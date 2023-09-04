search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.08.2025 08:52
04.09.2023 21:45

Πέδρο Πασκάλ: Ενθουσιασμένος με τη συναυλία της Μπιγιόνσε – «Πεθαίνω!»

04.09.2023 21:45
AP

Ο Πέδρο Πασκάλ παρακολούθησε συναυλία της Μπιγιόνσε στο Λος Άντζελες στα πλαίσια της περιοδείας της, «Renaissance Tour», την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου, μαζί με τη φίλη του, Σάρα Πόλσον.

Ο 48χρονος ηθοποιός του «Game Of Thrones» παρακολούθησε με απόλυτη έκπληξη τη ζωντανή εμφάνιση της διάσημης τραγουδίστριας.

Καταγράφοντας τα πάντα στο Instagram Live της για το ανυπόμονο κοινό, η πρωταγωνίστρια του «American Horror Story» «έπιασε» τον ηθοποιό να εκστασιάζεται λέγοντας ότι «πεθαίνει» βλέποντας την εμφάνιση της Μπιγιόνσε.

Τα άτομα που παρακολούθησαν το Instagram live είχαν εξίσου κωμικές αντιδράσεις, με έναν να αστειεύεται λέγοντας: «Η Μπιγιόνσε σε κάλεσε εσένα & τον Πέδρο σε Uber».

Ο πρωταγωνιστής του «Last Of Us» δεν μπορούσε να συγκρατήσει τη χαρά του, ενώ παρακολουθούσε τη συναυλία.

Ο Χιλιανοαμερικανός σταρ, ο οποίος πρόσφατα απέκτησε viral φήμη με τον τίτλο που του προσέδωσαν οι φαν ως «internet daddy», ήταν ανάμεσα σε μια σειρά από διασημότητες που παρακούθησαν τη συναυλία της 42χρονης σούπερ σταρ.

