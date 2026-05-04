Πανελλήνια Ομοσπονδία ΝΕΜΕΣΙΣ: Σαφές μήνυμα στους απανταχού Μπέους και στην κυβέρνηση

Σφοδρή επίθεση κατά του Αχιλλέα Μπέου και της κυβέρνησης εξαπέλυσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία ΝΕΜΕΣΙΣ, με αφορμή τις δηλώσεις του δημάρχου Βόλου σχετικά με το ενδεχόμενο ευθανασίας υγιών ζώων που παραμένουν αδέσποτα και δεν υιοθετούνται.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΝΕΜΕΣΙΣ:

«Όσο η κυβερνητική επιλογή για τη μείωση των άστεγων ζώων είναι η αστειότητα του DNA και οι σκοπιμότητες πίσω από αυτή την επιλογή, τόσο το σύστημα θα γεννάει αδέσποτα και Μπέους.

Η Ελλάδα δεν θα γίνει χώρα εξόντωσης των άστεγων ζώων.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία ΝΕΜΕΣΙΣ, καταγγέλλει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τις απαράδεκτες δηλώσεις του δημάρχου Βόλου Αχιλλέα Μπέου, ο οποίος πρότεινε ουσιαστικά την ευθανασία αδέσποτων ζώων που δεν υιοθετούνται μέσα σε τρεις μήνες.

Αν δεν πρόκειται για μια ακόμη γραφική έξαρση του δημόσιου λόγου του, ως συνηθίζει παριστάνοντας τον μάγκα, τότε πρόκειται για επικίνδυνη πολιτική θέση.

Πρόκειται για πρόταση θανάτου.

Ο κ. Μπέος δεν μίλησε για πρόληψη. Δεν μίλησε για στειρώσεις. Δεν μίλησε για ελέγχους, υπεύθυνες υιοθεσίες, δημοτικά προγράμματα, συνεργασία με φιλοζωικά σωματεία, εκπαίδευση των πολιτών ή αντιμετώπιση της εγκατάλειψης.

Μίλησε για “ευθανασία”. Δηλαδή για την πιο βολική λέξη με την οποία κάποιοι επιχειρούν να εξωραΐσουν τη θανάτωση- δολοφονία υγιών ζώων.

Αυτό λέγεται διοικητική βαρβαρότητα.

Ο κ. Μπέος, ψευδόμενος, επικαλείται χώρες του εξωτερικού για να δικαιολογήσει μια λογική ξεφορτώματος.

Όμως το πρόβλημα των αδέσποτων δεν λύνεται με θαλάμους θανάτου. Λύνεται με σοβαρή και αποτελεσματική κυβερνητική πολιτική, με νόμους και αποφάσεις, που θα περιορίσουν αρχικά και θα βάλουν τέρμα αργότερα, στην εθνική ντροπή των εκατομμυρίων αδέσποτων, όπως το έλυσαν άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Όχι με ευθανασίες κ. Μπέο.

Ψεύδεται, εκούσια ή ακούσια, -και τα δύο άκρως μεμπτά και χυδαία-, όταν αναφέρεται σε ευθανασίες σε άλλες χώρες.

Η πρόταση Μπέου και ο ίδιος θυμίζουν επικίνδυνα τη λογική που είδαμε στην Τουρκία του Ερντογάν: μαζική απομάκρυνση αδέσποτων από τους δρόμους, εγκλεισμός σε ανεπαρκείς δομές και ένα νομοθετικό πλαίσιο, που οι φιλόζωοι διεθνώς κατήγγειλαν ως “νόμο σφαγής”.

Ο κ. Μπέος φαίνεται να ζηλεύει αυτό το μοντέλο: λιγότερη ευθύνη, περισσότερη καταστολή, λιγότερη ζωή, περισσότερος θάνατος.

Αν αυτή είναι η “λύση” που προτείνει, τότε δεν μιλάμε για δήμαρχο που αδυνατεί να διαχειριστεί ένα κοινωνικό ζήτημα.

Μιλάμε για πολιτική αντίληψη που βλέπει τα ζώα ως ενόχληση, ως σκουπίδια, ως πρόβλημα προς εξαφάνιση.

Μιλάμε για ένα φαιδρό, αήθη, ανάλγητο και γραφικό συνάμα άτομο.

Τα αδέσποτα δεν φύτρωσαν στους δρόμους. Είναι αποτέλεσμα ανθρώπινης ανευθυνότητας, εγκατάλειψης, ανεπαρκών ελέγχων και διαχρονικής αποτυχίας πρωτίστως της Πολιτείας/Κυβερνήσεων και της Αυτοδιοίκησης.

Και είναι τουλάχιστον προκλητικό να μετατρέπονται τα ίδια τα θύματα αυτής της αποτυχίας σε υποψήφια προς θανάτωση.

Καλούμε το Δήμαρχο Βόλου να ανακαλέσει άμεσα.

Καλούμε την Κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία, την ΚΕΔΕ, την Περιφέρεια Θεσσαλίας, τα Κόμματα και κάθε δημοκρατικό θεσμό να πάρουν καθαρή θέση ΤΩΡΑ.

Η σιωπή μπροστά σε τέτοιες δηλώσεις είναι συνενοχή.

Η ΝΕΜΕΣΙΣ δηλώνει ξεκάθαρα:

Δεν θα επιτρέψουμε να ανοίξει στην Ελλάδα συζήτηση για μαζική θανάτωση αδέσποτων ζώων.

Δεν θα δεχθούμε να βαφτίζεται “ευθανασία” η εξόντωση υγιών ζώων.

Δεν θα αφήσουμε καμία κυβέρνηση, κανένα Δήμαρχο, κανέναν πολιτικό, κανέναν τοπικό άρχοντα να μετατρέψει την ανικανότητα της διοίκησης σε θανατική καταδίκη για τα ζώα.

Τα αδέσποτα δεν χρειάζονται δήμιους. Χρειάζονται υπεύθυνη Πολιτεία.

Και όσοι ονειρεύονται “λύσεις” τύπου Ερντογάν, ας γνωρίζουν ότι δε θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια, όταν και αν χρειαστεί.

Διότι πάει πολύ η ανικανότητα των διοικούντων να βαφτίζεται πολιτική και ο θάνατος να βαφτίζεται λύση».

