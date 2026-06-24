Κόντρα Πιερρακάκη – Φάμελλου για δανειολήπτες: «Είστε οφσάιντ, κουνάτε και το γκολπόστ» – «Σύρεστε από την απόφαση του Αρείου Πάγου»  

Αντιπαράθεση μεταξύ του υπουργού Οικονομικών και του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ σημειώθηκε στην Ολομέλεια για τη ρύθμιση που αφορά στους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, ύστερα από την απόφαση του Άρειου Πάγου. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, απαντώντας στην κριτική του Σωκράτη Φάμελλου επέμεινε ότι η κυβέρνηση νομοθετεί πολύ πέραν της απόφασης του Αρείου Πάγου, ενώ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατήγγειλε ότι απλώς σύρεται πίσω από τη δικαστική απόφαση.

«Δεν είναι επιλογή σας, σύρεστε και η κοινωνική πίεση και η απόφαση του Αρείου Πάγου σας φέρνει εδώ, υποχωρώντας από τις δικές σας θέσεις ότι θέλει “ισορροπία”», είπε ο Σωκράτης Φάμελλος. Κατήγγειλε επιπλέον, ότι το νομοσχέδιο διαχειρίζεται «την αποτυχία της ΝΔ» και συνέχισε τονίζοντας ότι «οι πολίτες χρειάζονται μισθούς και συντάξεις για να ζουν με αξιοπρέπεια, η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή, με προοδευτική κυβέρνηση».



«Να ξεκινήσω δηλώνοντας μπερδεμένος», είπε σκωπτικά ο υπουργός Οικονομικών, για να συνεχίσει λέγοντας «παρακαλώ όλους εσάς βγάλτε την απόφαση του Αρείου Πάγου και πείτε μου πού ο Αρειος Παγος επιβάλει στην κυβέρνηση τη λέξη “αναδρομικότητα”, αντιλαμβάνομαι που είστε σε δύσκολη θέση που η κυβέρνηση νομοθετεί παραπάνω. Κουνάτε το γκολ ποστ και είστε και οφσάιντ».

Σημείωσε επιπλέον ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε εξαιρετικά δύσκολη θέση «εφόσον μιλούσε για καθολική εφαρμογή για όλους» και ως εκ τούτου, δήλωσε πως αναμένει από τον Φάμελλο να υπερψηφίσει την προωθούμενη ρύθμιση «Η κυβέρνηση νομοθετεί κάτι πολύ παραπάνω, περιμένω με αγωνία τη θετική σας ψήφο», τόνισε.

«Έρχεται να λειτουργήσει αντισυνταγματικά πάνω στην απόφαση του Αρείου Πάγου. Έστω και ένας να έχει υποστεί λανθασμένη υπολογισμό, γιατί δεν εξυπηρετείτε τα συμφέροντα των δανειοληπτών και όχι των funds;», διερωτήθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. «Η ρύθμιση καλύπτει τα funds και τους servicers παρά την απόφαση του Αρείου Πάγου. Αυτό είναι αντισυνταγματικό και παράνομο». Και πρόσθεσε πως «εμείς λέγαμε να μπουν όλες οι υποθέσεις, όσο πίσω και αν πάνε».



Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, επέμεινε ότι η κυβέρνηση σύρθηκε πίσω απόφαση της δικαιοσύνης και εκτίμησε πως «η ρύθμισή σας έχει συνταγματικά κενά και θα “πέσει”».

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