Μακριά από Οκτώβριο ο Μητσοτάκης, οι ελάχιστοι Συριζαίοι του Τσίπρα και ο survivor Γαβρόγλου, ο φευγάτος Σκανδάμης, το λάθος του Αβραμόπουλου και ο Σκλαβενίτης

Καλημέρα σας

Ακούω πολλούς τις τελευταίες ημέρες να βάζουν μέχρι και… στοιχήματα για το χρόνο των εκλογών. Στοιχηματίζουν με βεβαιότητα που θα ζήλευαν ακόμα και στενότατοι συνεργάτες του πρωθυπουργού ότι ο Μητσοτάκης θα στήσει κάλπες στις… 27 Σεπτεμβρίου.

Δεν έχω κανένα λόγο να αντικρούσω οποιοδήποτε σενάριο. Έτσι είναι και τα σενάρια και οι… απόψεις. Όλοι έχουν από μία άποψη, να μην σας πω ότι μπορούν να έχουν ταυτόχρονα όλες τις απόψεις. Και να πέσουν μέσα φυσικά.

Προς το παρόν επιμένω πως ούτε ο Μητσοτάκης έχει αποφασίσει. Θέλει Μάρτιο του 2027, ετοιμάζεται όμως και για κάθε ενδεχόμενο.

Εκείνο που έχει γούστο βέβαια είναι πως οι θιασώτες της 27 ης Σεπτεμβρίου λένε πως ο Μητσοτάκης θέλει να προλάβει τον… Οκτώβριο και να μην κάνει μέσα στον μήνα αυτό εκλογές, διότι τον θεωρεί… γρουσούζικο. Η ΝΔ έχει χάσει εκλογές Οκτώβριο μήνα το 1981, το 1993, το 2009.

Σεπτεμβρίου λένε πως Και άλλους μήνες ηττήθηκε, αλλά ο Οκτώβριος παραέχει ατυχία για τη ΝΔ. Λέτε;

Το λάθος και το κόψιμο

Απορούν στο μέγαρο Μαξίμου με το πόσο λάθος χειρίστηκε την υπόθεσή του ο Δημήτρης Αβραμόπουλος.

Αγνόησε επιδεικτικά την κλήση του από τις βελγικές αρχές, που του επιδόθηκε εδώ και δύο χρόνια, με αποτέλεσμα σήμερα να είναι απολογούμενος και να δυσφημείται η χώρα.

Θα μπορούσε να έχει λήξει η υπόθεσή του, αφού είχε πάρει και την άδεια της Κομισιόν για να είναι στη συγκεκριμένη ΜΚΟ, αλλά το έπαιξε παντογνώστης και υπεράνω ως συνήθως.

Άντε να τα ξεμπλέξει τώρα. Άσε που θα του κοστίσει και πολιτικά αφού θα πρέπει να προετοιμάζεται για το κόψιμό του από υποψήφιο στην Α Αθήνας με εντολή Μητσοτάκη – παρότι είναι γνωστό ότι ο Μητσοτάκης τον… συμπαθεί ιδιαιτέρως-

Το νέο σχήμα Τσίπρα πέρασε σύριζα από… ΣΥΡΙΖΑ, ούτε που ακούμπησε

Δεν θυμίζει παλιό ΣΥΡΙΖΑ παρά μόνο ελάχιστα το νέο σχήμα «σκιώδους κυβέρνησης» που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας.

Για την ακρίβεια έχει αρκετό από τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ, αλλά έτσι όπως έχει γίνει το μίγμα, το παζλ και η κατανομή ρόλων δεν παραπέμπει σε αυτόν. Φιλοδοξεί το σχήμα αυτό να πει ότι είναι κάτι (και μάλλον πολύ) διαφορετικό από εκείνο που αποτέλεσε το «πρώτη φορά αριστερά».

Για παράδειγμα από τα στελέχη που ανακοινώθηκαν μόνο δύο ήταν υπουργοί στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ: Κώστας Γαβρόγλου (υπεύθυνος του σχήματος) και Γιώργος Βασιλειάδης.

Κάποιοι τομεάρχες είχαν ρόλο την περίοδο 2015-2019, αλλά όχι κατ’ ανάγκην στην πρώτη γραμμή. Ανάμεσά τους ο Κουτεντάκης, η Φωτονιάτα, ο Τεμπονέρας.

Οι περισσότεροι είναι άγνωστοι στο ευρύ κοινό, ακόμα και στο χώρο της κεντροαριστεράς.

Ενδιαφέρον έχει πως το… άρωμα ΠΑΣΟΚ είναι δυνατό στη σκιώδη αυτή κυβέρνηση: Σαουλίδης, Μπουλμπασάκος, Αντωνοπούλου, Σκανδάμης, Μπετενιώτης κ.α.

Από αμφίδρομη διεύρυνση σε αμφίπλευρη διαρροή

Η όλο και πιο έντονη φιλολογία, που αφήνει ανοιχτό (αν δεν το προετοιμάζει μεθοδικά κιόλας) το ενδεχόμενο συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ έχει αρχίσει να επιδρά στο Κίνημα: Ένα μετά το άλλο φεύγουν τα στελέχη που φοβούνται ότι θα τρέχουν στις εκλογές για την «πολιτική αλλαγή» και θα τους προκύψει «συγκυβέρνηση» με τη ΝΔ.

Η αποχώρηση του δικηγόρου και κομματικού στελέχους Μαρίνου Σκανδάμη από το ΠΑΣΟΚ είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Μάλιστα έκανε τη σχετική δήλωση αποχώρησης μόλις μία ημέρα πριν ανακοινωθεί ως τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη από την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Θα μου πείτε, εάν από την άλλη πλευρά αρχίζει το ΠΑΣΟΚ να λοξοκοιτάζει προς τα αριστερά, θα του φύγουν στελέχη προς τη ΝΔ και τον Μητσοτάκη και ένα δίκιο θα το έχετε. Έχει ακόμα δεξιόστροφους το ΠΑΣΟΚ, δεν είχαν αποχωρήσει όλοι με τοι μεγάλο κύμα 2019-2023.

Αλλά εδώ είναι το δράμα το πράσινο: Όταν λες πολιτική αλλαγή και προοδευτική διακυβέρνηση και εννοείς (ή κάποιοι έτσι το προσαρμόζουν) συγκυβέρνηση με τη ΝΔ, τότε δεν βγαίνει νόημα. Ή όταν δεν μπορείς επί δύο και τρία χρόνια να πείσεις για τη δυναμική σου, τον ρόλο σου και την πρωταγωνιστική σου παρουσία, τότε πράγματι άλλοι θα φύγουν προς τα δεξιά και άλλοι προς τα αριστερά. Και το να φύγουν τα στελέχη είναι το λιγότερο. Το θέμα είναι ότι φεύγει ο κόσμος…

Posokanei (ή δεν κάνει;) το πρόστιμο;

Την ώρα που η κυβέρνηση έχει βάλει εφαρμογή το σύστημα posokanei, βάζοντας τους πολίτες να κάνουν οι ίδιοι τον έλεγχο, αντί να τον κάνει το κράτος, έχει ενδιαφέρον η σύσταση μιας εταιρείας από τον Σκλαβενίτη που αφορά συσκευασίες και παραγωγή ξηρών καρπών και άλλων προϊόντων. Καθετοποίηση της οικονομίας της εταιρείας από την παραγωγή στην κατανάλωση και στο ράφι. Καλό είναι αυτό, αρκεί να αφορά και στον πελάτη. Αλλά τι να αφορά στον πελάτη, που όταν μπήκε το πρόστιμο στον Σκλαβενίτη από τον Θεοδωρικάκο μετά από δύο μέρες ο επιχειρηματίας ζήτησε συνάντηση από τον πρωθυπουργό για να διαμαρτυρηθεί!

Ωραίο σήμα έδωσαν ε;

Το 25% και οι αστερίσκοι της άμυνας

Μια σιωπηλή αλλά υπαρκτή αντιπαράθεση φαίνεται να εξελίσσεται το τελευταίο διάστημα μεταξύ της κυβέρνησης και των εκπροσώπων της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας. Αφορμή, η περίφημη «ρήτρα» του 25%, την οποία επικαλείται συχνά ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας στις δημόσιες παρεμβάσεις του.

Ο υπουργός διαμηνύει σε κάθε ευκαιρία ότι έχει δώσει σαφή κατεύθυνση ώστε το 25% κάθε νέας σύμβασης προμήθειας αμυντικού υλικού να καταλήγει σε ελληνικές εταιρείες, ενισχύοντας την εγχώρια αμυντική βιομηχανία και την παραγωγική βάση της χώρας.

Στους διαδρόμους, όμως, αρκετοί επιχειρηματίες του κλάδου εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί. Δεν αμφισβητούν τις προθέσεις της πολιτικής ηγεσίας, αλλά επισημαίνουν ότι η συγκεκριμένη δέσμευση παραμένει μέχρι στιγμής περισσότερο πολιτική παρά θεσμική. Όπως λένε, όσο δεν υπάρχει σαφής νομοθετική πρόβλεψη ή συμβατική υποχρέωση, οι ξένοι αμυντικοί όμιλοι δεν δεσμεύονται τυπικά να τηρήσουν το ποσοστό, παρά μόνο στο πλαίσιο μιας «ηθικής υποχρέωσης».

Και επειδή οι κυβερνήσεις αλλάζουν, οι υπουργοί αλλάζουν και οι προτεραιότητες συχνά μεταβάλλονται, αρκετοί στον χώρο θεωρούν ότι η πραγματική κατοχύρωση του 25% θα έρθει μόνο όταν η εξαγγελία μετατραπεί σε κανόνα με νομική ισχύ.

Μέχρι τότε, κρατούν μικρό καλάθι.

Το ελαιόλαδο φέρνει νέες ισορροπίες

Η απότομη αποκλιμάκωση των τιμών του ελαιολάδου μπορεί να ανακουφίζει τους καταναλωτές, όμως στην αγορά τροφίμων έχει ξεκινήσει μια διαφορετική συζήτηση. Στελέχη του κλάδου παρακολουθούν με προσοχή τις επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα εταιρειών που επωφελήθηκαν την προηγούμενη διετία από τις ιστορικά υψηλές τιμές.

Οι μεγάλοι παίκτες του κλάδου γνωρίζουν ότι η νέα πραγματικότητα θα απαιτήσει προσαρμογές. Οι εξαγωγές παραμένουν ισχυρές, αλλά τα περιθώρια κέρδους δεν θα είναι τα ίδια με εκείνα της περιόδου της εκρηκτικής ανόδου των τιμών.

Την ίδια ώρα, αρκετές αλυσίδες σούπερ μάρκετ πιέζουν ήδη για νέες μειώσεις τιμών στα ράφια, θεωρώντας ότι η αποκλιμάκωση της πρώτης ύλης πρέπει να περάσει γρηγορότερα στον καταναλωτή.

Όπως λένε άνθρωποι της αγοράς, η επόμενη μάχη δεν θα δοθεί για την επάρκεια του προϊόντος αλλά για το ποιος θα απορροφήσει το μεγαλύτερο μέρος της μείωσης. Και εκεί τα συμφέροντα δεν ταυτίζονται πάντα.

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