Η συγκινητική ανάρτηση του πρίγκιπα Γουίλιαμ για τη μητέρα του, πριγκίπισσα Νταϊάνα

Ο πρίγκιπας William μοιράστηκε μια τρυφερή φωτογραφία από την παιδική του ηλικία με την μητέρα του, Diana τιμώντας την Ημέρα της Μητέρας που σήμερα γιορτάζεται στο εξωτερικό, με λόγια που αγγίζουν την καρδιά.

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα, η αγαπημένη “πριγκίπισσα του λαού”, σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι στις 31 Αυγούστου 1997, σε ηλικία μόλις 36 ετών.

«Θυμάμαι τη μητέρα μου, σήμερα και κάθε μέρα. Σκέφτομαι όλους εκείνους που θυμούνται κάποιον που αγαπούν σήμερα. Ευτυχισμένη Ημέρα της Μητέρας.»

Τα λόγια αυτά, τόσο λιτά όσο και γεμάτα συναίσθημα, υπενθυμίζουν σε όλους μας την αιώνια δύναμη της αγάπης και της ανάμνησης — και πώς οι στιγμές που μοιραζόμαστε με όσους αγαπάμε μπορούν να μας συνοδεύουν για πάντα, ακόμα κι όταν πια δεν είναι κοντά μας.

