Συρίγος κατά Λιάγκα: «Τη μία μέρα κάνεις τον πονηρό, την άλλη λες για μηνύσεις – Δεν απευθυνόμαστε σε ηλίθιους!» (Video)

Τα δημοσιεύματα για την προσωπική ζωή της Ελένης Μενεγάκη σχολίασε το πάνελ της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι», με τον Νίκο Συρίγο να στέκεται στα όσα είπε ο Γιώργος Λιάγκας στο Πρωινό.

Ο δημοσιογράφος ξέσπασε στον «αέρα» του Mega, επισημαίνοντας πως οι τηλεθεατές διαθέτουν κριτική σκέψη και καταλαβαίνουν τι συμβαίνει.

«Είτε έχεις ανήλικο παιδί, είτε όχι, ο σεβασμός που πρέπει να τυγχάνεις, πρέπει να είναι ο ίδιος. Γιατί είναι η προσωπική σου ζωή», ξεκαθάρισε αρχικά ο Νίκος Συρίγος.

«Υπάρχουν άνθρωποι στη χώρα αυτή που στο δικό μου το μυαλό είναι ο Γιώργος Λιάγκας, ο Άδωνις Γεωργιάδης, πιστεύουν ότι στη χώρα αυτή κυριαρχεί το “η λήθη και οι ηλίθιοι”. Δηλαδή ότι μπορείς να λες τη μία μέρα Α και την άλλη μέρα Β κι επειδή το Β όταν θα το πεις θα το φωνάξεις, ο κόσμος θα ξεχάσει ότι έχεις πει το Α. Ας ηρεμήσουμε λίγο σε αυτή τη χώρα. Μη νομίζουμε ούτε ότι ξεχνάει ο κόσμος και ειδικά σε 24 ώρες τι έχεις πει την προηγούμενη μέρα. Δεν απευθυνόμαστε σε ηλίθιους, απευθυνόμαστε σε ανθρώπους που έχουν κριτική σκέψη», πρόσθεσε.

»Οπότε, όταν βγαίνεις τη μία μέρα και κάνεις τον πονηρό και λες “πήρα και 2-3 τηλέφωνα και νομίζω ότι ισχύει το θέμα”. Ακόμα κι αν δεν έχεις πει το όνομα, αλλά το έχεις βάλει τηλεοπτικά στο τραπέζι, άρα του έχεις δώσει μια μεγαλύτερη δημοσιότητα κι αν είναι μπαρούφα το ρεπορτάζ το έχεις φέρει στην τηλεόραση για να το δει ο πολύς κόσμος, τουλάχιστον βγες την επόμενη μέρα και μη λες “η Ελένη Μενεγάκη να κάνει μηνύσεις και καλά θα κάνει”. Πες “παιδιά συγγνώμη έκανα λάθος”. Αλλιώς, πραγματικά νιώθω ότι ποντάρεις σε αυτό το δίπτυχο “η λήθη και οι ηλίθιοι”. Δεν είναι πια η Ελλάδα έτσι!», επισήμανε ο Νίκος Συρίγος.

