Γερμανού για Μενεγάκη: «Τρεις φορές στη ζωή της έχει απαντήσει δημόσια»

Για τα δημοσιεύματα που ήθελαν την Ελένη Μενεγάκη να περνά κρίση στον γάμο της με τον Μάκη Παντζόπουλο μίλησε η Ναταλία Γερμανού στην εκπομπή της.

Η παρουσιάστρια του ALPHA επισήμανε πως το γεγονός ότι η Μενεγάκη επιλέγει να απαντά δημόσια σε φήμες που αφορούν την προσωπική της ζωή.

«Τρεις φορές στη ζωή της η Ελένη Μενεγάκη, όλα αυτά τα χρόνια της καριέρας της, έχει προβεί η ίδια σε ανακοίνωση ή διάψευση», ανέφερε χαρακτηριστικά. »Η πρώτη αφορούσε το χωρισμό της από τον Γιάννη Λάτσιο. Η δεύτερη είχε να κάνει με κάτι δημοσιεύματα που έλεγαν ότι είναι έτοιμη να αγοράσει το σπίτι του Πέτρου Κωστόπουλου που βγαίνει σε πλειστηριασμό και είχε βγει πολύ θυμωμένη και το διέψευσε. Και αυτή τώρα είναι η τρίτη φορά», πρόσθεσε.

«Δεν έχει κουτσομπολέψει ποτέ κανέναν»

Η Ναταλία Γερμανού θέλησε επίσης να τονίσει πως η παρουσιάστρια όλα αυτά τα χρόνια έχει επιλέξει να κρατά χαμηλούς τόνους όταν πρόκειται για την προσωπική ζωή συναδέλφων της.

«Όταν ένας άνθρωπος δεν έχει κουτσομπολέψει ποτέ κανέναν μας από το χώρο… Δηλαδή, κάνεις τώρα σε έναν άνθρωπο αυτό που δεν έχει κάνει ποτέ εκείνη σε εμάς! Εμείς απλώς φωτίζουμε το γεγονός, ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο και προχωράμε παρακάτω με ένα χαμόγελο κι ένα φιλί στην φιλενάδα και στον άντρα της, με πολλή αγάπη», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης:

