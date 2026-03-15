15.03.2026 16:05
15.03.2026 14:07

Λούλης: «Όταν αμφισβήτησα τη Ζέτα ήμουν σε κατάσταση που έπρεπε να νιώσω καλύτερα με τον εαυτό μου»

Για τη Ζέτα Μακρυπούλια και την αμφισβήτηση του υποκριτικού της ταλέντου στο παρελθόν μίλησε, μεταξύ άλλων στο Mega, ο Χρήστος Λούλης.

Αναφερόμενος στο θέμα, ο καταξιωμένος ηθοποιός που θα πρωταγωνιστήσει μαζί της στην παράσταση «Τζένη Τζένη», εξήγησε: «Όταν την αμφισβήτησα ήμουν σε μία κατάσταση που έπρεπε εγώ να νιώσω καλύτερα με τον εαυτό μου. Οπότε το πιο εύκολο πράγμα που κάνουμε εμείς οι άνθρωποι για να νιώσουμε καλύτερα με εμάς είναι να υποτιμήσουμε κάποιον άλλον. Αυτό έκανα στην ουσία τότε. Συνέβη αυτό. Τα έχουμε λύσει, τα έχουμε βρει».

»Ποιος μπορεί να προφυλαχθεί από τα λάθη του; Κανένας δεν μπορεί να είναι απρόσβλητος από τις κακοτοπιές. Πρέπει αν είσαι σε μία στάση αν αναγνωρίζεις το λάθος σου και να ζητάς συγγνώμη. Κάθε μέρα αμφισβητούμαι καλλιτεχνικά, αμφισβητώ ο ίδιος τον εαυτό μου, είναι η φύση της δουλειάς μας».

Οι δηλώσεις του στο παρελθόν είχαν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Τότε είχε πει ότι δεν τη θεωρεί «συνάδελφό» του με την αυστηρή έννοια, εξηγώντας πως τη βλέπει ως «μια όμορφη γυναίκα που κάνει πολύ καλά αυτό που κάνει», αλλά ότι δεν κάνουν την ίδια δουλειά.

