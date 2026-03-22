Τραγωδία στα Ιωάννινα: Πέθανε ο 57χρονος αστυνομικός που αυτοπυροβολήθηκε μέσα στο Τμήμα

Τραγωδία σημειώθηκε στα Ιωάννινα, καθώς ο αστυνομικός που είχε τραυματιστεί σοβαρά, όταν αυτοπυροβολήθηκε μέσα στο γραφείο του, άφησε την τελευταία του πνοή παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή.

Όλα έγιναν λίγο πριν τις 8 το πρωί της Κυριακής, όταν 57χρονος Αστυνόμος Α επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του, με το υπηρεσιακό του όπλο.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε άμεσα στο σημείο και παρέλαβε τον 57χρονο, που ήταν τραυματισμένος στο κεφάλι, μεταφέροντάς τον σε εφημερεύον νοσοκομείο.

Το μεσημέρι κατέληξε.

