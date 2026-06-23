Διπλός πονοκέφαλος για ΝΔ με την καταδίκη Ασημακοπούλου και την υπόθεση Αβραμόπουλου

Την ώρα που η κυβέρνηση εμφανίζεται να επιχειρεί να κάνει άνοιγμα προς τα εμπρός η υπόθεση του Δημήτρη Αβραμόπουλου και της Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου έρχονται να επισκιάσουν και πάλι την επικαιρότητα βάζοντας και πάλι την ΝΔ στο ρυθμό των σκανδάλων.

Στον Δημήτρη Αβραμόπουλο οι εισαγγελικές αρχές του Βελγίου φέρεται να έχουν έκδοση ένταλμα σύλληψης στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatargate. Στον πρώην επίτροπο αποδίδεται κατηγορία συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, με τις αρχές να συνδέουν την υπόθεση με οικονομικό όφελος ύψους περίπου 73.000 ευρώ.

Το ένταλμα δεν εκτελέστηκε, καθώς ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είναι εν ενεργεία βουλευτής της ΝΔ και απαιτείται προηγουμένως η άρση της ασυλίας του από τη Βουλή.

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος με δήλωση του ανέφερε ότι δεν πρόκειται να κάνει χρήση βουλευτικής ασυλίας και ότι θα προσφύγει ο ίδιος στην ελληνική Δικαιοσύνη ενώ απέρριψε κατηγορηματικά την εμπλοκή του στην υπόθεση.

Νωρίτερα εν τω μεταξύ είχε κριθεί ενοχή η Άννα Μισελ Ασημακοπούλου για την υπόθεση της διαρροής των emails των αποδήμων.

Προφανώς η συγκυρία που είδαν το φως της δημοσιότητας αυτές οι δυο υποθέσεις δεν είναι και η καλύτερη αφού το Μέγαρο Μαξίμου για την ώρα επιθυμεί να απεγκλωβιστεί από τις συνέπειες της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γι’ αυτό άλλωστε το μισό υπουργικό συμβούλιο ξεκινάει περιοδείες στην επαρχία.

Οι πληροφορίες που έχουν φτάσει στο περιβάλλον του πρωθυπουργού λένε ότι τα σκάνδαλα με αιχμή του δόρατος τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν κάνει μεγάλη ζημία στο κυβερνητικό αφήγημα και κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ότι θα αφήσουν το αποτύπωμα τους στις εκλογές. Ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο όπου δραστηριοποιείται ο Αντώνης Σαμαράς είναι πολλές και σοβαρές.

Η απόφαση των κυβερνητικών στελεχών είναι να απεγκλωβιστούν το γρηγορότερο δυνατόν από αυτές τις υποθέσεις καθώς οποιαδήποτε συζήτηση γύρω από τις υποθέσεις που αφορούν σκάνδαλα επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο το ήδη κακό κλίμα.

Έτσι από σήμερα αναμένεται να αναδειχθούν θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις απόψεις που εκφράζει η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα αλλά και το ΠΑΣΟΚ. Σκοπός της κυβέρνησης είναι να μην εμπλακεί και πάλι σε μία συζήτηση η οποία θα θυμίσει στους πολίτες όλα τα σκάνδαλα των τελευταίων χρόνων.

Στην Πειραιώς πάντως περιμένουν ότι από την αντιπολίτευση θα υπάρξουν αντιδράσεις. Άλλωστε χθες ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωση του ανέφερε ότι η «ΝΔ έχει καταντήσει πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο».

«Σε μία μέρα, με διαφορά λίγων ωρών, η καταδίκη της κ. Ασημακοπούλου για το email-gate και το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τον κ. Αβραμόπουλο για το Qatargate επιβεβαιώνουν ότι η περιβόητη «αριστεία» της ΝΔ έχει μόνιμη έδρα στις δικαστικές αίθουσες. Επιβεβαιώνουν και τη σχέση της κυβέρνησης με πρακτικές διαπλοκής. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι πια κόμμα. Είναι πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο.Το ερώτημα, πλέον, είναι απλό: όταν έρθει η ώρα, οι κυβερνητικοί βουλευτές θα ψηφίσουν την άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου ή θα προχωρήσουν σε άλλη μια επιχείρηση συγκάλυψης;» αναφέρεται χαρακτηριστικά.

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