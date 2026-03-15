Μαρίνα Σάττι: «Όταν ήμουν μικρή, ντρεπόμουν όταν ο μπαμπάς μου ερχόταν να με πάρει από το φροντιστήριο επειδή είναι μαύρος»

Ιδιαιτέρως εξομολογητική ήταν η Μαρίνα Σάττι στο γυναικείο forum της Τζένης Μπαλατσινού.

«Mε θυμάμαι να ντρέπομαι επειδή ο μπαμπάς μου είναι μαύρος και είναι από το Σουδάν και θυμάμαι να έρχεται να με παίρνει από το φροντιστήριο και να σκέφτομαι «θα τον δουν οι συμμαθητές μου» και ντρεπόμουν και φοβόμουν και δεν ήξερα πώς θα το πάρουν», εξομολογήθηκε η τραγουδίστρια.

«Ντρεπόμουν για πολλά χρόνια να πω ότι είμαι τραγουδίστρια. Δεν ξέρω, επειδή είμαι από χωριό; Δεν θα δούλευα νύχτα, δεν μου ταιριάζει το ξενύχτι και τα βραδινά μαγαζιά», πρόσθεσε επίσης.

«Παντού στη ζωή υπάρχουν στερεότυπα. Αν κάτι δεν μου ταίριαζε και ένιωθα ότι δεν χωράω, αντιδρούσε το σώμα μου», είπε μετά το τέλος της ομιλίας της στους δημοσιογράφους.

Διαβάστε επίσης:

