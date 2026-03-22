Πλακιάς για δίκη των Τεμπών: Γιατί δεν πρότειναν τον Κοκοτσάκη ως μάρτυρα;

Ερωτήματα για τη διαμόρφωση της λίστας των μαρτύρων στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, που ξεκινά αύριο Δευτέρα, θέτει ο Νίκος Πλακιάς.

Με ανάρτησή του στο Χ, ο πατέρας της Χρύσας και της Θώμης Πλακιά σχολιάζει την προσθήκη του πραγματογνώμονα Κώστα Λακαφώση στους μάρτυρες, έπειτα από σχετικό αίτημα 8 δικηγορικών γραφείων, ενώ θέτει μια σειρά ερωτήματα για την απουσία του Βασίλη Κοκοτσάκη από τους προτεινόμενους μάρτυρες.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Πλακιά:

«Κάνοντας μια ανακεφαλαίωση κάποια στοιχεία για την επερχόμενη δίκη της Δευτέρας έριξα μια ματιά για το πώς διαμορφώθηκε οριστικά η λίστα μαρτύρων. Εκεί είδα ότι από την Τρίτη προστέθηκε και το όνομα του Λακαφώση.

Θετικό είναι άσχετα εάν εγώ διαφωνώ μαζί του. Εφόσον οκτώ δικηγορικά γραφεία ζήτησαν την παρουσία του σαν μάρτυρα (άσχετα αν παράλληλα τρέχει και η ανακριτική διαδικασία στον Άρειο Πάγο για το περίφημο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ στο οποίο είναι εμπλεκόμενος) έπρεπε να κληθεί. Και αυτό είναι προς τιμή των συγγενών και των δικηγόρων αυτών γιατί δεν τον κρέμασαν στα δύσκολα και συνεχίζουν να τον στηρίζουν και αυτό ίσως κάτι δείχνει.

Ίσως και την τελευταία στιγμή τα ξυλολια τα τουλολια και τα λοιπά γίνουν μια άγνωστη καύσιμη ύλη όπως το λένε τώρα τελευταία (άσχετα αν άγνωστη καύσιμη ύλη μπορεί να θεωρηθεί το οτιδήποτε ) και να σώσει την ακεραιότητα του. Το μεγάλο ερωτηματικό είναι η απουσία του Κοκοτσακη. Οι οκτώ είχαν το θάρρος και κάλεσαν τον Λακαφώση.

Ολοι αυτοί που τρία χρόνια τώρα πηγαίνανε με τον Κοκοτσακη σε ομιλίες σε θέατρα σε συναυλίες σε κατάμεστες αίθουσες και λέγανε για 20 τόνους ξυλόλιο και μετά για 15 τόνους αρωματικούς υδρογονάνθρακες και τον αποθέωναν σε κάθε ανάρτηση και συνέντευξη τους τι έγινε; Γιατί δεν ζήτησαν να παραβρεθεί σαν μάρτυρας; Πως τον άδειασαν έτσι !!! Τι φοβήθηκαν και δεν τον προτείναν σαν μάρτυρα; Έλεγε μήπως ψέμματα και φοβήθηκαν μην καταρρεύσουν στο δικαστήριο και μαζί καταρρεύσει και η εικόνα τους οπως και το αφήγημα τους που με τόσο κόπο στήριξαν τρία χρόνια τώρα; Και αναφέρομαι μόνο στους συγκεκριμένους δύο γιατί αυτά τα τρία χρόνια παίξανε σημαντικό ρόλο στην καθημερινότητα μας και ότι είχε να κάνει με την υπόθεση των ΤΕΜΠΩΝ».

Διαβάστε επίσης:

Κηφισιά: Εξαπατούσαν οδηγούς και πάρκαραν τα οχήματά τους σε δημόσιους χώρους έναντι αμοιβής – Δύο συλλήψεις

Τραγωδία στα Ιωάννινα: Πέθανε ο 57χρονος αστυνομικός που αυτοπυροβολήθηκε μέσα στο Τμήμα



Καρδίτσα: Νεκρός 51χρονος μουσικός – Εντοπίστηκε μαχαιρωμένος



