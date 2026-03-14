ΣΑΒΒΑΤΟ 14.03.2026 15:30
14.03.2026 13:44

Συρίγος κατά Λιάγκα: «Τη μία μέρα κάνεις τον πονηρό, την άλλη λες για μηνύσεις – Δεν απευθυνόμαστε σε ηλίθιους!» (Video)

Τα δημοσιεύματα για την προσωπική ζωή της Ελένης Μενεγάκη σχολίασε το πάνελ της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι», με τον Νίκο Συρίγο να στέκεται στα όσα είπε ο Γιώργος Λιάγκας στο Πρωινό.

Ο δημοσιογράφος ξέσπασε στον «αέρα» του Mega, επισημαίνοντας πως οι τηλεθεατές διαθέτουν κριτική σκέψη και καταλαβαίνουν τι συμβαίνει.

«Είτε έχεις ανήλικο παιδί, είτε όχι, ο σεβασμός που πρέπει να τυγχάνεις, πρέπει να είναι ο ίδιος. Γιατί είναι η προσωπική σου ζωή», ξεκαθάρισε αρχικά ο Νίκος Συρίγος.

«Υπάρχουν άνθρωποι στη χώρα αυτή που στο δικό μου το μυαλό είναι ο Γιώργος Λιάγκας, ο Άδωνις Γεωργιάδης, πιστεύουν ότι στη χώρα αυτή κυριαρχεί το “η λήθη και οι ηλίθιοι”. Δηλαδή ότι μπορείς να λες τη μία μέρα Α και την άλλη μέρα Β κι επειδή το Β όταν θα το πεις θα το φωνάξεις, ο κόσμος θα ξεχάσει ότι έχεις πει το Α. Ας ηρεμήσουμε λίγο σε αυτή τη χώρα. Μη νομίζουμε ούτε ότι ξεχνάει ο κόσμος και ειδικά σε 24 ώρες τι έχεις πει την προηγούμενη μέρα. Δεν απευθυνόμαστε σε ηλίθιους, απευθυνόμαστε σε ανθρώπους που έχουν κριτική σκέψη», πρόσθεσε.

»Οπότε, όταν βγαίνεις τη μία μέρα και κάνεις τον πονηρό και λες “πήρα και 2-3 τηλέφωνα και νομίζω ότι ισχύει το θέμα”. Ακόμα κι αν δεν έχεις πει το όνομα, αλλά το έχεις βάλει τηλεοπτικά στο τραπέζι, άρα του έχεις δώσει μια μεγαλύτερη δημοσιότητα κι αν είναι μπαρούφα το ρεπορτάζ το έχεις φέρει στην τηλεόραση για να το δει ο πολύς κόσμος, τουλάχιστον βγες την επόμενη μέρα και μη λες “η Ελένη Μενεγάκη να κάνει μηνύσεις και καλά θα κάνει”. Πες “παιδιά συγγνώμη έκανα λάθος”. Αλλιώς, πραγματικά νιώθω ότι ποντάρεις σε αυτό το δίπτυχο “η λήθη και οι ηλίθιοι”. Δεν είναι πια η Ελλάδα έτσι!», επισήμανε ο Νίκος Συρίγος.

Διαβάστε επίσης:

Μαριάννα Τουμασάτου: Αποκάλυψε ότι θα συνεργαστεί με τον Δημήτρη Φιλιππίδη – «Δεν πρέπει να φέρει τη ρετσινιά κανενός»

Ο Άνταμ Σάντλερ ο πιο ακριβοπληρωμένος ηθοποιός του 2025 – Ποιοι είναι οι top 10 στη λίστα Forbes

Δούκισσα Νομικού: Η αντίδρασή της στις πιο συχνές αναζητήσεις για εκείνη – «Συγγνώμη νούμερο ένα η ηλικία μου;» (Video)

Γερμανού για Μενεγάκη: «Τρεις φορές στη ζωή της έχει απαντήσει δημόσια»

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ο Αντονέλι «έγραψε Ιστορία» στην Σανγκάη, ως ο νεαρότερος poleman στα χρονικά

ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Τραγωδία με βρέφος – Βρέθηκε νεκρό από τους γονείς του

ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Συναγερμός για φωτιά σε αγροτοδασική έκταση – Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 20 Μαρτίου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βίκυ Σάφρα: Από τη Θεσσαλονίκη στη λίστα του Forbes – Ποια είναι η πλουσιότερη Ελληνίδα με περιουσία  27 δισ. δολαρίων

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σάλος με την ατάκα του Δημάρχου Φυλής: «Μόνο ένας μ@λ@κ@ς μπορεί να λέει, φαντάσου τι θα γίνει αν έρθουν τα Logistics στα Λιόσια»

MEDIA

ANT1: Πρόωρο φινάλε για το στεγαστικό ριάλιτι «Flat Hunters»

ΚΟΣΜΟΣ

Ποιοι δεν θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή - Η «πυραμίδα συμφερόντων» και το παράδοξο των Στενών του Ορμούζ

ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Αποκαλύφθηκε η ταυτότητα του Banksy – Ποιος είναι ο διάσημος ανώνυμος καλλιτέχνης

