα Μαλιαμάνη, Μερθέδες η Χρυσάνθη Σπιτάδη, Ντανκάιρε ο Χάρης Ανδριανός, Ρεμεντάδο ο Γιάννης Καλύβας. Διευθύνει ο Κωνσταντίνος Τερζάκης.

Στο πλαίσιο του θεματικού άξονα 2025/26, η ΕΛΣ παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα την ιστορική αναπαράσταση της πρεμιέρας του 1875 στην Οπερά Κομίκ του Παρισιού, μέσα από μια εντυπωσιακή ανασύνθεση που ισορροπεί ανάμεσα στην ιστορική ακρίβεια και τη σύγχρονη σκηνική ματιά. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Ρομάν Ζιλμπέρ, με σκηνικά του Αντουάν Φονταίν και κοστούμια του Κριστιάν Λακρουά, αναδεικνύοντας τη διαχρονική δύναμη του έργου μέσα από μια ατμοσφαιρική και λεπτοδουλεμένη σκηνική προσέγγιση.

Στη Σεβίλλη του 1830, ο έρωτας της ελεύθερης και ατίθασης Κάρμεν με τον Δον Χοσέ εξελίσσεται σε μια σκοτεινή ιστορία πάθους και εμμονής. Εκείνος, παραδομένος στη γοητεία της, οδηγείται σε ηθική και προσωπική κατάρρευση, ενώ η παρουσία του ταυρομάχου Εσκαμίγιο εντείνει τη ζήλια του. Η σύγκρουση κορυφώνεται τραγικά όταν η Κάρμεν αρνείται να υποταχθεί και πληρώνει με τη ζωή της την επιλογή της για ελευθερία.

Όπερα • Νέα παραγωγή • Ιστορική σκηνοθεσία του 1875

Κάρμεν

Ζωρζ Μπιζέ

30 Απριλίου, 2, 3, 5, 7, 14, 17, 20, 24, 26, 28, 31 Μαΐου & 4 Ιουνίου 2026

Ώρα έναρξης: 19.00 (Κυριακή: 18.30)

Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος ΕΛΣ – Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Συμπαραγωγή: Μπρου Τζάνε Γαλλίας / Βασιλική Όπερα των Βερσαλλιών / Όπερα της Νορμανδίας (Ρουέν) / Παλατσέτο Μπρου Τζάνε – Κέντρο Γαλλικής Ρομαντικής Μουσικής

Μουσική διεύθυνση: Κωνσταντίνος Τερζάκης

Σκηνοθεσία: Ρομάν Ζιλμπέρ

Σκηνικά: Αντουάν Φονταίν

Κοστούμια: Κριστιάν Λακρουά

Χορογραφία: Βενσάν Σαγέ

Φωτισμοί: Ερβέ Γκαρύ

Αναβίωση φωτισμών: Στεφάν Λε Μπελ

Διεύθυνση χορωδίας: Αγαθάγγελος Γεωργακάτος

Διεύθυνση παιδικής χορωδίας: Κωνσταντίνα Πιτσιάκου

Δον Χοσέ: Τσαρλς Καστρονόβο (30 Απρ. & 3, 5 Μαΐου) / Αντρέα Καρέ (2, 7, 14, 17, 20, 24, 26, 28, 31 Μαΐου & 4 Ιουν.)

Εσκαμίγιο: Διονύσης Σούρμπης (30 Απρ. & 3, 5, 31 Μαΐου) / Τάσος Αποστόλου (2, 17, 24, 26 Μαΐου & 4 Ιουν.) / Νίκος Κοτενίδης (7, 14, 20, 28 Μαΐου)

Θουνίγα: Γιάννης Σελητσανιώτης (30 Απρ. & 3, 5, 17, 24, 28, 31 Μαΐου) / Γιώργος Παπαδημητρίου (2, 7, 14, 20, 26 Απρ. & 4 Ιουν.)

Μοράλες: Γεώργιος Ιατρού (30 Απρ. & 3, 5, 17, 24, 28, 31 Μαΐου) / Σωτήρης Τριάντης (2, 7, 14, 20, 26 Μαΐου & 4 Ιουν.)

Κάρμεν: Γκαέλ Αρκέζ (30 Απρ. & 3, 5, 7, 14 Μαΐου) / Ανίτα Ρατσβελισβίλι (2, 17, 20, 24, 31 Μαΐου) / Μαρίνα Βιόττι (26, 28 Μαΐου & 4 Ιουν.)

Μικαέλα: Βασιλική Καραγιάννη (30 Απρ. & 3, 5, 17, 24, 26, 28, 31 Μαΐου) / Μαρία Μητσοπούλου (2, 7, 14, 20 Μαΐου & 4 Ιουν.)

Φρασκίτα: Χρύσα Μαλιαμάνη (30 Απρ. & 3, 5, 17, 24, 28, 31 Μαΐου) / Ματίνα Τσαρουχά (2, 7, 14, 20, 26 Μαΐου & 4 Ιουν.)

Μερθέδες: Χρυσάνθη Σπιτάδη (30 Απρ. & 3, 5, 14, 17, 28, 31 Μαΐου) / Διαμάντη Κριτσωτάκη (2, 7, 20, 24, 26 Μαΐου & 4 Ιουν.)

Ντανκάιρε: Χάρης Ανδριανός (30 Απρ. & 3, 5, 17, 24, 28, 31 Μαΐου) / Μάριος Σαραντίδης (2, 7, 14, 20, 26 Μαΐου & 4 Ιουν.)

Ρεμεντάδο: Γιάννης Καλύβας (30 Απρ. & 3, 5, 17, 24, 28, 31 Μαΐου) / Ανδρέας Καραούλης (2, 7, 14, 20, 26 Μαΐου & 4 Ιουν.)

Με την Ορχήστρα, τη Χορωδία και την Παιδική Χορωδία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Εκτέλεση παραγωγής: Μπρου Τζάνε Γαλλίας

Κατασκευή σκηνικών: Ατελιέ Ντεβινώ και Εργαστήρια της Όπερας της Νορμανδίας (Ρουέν)

Δημιουργία κοστουμιών: Ατελιέ Καρακό και Εργαστήρια της Όπερας της Νορμανδίας (Ρουέν)

Έκδοση μουσικού υλικού: Choudens (αναθεώρηση: Παλατσέτο Μπρου Τζάνε)

Ιστορική τεκμηρίωση: Επιστημονική και ερευνητική ομάδα Παλατσέτο Μπρου Τζάνε

Τα εισιτήρια για τις δώδεκα πρώτες παραστάσεις έχουν εξαντληθεί.

Η προπώληση για την επιπλέον παράσταση της 31ης Μαΐου 2026 ξεκινά την Πέμπτη 30/4 στις 9.00, από τα Ταμεία της ΕΛΣ (2130885700 | καθημερινά 9.00-21.00) και την www.ticketservices.gr. Τιμές εισιτηρίων για την επιπλέον παράσταση: €15, €20, €35, €55, €60, €70, €90, €120 • Φοιτητικό, παιδικό: €15 • Περιορισμένης ορατότητας: €10