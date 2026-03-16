Θρίαμβος για το «Μια μάχη μετά την άλλη» στα Όσκαρ: Έξι βραβεία και σκηνοθεσία για τον Πολ Τόμας Άντερσον – Α΄ Ανδρικού ο Τζόρνταν και Α΄Γυναικείου η Μπάκλεϊ

Μεγάλος νικητής της 98ης τελετής απονομής των βραβείων Όσκαρ αναδείχθηκε το απρόβλεπτο θρίλερ «Μια μάχη μετά την άλλη» (One Battle After Another), που κατέκτησε συνολικά έξι αγαλματίδια, μεταξύ των οποίων το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας και Σκηνοθεσίας για τον Πολ Τόμας Άντερσον.
Στις μεγάλες ερμηνευτικές κατηγορίες, ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν κέρδισε το Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου για το «Sinners», ενώ το Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου κατέκτησε η Τζέσι Μπάκλεϊ για την ταινία «Άμνετ». Η ταινία «Sinners» απέσπασε συνολικά τέσσερα βραβεία, το «Frankenstein» τρία, ενώ η βραδιά στο Χόλιγουντ περιλάμβανε και ιστορικές στιγμές, όπως το πρώτο Όσκαρ κάστινγκ στην ιστορία του θεσμού που πήγε στην ελληνοαμερικανίδα Κασσάνδρα Κουλουκουντίς.
Το θρίλερ «Μια μάχη μετά την άλλη», που παρακολουθεί τις περιπέτειες εξτρεμιστών της άκρας αριστεράς σε μια Αμερική που αδυνατεί να συμβιβαστεί με τον εαυτό της, αναδείχθηκε η μεγάλη νικήτρια της βραδιάς.
Η ταινία απέσπασε έξι Όσκαρ:
Το φιλμ επικράτησε της βασικής ανταγωνίστριας παραγωγής «Sinners», που τελικά περιορίστηκε σε τέσσερα βραβεία, αλλά και άλλων ταινιών που είχαν επαινεθεί από την κριτική, όπως τα Marty Supreme, «Άμνετ» και «Μυστικός Πράκτορας».
Ο Πολ Τόμας Άντερσον κέρδισε το πρώτο Όσκαρ σκηνοθεσίας της καριέρας του για το «Μια μάχη μετά την άλλη».
Ο δημιουργός, γνωστός από ταινίες όπως «Magnolia» και «There Will Be Blood», θεωρείται μία από τις σημαντικές μορφές του ανεξάρτητου αμερικανικού κινηματογράφου.
Η ταινία του παρακολουθεί πρώην επαναστάτες της άκρας αριστεράς, πολιτικούς κληρονόμους του κινήματος Black Power, που καταδιώκονται από οπαδό της θεωρίας περί ανωτερότητας της λευκής φυλής.
Ο Άντερσον επικράτησε των Ράιαν Κούγκλερ («Sinners») και Κλόι Ζάο («Άμνετ»).
Ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν κέρδισε το Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «Sinners», όπου υποδύεται δύο δίδυμους γκάγκστερ που εξεγείρονται ενάντια στην Αμερική της εποχής του φυλετικού διαχωρισμού και σε σκοτεινές δυνάμεις.
Ο 39χρονος ηθοποιός γίνεται έτσι ένας από τους λίγους μαύρους ηθοποιούς που έχουν κερδίσει το συγκεκριμένο βραβείο, μετά τους:
Στην κατηγορία επικράτησε των Τιμοτέ Σαλαμέ, Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, Ίθαν Χοκ και Βάγκνερ Μόουρα.
Η Ιρλανδή Τζέσι Μπάκλεϊ κέρδισε το Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία «Άμνετ».
Στην τραγωδία αυτή, εμπνευσμένη από τη ζωή του Γουίλιαμ Σέξπιρ, υποδύεται τη σύζυγο του Άγγλου δραματουργού, μια μητέρα που στοιχειώνεται από τον θάνατο του γιου της.
Η ηρωίδα συνθλίβεται από την αρρώστια που της παίρνει το παιδί, προτού βρει τελικά κάθαρση μέσα από το θέατρο του άνδρα της.
Η Μπάκλεϊ επικράτησε των:
Η ταινία «Sinners» κατέκτησε συνολικά τέσσερα Όσκαρ:
Το Όσκαρ φωτογραφίας απονεμήθηκε στην Ότομν Ντουράλντ Άρκαπο, η οποία έγινε η πρώτη γυναίκα στην ιστορία των Όσκαρ που κερδίζει το συγκεκριμένο βραβείο.
Η ταινία «Frankenstein» απέσπασε τρία Όσκαρ:
Το βραβείο σκηνογραφίας απονεμήθηκε από τους Σιγκούρνεϊ Γουίβερ και Πέδρο Πασκάλ.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η νέα κατηγορία Καλύτερου Κάστινγκ, η οποία απονεμήθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία των Όσκαρ.
Το πρώτο βραβείο κέρδισε η ελληνοαμερικανίδα Κασσάνδρα Κουλουκουντίς για τη δουλειά της στο «One Battle After Another», καταγράφοντας μια σημαντική ελληνική παρουσία στη φετινή διοργάνωση.
Στα υπόλοιπα σημαντικά βραβεία της τελετής:
Όσκαρ Β΄ Γυναικείου Ρόλου: Έιμι Μάντιγκαν για το «Weapons»
Όσκαρ Β΄ Ανδρικού Ρόλου: Σον Πεν για το «One Battle After Another»
Ο Σον Πεν, που έχει ήδη δύο Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου, δεν παρευρέθηκε στην τελετή.
Η βραδιά περιλάμβανε και αρκετές ακόμη σημαντικές διακρίσεις:
Ιδιαίτερο αποτέλεσμα καταγράφηκε στην κατηγορία Ταινίας Μικρού Μήκους Live Action, όπου σημειώθηκε ισοπαλία μεταξύ των ταινιών «The Singers» και «Two People Exchanging Saliva».
Η 98η τελετή απονομής των Όσκαρ πραγματοποιήθηκε στο Dolby Theatre του Χόλιγουντ, με παρουσιαστή τον κωμικό Κόναν Ο’Μπράιαν.
Η βραδιά είχε έντονο σασπένς, ιστορικές διακρίσεις και στιγμές συγκίνησης, ενώ αρκετές ομιλίες των βραβευμένων είχαν πολιτικό και κοινωνικό περιεχόμενο.
