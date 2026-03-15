search
ΚΥΡΙΑΚΗ 15.03.2026 16:03
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Η συγκινητική ανάρτηση του πρίγκιπα Γουίλιαμ για τη μητέρα του, πριγκίπισσα Νταϊάνα

diana-new

Ο πρίγκιπας William μοιράστηκε μια τρυφερή φωτογραφία από την παιδική του ηλικία με την μητέρα του, Diana τιμώντας την Ημέρα της Μητέρας που σήμερα γιορτάζεται στο εξωτερικό, με λόγια που αγγίζουν την καρδιά.

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα, η αγαπημένη “πριγκίπισσα του λαού”, σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι στις 31 Αυγούστου 1997, σε ηλικία μόλις 36 ετών.

«Θυμάμαι τη μητέρα μου, σήμερα και κάθε μέρα. Σκέφτομαι όλους εκείνους που θυμούνται κάποιον που αγαπούν σήμερα. Ευτυχισμένη Ημέρα της Μητέρας.»

Τα λόγια αυτά, τόσο λιτά όσο και γεμάτα συναίσθημα, υπενθυμίζουν σε όλους μας την αιώνια δύναμη της αγάπης και της ανάμνησης — και πώς οι στιγμές που μοιραζόμαστε με όσους αγαπάμε μπορούν να μας συνοδεύουν για πάντα, ακόμα κι όταν πια δεν είναι κοντά μας.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
oscars-new
FOREIO_NOSOKOMEIO
skylos new
venzini-new
ekav-peripoliko
Δείτε όλες τις ειδήσεις
xristos pappous dimarxow fylis – new
Vicky-Safra
piesi-new
stena tou omrouz iran usa
Akylas-1
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

oscars-new
FOREIO_NOSOKOMEIO
skylos new
1 / 3