Στην αποθήκη του ναού που έκρυβε ναρκωτικά ο Youtuber μοναχός, ξέσπασε η φωτιά στην οδό Λιοσίων

Φωτιά στην αποθήκη του ναού παλαιοημερολογιτών επί της Λιοσίων, στην περιοχή των Τριών Γεφυρών ξέσπασε τα ξημερώματα της Τρίτης.

Πρόκειται για τον ναό όπου ένας Youtuber μοναχός έκρυβε ναρκωτικά και συνελήφθη στο πλαίσιο έρευνας τον περασμένο Νοέμβριο.

Στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς, έσπευσαν 11 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Από την έντασή της κατέρρευσε τμήμα της σκεπής του χώρου, ενώ η Τροχαία προέβη σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας.

Ο «μοναχός» και πρώην μοντέλο, είχε συλληφθεί στη Ρόδο, μαζί άλλον έναν ιερέα και άλλα πρόσωπα. Ο ίδιος είχε πιαστεί να μεταφέρει 2,2 κιλά κοκαΐνης.

Λόγω της φωτιάς είχαν διακοπεί προσωρινά και τα δρομολόγια των τρένων που περνούσαν δίπλα από το σημείο. Η φωτιά σβήστηκε λίγο πριν τις 10 το πρωί.

Δείτε εικόνες:

