Δίκη Τεμπών: Το σχεδιάγραμμα της αίθουσας εκθέτει τον Φλωρίδη – Η διαρρύθμιση και τα… μαθηματικά που δεν «βγαίνουν»

Το αφήγημα του υπουργείου Δικαιοσύνης και του Γιώργου Φλωρίδη ότι η αίθουσα που διεξάγεται η δίκη για τα Τέμπη είναι… επαρκής, προσπαθεί να εξηγηθεί από πολλούς, όμως δεν βγαίνει η αριθμητική.

Δεν είναι εξάλλου τυχαίο ότι ακόμη και υπουργικά στελέχη κράτησαν αποστάσεις από τον υπουργό Δικαιοσύνης για τις χθεσινές εικόνες για τον χώρο στο Γαιόπολις όπου δαπανήθηκε και 1,5 εκατομμύριο -κατά τον ίδιο τον υπουργό- για έναν χώρο που τελικά αποδείχθηκε ακατάλληλος.

Από το αυτονόητο του χώρου, ο οποίος είναι 283 τετραγωνικά μέτρα, δεν μπορεί να εξηγηθεί πώς μπορούν να χωρέσουν 450 άνθρωποι (όπως λέει ότι χωράει η αίθουσα) για να κάτσουν, εκτός κι αν μετρούνται και οι όρθιοι (όπως στα παλιά λεωφορεία).

Εκτός αυτού, θα πρέπει να εξηγηθεί το πώς ακριβώς έγιναν οι υπολογισμοί τους και έκριναν ότι αυτή η αίθουσα θα χωρούσε τον κόσμο που θα παρακολουθούσε τη δίκη.

Βγάζοντας εκτός απλούς πολίτες, σε μια αίθουσα για 450-460 άτομα (που λέει ο Γ. Φλωρίδης ότι χωρούν σε 283 τετραγωνικά), θα πρέπει να βολευτούν: 280 δικηγόροι (αριθμός που επιβεβαίωσε ο ίδιος ο υπουργός), 36 κατηγορούμενοι, συγγενείς των θυμάτων (ας πούμε… 100 αν θεωρήσουμε ότι δεν θα πάνε αδέλφια, ξαδέλφια και θα απουσιάσουν και ορισμένες οικογένειες), τραυματίες από το δυστύχημα, δημοσιογράφοι και απλός κόσμος.

Το πιο… εντυπωσιακό όλων είναι, πως τα νούμερα που δίνει ο υπουργός Δικαιοσύνης, διαψεύδονται από το ίδιο το σχεδιάγραμμα της αίθουσας, για το πώς θα στηνόταν για την δίκη.

Η αίθουσα, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχεδιάγραμμα, έχει σχεδιαστεί για 120 θέσεις στο κέντρο της (συγγενείς κ.α), και άλλες το πολύ 120 θέσεις αριστερά και δεξιά, με τα έδρανα για τους συνηγόρους. Στην λογική βέβαια ότι δεν θα πάνε όλοι οι δικηγόροι σε όλες τις συνεδριάσεις (ας το δεχτούμε), προφανώς έχουν και συνεργάτες τους οποίους χρειάζονται κατά τη διάρκεια της δίκης.

