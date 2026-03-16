Θρίαμβος για το «Μια μάχη μετά την άλλη» στα Όσκαρ: Έξι βραβεία και σκηνοθεσία για τον Πολ Τόμας Άντερσον – Α΄ Ανδρικού ο Τζόρνταν και Α΄Γυναικείου η Μπάκλεϊ

Μεγάλος νικητής της 98ης τελετής απονομής των βραβείων Όσκαρ αναδείχθηκε το απρόβλεπτο θρίλερ «Μια μάχη μετά την άλλη» (One Battle After Another), που κατέκτησε συνολικά έξι αγαλματίδια, μεταξύ των οποίων το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας και Σκηνοθεσίας για τον Πολ Τόμας Άντερσον.

Στις μεγάλες ερμηνευτικές κατηγορίες, ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν κέρδισε το Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου για το «Sinners», ενώ το Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου κατέκτησε η Τζέσι Μπάκλεϊ για την ταινία «Άμνετ». Η ταινία «Sinners» απέσπασε συνολικά τέσσερα βραβεία, το «Frankenstein» τρία, ενώ η βραδιά στο Χόλιγουντ περιλάμβανε και ιστορικές στιγμές, όπως το πρώτο Όσκαρ κάστινγκ στην ιστορία του θεσμού που πήγε στην ελληνοαμερικανίδα Κασσάνδρα Κουλουκουντίς.

Έξι Όσκαρ για το «Μια μάχη μετά την άλλη»

Το θρίλερ «Μια μάχη μετά την άλλη», που παρακολουθεί τις περιπέτειες εξτρεμιστών της άκρας αριστεράς σε μια Αμερική που αδυνατεί να συμβιβαστεί με τον εαυτό της, αναδείχθηκε η μεγάλη νικήτρια της βραδιάς.

BREAKING: The Oscar for Best Picture goes to “One Battle After Another.” https://t.co/h6WyHNd4It pic.twitter.com/HSrAu9CL7D — ABC News (@ABC) March 16, 2026

Η ταινία απέσπασε έξι Όσκαρ:

Καλύτερης Ταινίας

Σκηνοθεσίας

Διασκευασμένου Σεναρίου

Β΄ Ανδρικού Ρόλου

Κάστινγκ

Μοντάζ

Το φιλμ επικράτησε της βασικής ανταγωνίστριας παραγωγής «Sinners», που τελικά περιορίστηκε σε τέσσερα βραβεία, αλλά και άλλων ταινιών που είχαν επαινεθεί από την κριτική, όπως τα Marty Supreme, «Άμνετ» και «Μυστικός Πράκτορας».

Πρώτο Όσκαρ σκηνοθεσίας για τον Πολ Τόμας Άντερσον

Ο Πολ Τόμας Άντερσον κέρδισε το πρώτο Όσκαρ σκηνοθεσίας της καριέρας του για το «Μια μάχη μετά την άλλη».

Ο δημιουργός, γνωστός από ταινίες όπως «Magnolia» και «There Will Be Blood», θεωρείται μία από τις σημαντικές μορφές του ανεξάρτητου αμερικανικού κινηματογράφου.

JUST IN: The Oscar for Best Directing goes to Paul Thomas Anderson for “One Battle After Another.” #Oscars pic.twitter.com/WX337LtqLi — ABC News (@ABC) March 16, 2026

Η ταινία του παρακολουθεί πρώην επαναστάτες της άκρας αριστεράς, πολιτικούς κληρονόμους του κινήματος Black Power, που καταδιώκονται από οπαδό της θεωρίας περί ανωτερότητας της λευκής φυλής.

Ο Άντερσον επικράτησε των Ράιαν Κούγκλερ («Sinners») και Κλόι Ζάο («Άμνετ»).

Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου στον Μάικλ Μπ. Τζόρνταν

Ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν κέρδισε το Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «Sinners», όπου υποδύεται δύο δίδυμους γκάγκστερ που εξεγείρονται ενάντια στην Αμερική της εποχής του φυλετικού διαχωρισμού και σε σκοτεινές δυνάμεις.

JUST IN: The Oscar for Best Actor in a Leading Role goes to Michael B. Jordan for “Sinners.” #Oscars pic.twitter.com/VOvYuqiASq — ABC News (@ABC) March 16, 2026

Ο 39χρονος ηθοποιός γίνεται έτσι ένας από τους λίγους μαύρους ηθοποιούς που έχουν κερδίσει το συγκεκριμένο βραβείο, μετά τους:

Σίντνεϊ Πουατιέ

Ντένζελ Ουάσιγκτον

Φόρεστ Γουίτακερ

Γουίλ Σμιθ

Στην κατηγορία επικράτησε των Τιμοτέ Σαλαμέ, Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, Ίθαν Χοκ και Βάγκνερ Μόουρα.

Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου στην Τζέσι Μπάκλεϊ

Η Ιρλανδή Τζέσι Μπάκλεϊ κέρδισε το Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία «Άμνετ».

Στην τραγωδία αυτή, εμπνευσμένη από τη ζωή του Γουίλιαμ Σέξπιρ, υποδύεται τη σύζυγο του Άγγλου δραματουργού, μια μητέρα που στοιχειώνεται από τον θάνατο του γιου της.

JUST IN: The Oscar for Best Actress in a Leading Role goes to Jessie Buckley for “Hamnet.” #Oscars pic.twitter.com/T2LzztWjOz — ABC News (@ABC) March 16, 2026

Η ηρωίδα συνθλίβεται από την αρρώστια που της παίρνει το παιδί, προτού βρει τελικά κάθαρση μέσα από το θέατρο του άνδρα της.

Η Μπάκλεϊ επικράτησε των:

Ρόουζ Μπερν (If I Had Legs I’d Kick You)

Έμα Στόουν (Bugonia)

Ρενάτε Ράινσβε (Συναισθηματική αξία)

Κέιτ Χάντσον (Song Sang Blue)

Τέσσερα Όσκαρ για το «Sinners»

Η ταινία «Sinners» κατέκτησε συνολικά τέσσερα Όσκαρ:

Α΄ Ανδρικού Ρόλου (Μάικλ Μπ. Τζόρνταν)

Πρωτότυπου Σεναρίου (Ράιαν Κούγκλερ)

Πρωτότυπης Μουσικής (Λούντβιγκ Γκόρανσον)

Φωτογραφίας

Το Όσκαρ φωτογραφίας απονεμήθηκε στην Ότομν Ντουράλντ Άρκαπο, η οποία έγινε η πρώτη γυναίκα στην ιστορία των Όσκαρ που κερδίζει το συγκεκριμένο βραβείο.

Τρία Όσκαρ για το «Frankenstein»

Η ταινία «Frankenstein» απέσπασε τρία Όσκαρ:

Σκηνογραφίας

Κοστουμιών

Μακιγιάζ και μαλλιών

Το βραβείο σκηνογραφίας απονεμήθηκε από τους Σιγκούρνεϊ Γουίβερ και Πέδρο Πασκάλ.

Ελληνική παρουσία με Όσκαρ κάστινγκ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η νέα κατηγορία Καλύτερου Κάστινγκ, η οποία απονεμήθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία των Όσκαρ.

Το πρώτο βραβείο κέρδισε η ελληνοαμερικανίδα Κασσάνδρα Κουλουκουντίς για τη δουλειά της στο «One Battle After Another», καταγράφοντας μια σημαντική ελληνική παρουσία στη φετινή διοργάνωση.

The Oscar for Best Casting goes to Cassandra Kulukundis for “One Battle After Another.” #Oscars pic.twitter.com/nvqsWHRZTy — ABC News (@ABC) March 16, 2026

Άλλοι μεγάλοι νικητές της βραδιάς

Στα υπόλοιπα σημαντικά βραβεία της τελετής:

Όσκαρ Β΄ Γυναικείου Ρόλου: Έιμι Μάντιγκαν για το «Weapons»

Όσκαρ Β΄ Ανδρικού Ρόλου: Σον Πεν για το «One Battle After Another»

Ο Σον Πεν, που έχει ήδη δύο Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου, δεν παρευρέθηκε στην τελετή.

Τα υπόλοιπα σημαντικά βραβεία

Η βραδιά περιλάμβανε και αρκετές ακόμη σημαντικές διακρίσεις:

Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία: «Συναισθηματική αξία» του Γιοάχιμ Τρίερ

«Συναισθηματική αξία» του Γιοάχιμ Τρίερ Καλύτερη Ταινία Animation: «KPop Demon Hunters»

«KPop Demon Hunters» Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι: «Golden» από το «KPop Demon Hunters», το πρώτο τραγούδι K-pop που κερδίζει Όσκαρ

«Golden» από το «KPop Demon Hunters», το πρώτο τραγούδι K-pop που κερδίζει Όσκαρ Καλύτερα Οπτικά Εφέ: «Avatar: Fire and Ash»

«Avatar: Fire and Ash» Καλύτερος Ήχος: «F1»

«F1» Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους: «Mr Nobody Against Putin»

«Mr Nobody Against Putin» Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους: «All the Empty Rooms»

Ιδιαίτερο αποτέλεσμα καταγράφηκε στην κατηγορία Ταινίας Μικρού Μήκους Live Action, όπου σημειώθηκε ισοπαλία μεταξύ των ταινιών «The Singers» και «Two People Exchanging Saliva».

Μια τελετή με σασπένς στο Χόλιγουντ

Η 98η τελετή απονομής των Όσκαρ πραγματοποιήθηκε στο Dolby Theatre του Χόλιγουντ, με παρουσιαστή τον κωμικό Κόναν Ο’Μπράιαν.

Η βραδιά είχε έντονο σασπένς, ιστορικές διακρίσεις και στιγμές συγκίνησης, ενώ αρκετές ομιλίες των βραβευμένων είχαν πολιτικό και κοινωνικό περιεχόμενο.

