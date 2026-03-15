Τόνι Σφήνος σε Μικρούτσικο: «Δεν είπα ποτέ ότι είμαι ο Παβαρότι ή ο Έλτον Τζον» (Video)

«Πάμε στα 16 χρόνια, χωρίς καμία επιτυχία, χωρίς καμία δισκογραφία», είπε αρχικά ο Τόνι Σφήνος για την καλλιτεχνική του πορεία και στη συνέχεια αναφέρθηκε στις δηλώσεις του Ανδρέα Μικρούτσικου, πως είναι «άφωνος για τραγουδιστής».

«Δεν είπα ποτέ ότι είμαι ο Παβαρότι ή ο Έλτον Τζον και κάνω τη δισκογραφία με το σούπερ λαρύγγι. Αυτό που εγώ πρεσβεύω είναι η διασκέδαση. Αν ερχόταν μια φορά ίσως να δει από κοντά, θα είχε και μια πιο καλή άποψη ή γνώμη».

«Όντως, αν κάποιος δεν έχει δει, μπορεί να σου πει «τώρα αυτός τι κάνει; Καλά, δεν ακούμε και καμιά σούπερ φωνή». Δεν ισχυρίστηκα εγώ ότι είμαι τραγουδιστής. Γι’ αυτό λοιπόν θα μπορούσε να ήταν στις δηλώσεις του λίγο πιο ευγενικός και να μπορεί να καταλάβει με τόσα χρόνια πείρας τι εστί αυτό που βλέπει και τι είναι όλο αυτό το πράγμα και να μην είναι έτσι αφοριστικός».

Θα πήγαινε ποτέ στην Eurovision;

«Θα το σκεφτόμουν και μάλιστα πριν στείλω το οτιδήποτε, θα μιλήσω με τον κύριο Μικρούτσικο. Θα τον πάρω τηλέφωνο, θα του πω «Αντρέα, τι προτείνεις εσύ; Τι θέλεις να φτιάξουμε;». Θα του πω ‘έλα, ψήνεσαι; Πέταξε μια ιδέα’».

Τέλος, ο Τόνι Σφήνος αναφέρθηκε στην πιθανή συμμετοχή του στην εκπομπή “Your Face Sounds Familiar” στον ΑΝΤ1, εκφράζοντας ενδιαφέρον.

Διαβάστε επίσης:

Γερμανού για Μενεγάκη: «Τρεις φορές στη ζωή της έχει απαντήσει δημόσια»

Συρίγος κατά Λιάγκα: «Τη μία μέρα κάνεις τον πονηρό, την άλλη λες για μηνύσεις – Δεν απευθυνόμαστε σε ηλίθιους!» (Video)

Μαριάννα Τουμασάτου: Αποκάλυψε ότι θα συνεργαστεί με τον Δημήτρη Φιλιππίδη – «Δεν πρέπει να φέρει τη ρετσινιά κανενός»

