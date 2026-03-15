search
ΚΥΡΙΑΚΗ 15.03.2026 14:07
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Τόνι Σφήνος σε Μικρούτσικο: «Δεν είπα ποτέ ότι είμαι ο Παβαρότι ή ο Έλτον Τζον» (Video)

«Πάμε στα 16 χρόνια, χωρίς καμία επιτυχία, χωρίς καμία δισκογραφία», είπε αρχικά ο Τόνι Σφήνος για την καλλιτεχνική του πορεία και στη συνέχεια αναφέρθηκε στις δηλώσεις του Ανδρέα Μικρούτσικου, πως είναι «άφωνος για τραγουδιστής».

«Δεν είπα ποτέ ότι είμαι ο Παβαρότι ή ο Έλτον Τζον και κάνω τη δισκογραφία με το σούπερ λαρύγγι. Αυτό που εγώ πρεσβεύω είναι η διασκέδαση. Αν ερχόταν μια φορά ίσως να δει από κοντά, θα είχε και μια πιο καλή άποψη ή γνώμη».

«Όντως, αν κάποιος δεν έχει δει, μπορεί να σου πει «τώρα αυτός τι κάνει; Καλά, δεν ακούμε και καμιά σούπερ φωνή». Δεν ισχυρίστηκα εγώ ότι είμαι τραγουδιστής. Γι’ αυτό λοιπόν θα μπορούσε να ήταν στις δηλώσεις του λίγο πιο ευγενικός και να μπορεί να καταλάβει με τόσα χρόνια πείρας τι εστί αυτό που βλέπει και τι είναι όλο αυτό το πράγμα και να μην είναι έτσι αφοριστικός».

Θα πήγαινε ποτέ στην Eurovision;

«Θα το σκεφτόμουν και μάλιστα πριν στείλω το οτιδήποτε, θα μιλήσω με τον κύριο Μικρούτσικο. Θα τον πάρω τηλέφωνο, θα του πω «Αντρέα, τι προτείνεις εσύ; Τι θέλεις να φτιάξουμε;». Θα του πω ‘έλα, ψήνεσαι; Πέταξε μια ιδέα’».

Τέλος, ο Τόνι Σφήνος αναφέρθηκε στην πιθανή συμμετοχή του στην εκπομπή “Your Face Sounds Familiar” στον ΑΝΤ1, εκφράζοντας ενδιαφέρον.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
LIFESTYLE

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΕΛΛΑΔΑ

MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΥΓΕΙΑ

ΚΟΣΜΟΣ

ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3