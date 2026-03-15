ΚΥΡΙΑΚΗ 15.03.2026 16:06
Tο Ποντίκι Web

Μαρίνα Σάττι: «Όταν ήμουν μικρή, ντρεπόμουν όταν ο μπαμπάς μου ερχόταν να με πάρει από το φροντιστήριο επειδή είναι μαύρος»

Ιδιαιτέρως εξομολογητική ήταν η Μαρίνα Σάττι στο γυναικείο forum της Τζένης Μπαλατσινού.

«Mε θυμάμαι να ντρέπομαι επειδή ο μπαμπάς μου είναι μαύρος και είναι από το Σουδάν και θυμάμαι να έρχεται να με παίρνει από το φροντιστήριο και να σκέφτομαι «θα τον δουν οι συμμαθητές μου» και ντρεπόμουν και φοβόμουν και δεν ήξερα πώς θα το πάρουν», εξομολογήθηκε η τραγουδίστρια.

«Ντρεπόμουν για πολλά χρόνια να πω ότι είμαι τραγουδίστρια. Δεν ξέρω, επειδή είμαι από χωριό; Δεν θα δούλευα νύχτα, δεν μου ταιριάζει το ξενύχτι και τα βραδινά μαγαζιά», πρόσθεσε επίσης.

«Παντού στη ζωή υπάρχουν στερεότυπα. Αν κάτι δεν μου ταίριαζε και ένιωθα ότι δεν χωράω, αντιδρούσε το σώμα μου», είπε μετά το τέλος της ομιλίας της στους δημοσιογράφους.

Διαβάστε επίσης:

Λούλης: «Όταν αμφισβήτησα τη Ζέτα ήμουν σε κατάσταση που έπρεπε να νιώσω καλύτερα με τον εαυτό μου»

Μίνως Μάτσας: Θεωρώ ότι είμαι ο καλύτερος πατέρας του κόσμου

Τόνι Σφήνος σε Μικρούτσικο: «Δεν είπα ποτέ ότι είμαι ο Παβαρότι ή ο Έλτον Τζον» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Όσκαρ 2026: Οι υποψηφιότητες, τα φαβορί και οι αμφίρροπες μάχες

ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Σοβαρός τραυματισμός 13χρονης – Έπεσε από τη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου

ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: 43χρονος κακοποιούσε τον σκύλο της συντρόφου του μπροστά στα μάτια της – Χειροπέδες και στους δύο

ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία στα βενζινάδικα: Στο τραπέζι το «λουκέτο» – Αποφάσεις μέσα στην εβδομάδα

ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη: Τραυματίστηκε Αιγύπτιος ναύτης στο λιμάνι

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σάλος με την ατάκα του Δημάρχου Φυλής: «Μόνο ένας μ@λ@κ@ς μπορεί να λέει, φαντάσου τι θα γίνει αν έρθουν τα Logistics στα Λιόσια»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βίκυ Σάφρα: Από τη Θεσσαλονίκη στη λίστα του Forbes – Ποια είναι η πλουσιότερη Ελληνίδα με περιουσία  27 δισ. δολαρίων

ΥΓΕΙΑ

Πίεση: Οι ιδανικές τιμές ανά ηλικία (Πίνακας)

ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Ο Τραμπ πιέζει Συμμάχους και Κίνα για στρατωτική εμπλοκή - Αρνήθηκαν Γαλλία και Γερμανία

MEDIA

Eurovision 2026: Σε ποια θέση βρίσκεται ο Akylas με το «Ferto» στα στοιχήματα (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

