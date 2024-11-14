Πέδρο Πασκάλ: «Έκλεψε» τις εντυπώσεις η τρανς αδερφή του στην πρεμιέρα του «Gladiator II» (Photos)

Στην πρεμιέρα του «Gladiator 2» στην Αγγλία παραβρέθηκε ο Πέδρο Πασκάλ, ωστόσο, η εκείνη που κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις ήταν η τρανς αδερφή του που τον συνόδευσε.

Ο 49χρονος ηθοποιός πρωταγωνιστεί στο πολυαναμενόμενο σίκουελ ως Μάρκος Ακάκιος, ένας Ρωμαίος στρατηγός που εκπαιδεύτηκε από τον χαρακτήρα του Ράσελ Κρόου, Μάξιμο.

Η 32χρονη αδελφή του δεν έφυγε στιγμή από το πλευρό του, με τους δυο τους να ποζάρουν με χάρη στο κόκκινο χαλί, δείχνοντας τον στενό δεσμό τους.

Ο Πασκάλ φόρεσε ένα μαύρο πουκάμισο με ένα πολύ βαθύ ντεκολτέ, ένα κομψό ασορτί παντελόνι και μαύρα παπούτσια, ενώ η Λουξ επέλεξε ένα εντυπωσιακό μαύρο maxi φόρεμα με ένα τολμηρό κόψιμο στο πλάι.

Η Λουξ που είναι επίσης ηθοποιός αποφοίτησε από το Τζούλιαρντ το 2023, ενώ έχει συμμετάσχει στις ταινίες «The Prince», «Invisible Heroes» και τη χιλιανή δραματική σειρά «Los 80».

Το 2021 αποκάλυψε δημοσίως ότι είναι transgender, όταν εμφανίστηκε στο εξώφυλλο του χιλιανού περιοδικού «Ya».

«Όταν του είπα επίσημα για τη μετάβασή μου μέσω FaceTime, με ρώτησε πώς αισθανόμουν… γιατί θυμάμαι ότι ανησυχούσε. Του είπα, “Είμαι ευτυχισμένη”. Και η απάντησή του ήταν: “Τέλεια, αυτό είναι απίστευτο”» δήλωσε η Λουξ, επισημαίνοντας ότι ο Πασκάλ έπαιξε «σημαντικό ρόλο» σε αυτό το ταξίδι.

