«Καρφί» Πιερρακάκη σε Ανδρουλάκη: Στον ανταγωνισμό σας με τον Τσίπρα, είστε έτοιμος να εισβάλετε στο Νομισματοκοπείο

«Οι λύσεις που δίνουμε είναι απτές, ρεαλιστικές, μέσα στα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας και κρύβουν μέσα τους πυρηνικά την αλήθεια, όχι την υπερβολή και το να τάζουμε τα πάντα σε όλους» ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Περακάκης σχολιάζοντας σημεία της ομιλίας του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκο Ανδρουλάκη στην ομιλία του στην Ολομέλεια.

Ο κ. Πιερρακάκης απάντησε στον κ. Ανδρουλάκη και στις προσωπικές αιχμές που άφησε σχετικά με την πολιτική του προέλευση λέγοντας «είμαι μέλος της ΝΔ από το τέλος του 2015 και είμαι περήφανος γι’ αυτό και για την κυβέρνηση στην οποία μετέχω. Ακριβώς, επειδή δεν χρειάζεται να αναφέρω τους λαϊκισμούς που αναφέρατε εσείς και η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ» και πρόσθεσε: «Διαβάζω τις προτάσεις και όποιες είναι λογικές της υιοθετούμε αλλά κάποιες άλλες, κ. Ανδρουλάκη, αισθάνομαι ότι στον ανταγωνισμό σας με τον κ. Τσίπρα, είστε έτοιμος να εισβάλετε στο Νομισματοκοπείο. Την υπερβολή σας την κατανοώ πολιτικά, δεν την κατανοώ όμως κυβερνητικά και νομίζω ότι είναι λάθος, στο οποίο δεν θα πρέπει να συνεχίσετε να επιμένετε».

Ο υπουργός, σχετικά με τις παρατηρήσεις του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την τροπολογία που αφορά τα δάνεια του νόμου Κατσέλη του επισήμανε ότι «σίγουρα, εάν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε κάτι είναι ότι ένας Νόμος για τον οποίο μπορεί να έρθεις να νομοθετήσεις ξανά, μετά από 16 χρόνια, είναι αυτός προκειμένου να αναπροσδιορίσεις σημεία της εφαρμογής του καθώς είχε κάποια κενά. Αλλα εκ των πραγμάτων χρειαζόμαστε μεγάλη ασφάλεια Δικαίου σε ό,τι κάνουμε». Ο κ. Πιερρακάκης επισήμανε και στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι «προφανώς η απόφαση του Αρείου Πάγου παράγει νομολογία» αλλά του υπογράμμισε ότι «εμείς εδώ, ερχόμαστε και κάνουμε κάτι παραπάνω, βάζουμε την αναδρομικότητα, που δεν υπάρχει στην απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου. Αυτή είναι κυβερνητική απόφαση και έρχεται να ενταχθεί σε ένα ευρύτερο σχέδιο νόμου που περιλαμβάνει ρυθμίσεις για το ιδιωτικό χρέος».

Στην κριτική του προέδρου ΠΑΣΟΚ ότι η ρύθμιση δεν συμπεριλαμβάνει και όσους αποπλήρωσαν τα δάνεια που είχαν με το Νόμο Κατσέλη, ο υπουργός είπε ότι «αυτά τα σπίτια έχουν διασωθεί και στην περισσότερες εξ αυτών των περιπτώσεων η καταβολή έχει γίνει εφάπαξ του υπολοίπου κεφαλαίου, άρα πολύ απλά δεν υπάρχει τόκος προς επιστροφή καθώς εμείς εδώ νομοθετούμε τον υπολογισμό του τόκου με βάση τον μήνα». Για εκείνους που έχασαν τη ρύθμισή τους, ο κ. Πιερρακάκης είπε ότι «έχουν παραχθεί ήδη συγκεκριμένα έννομα αποτελέσματα και για τις δύο πλευρές και το να ανοίξουν αυτές οι υποθέσεις θα δημιουργούσε ανασφάλεια Δικαίου, νομική και δικαστική αβεβαιότητα καθώς θα απαιτούσε την αναδρομική επανεξέταση χιλιάδων παλαιών φακέλων που κάποιοι στηρίζονται σε τελεσίδικες αποφάσεις της δικαιοσύνης δεκαετίας».

Ο υπουργός, σχετικά με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για 120 δόσεις για οφειλές, επισήμανε στον κ. Ανδρουλάκη ότι υπάρχει και η διαδικασία διευθέτησης μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού όπου σήμερα αφορά συνολικά 19 δισ. ευρώ, ποσό τριπλάσιο από όσους μπήκαν στις 120 δόσεις το 2019. Ο εξωδικαστικός μηχανισμός, πρόσθεσε «μπορεί να φτάσει κατά κανόνα τις 240 δόσεις και σε ορισμένες περιπτώσεις στις 440 δόσεις» και σήμερα με διάταξη του νομοσχεδίου μειώνουμε και το κατώφλι για να ενταχθεί κάποιος στον εξωδικαστικό μηχανισμό στις 5.000 από τις 10.000 ευρώ.

Ο κ. Πιερρακάκης, αναφέρθηκε στο γιατί το Υπερταμείο συνεχίζει να αποληρώνει τμήμα του δημόσιου χρέους λέγοντας ότι «δεν υπάρχει μεγαλύτερη συνθήκη κοινωνικής δικαιοσύνης από το να μην μεταφέρει το βάρος του χρέους στην επόμενη γενιά. Και δεν υπάρχει τίποτα πιο θετικό ότι οι μισές εταιρείες του Υπερταμείου έχουν γυρίσει στην κερδοφορία επιστρέφοντας στην αποπληρωμή του χρέους μας με ένα τρόπο που έχει πάψει πλέον να είναι ρίσκο και βελτιώνουμε την οικονομική συνθήκη της χώρας». Εμείς είπε, στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, «δεν σας λέμε ότι όλα πάνε καλά, δεν σας λέω αυτό, σας λέω ότι όλα πάνε καλύτερα και η δουλειά μας είναι να βελτιώνουμε αυτή την συνθήκη για κάθε Ελληνας και Ελληνίδα στο πρόβλημα που βιώνει, στο πλαίσιο των δυνατότητων της χώρας».

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επισήμανε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι «οι βαθμοί ελευθερίας στην νομοθέτηση εξαρτώνται από τους βαθμούς ελευθερίας που κατακτήσαμε ως χώρα όλα αυτά τα χρόνια ώστε να μπορούμε να ερχόμαστε σήμερα και να κάνουμε αυτές τις κινήσεις υπερ των πολιτών».



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