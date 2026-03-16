Από την Κάσο στο Όσκαρ: Η δυναστεία Κουλουκουντή, η ναυτιλία και οι «σκιές» πίσω από την εφοπλιστική οικογένεια

Όταν η Κασσάνδρα Κουλουκουντή ανέβηκε στη σκηνή των Όσκαρ για να παραλάβει το πρώτο βραβείο που απονεμήθηκε ποτέ για Casting Direction, για την ταινία «One Battle After Another», το επώνυμο που ακούστηκε στην αίθουσα του Χόλιγουντ δεν ήταν άγνωστο. Για τους ανθρώπους της ναυτιλίας, το όνομα Κουλουκουντής ανήκει εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα σε μια από τις ιστορικότερες ελληνικές οικογένειες του χώρου, με ρίζες στο μικρό νησί της Κάσου.



Η βράβευση της 54χρονης δημιουργού έφερε ξανά στο προσκήνιο μια οικογενειακή ιστορία που ξεκινά από τα τέλη του 19ου αιώνα και διασταυρώνεται με τις μεγάλες στιγμές της ελληνικής ναυτιλίας. Ο παππούς της, ο θρυλικός εφοπλιστής Μανώλης Κουλουκουντής, θεωρείται από πολλούς ένας από τους «πρυτάνεις» του ελληνικού εφοπλισμού. Γεννημένος στην Κάσο μεγάλωσε σε μια πολυμελή οικογένεια όπου πέντε αδέλφια ακολούθησαν την ίδια επιχειρηματική δραστηριότητα. Η ναυτική παράδοση ήταν ήδη βαθιά ριζωμένη αφού την ίδια περίοδο που γεννήθηκε, ο πατέρας του είχε αποκτήσει το πρώτο ατμόπλοιο της οικογενειακής εταιρείας, σηματοδοτώντας τη μετάβαση από τα ιστιοφόρα στην εποχή του ατμού.

Από νωρίς ο Μανώλης Κουλουκουντής έδειξε ότι διέθετε ένστικτο επιχειρηματία. Στις αρχές της δεκαετίας του 1920 εγκαταστάθηκε στο Λονδίνο και μαζί με τον ξάδελφό του Μηνά Ρεθύμνη δημιούργησε το ναυτιλιακό γραφείο Ρεθύμνη – Κουλουκουντή. Το γραφείο εξελίχθηκε γρήγορα σε ένα σημαντικό κέντρο για τη χρηματοδότηση και διαχείριση πλοίων, διευκολύνοντας Έλληνες και ξένους εφοπλιστές στην αγορά σκαφών, την εξασφάλιση ναύλων και την πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό.

Στις αρχές της δεκαετίας του ’30 βρέθηκε αντιμέτωπος με οικονομική κατάρρευση, καθώς τα πλοία του παροπλίστηκαν λόγω της διεθνούς κρίσης. Με επιμονή κατάφερε να ανασυντάξει τις επιχειρήσεις του, πείθοντας επενδυτές να στηρίξουν τον στόλο του και εξασφαλίζοντας μακροχρόνιες ναυλώσεις πλοίων από την ελβετική κυβέρνηση. Ήταν μόνο η αρχή μιας πορείας που θα τον έφερνε στην κορυφή της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας.

Από αριστερά Μιχάλης, Μανώλης και Νίκος Κουλουκουντής

Το 1935 πήρε μια πρωτοβουλία που θεωρείται μέχρι σήμερα καθοριστική. Ίδρυσε στο Λονδίνο την Ελληνική Επιτροπή Ναυτιλιακής Συνεργασίας, έναν οργανισμό που συντόνιζε τα συμφέροντα των Ελλήνων πλοιοκτητών. Με αυτόν τον τρόπο έθεσε τις βάσεις για την οργανωμένη εκπροσώπηση της ελληνικής ναυτιλίας στη διεθνή σκηνή.

Όταν ξέσπασε ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, ο στόλος του αριθμούσε δεκάδες πλοία και συμμετείχε ενεργά στον ανεφοδιασμό των Συμμάχων. Το 1940 επιβιβάστηκε στο υπερωκεάνιο Samaria για να ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη. Στο ίδιο ταξίδι βρισκόταν και ένας άλλος φιλόδοξος Έλληνας της θάλασσας, ο Αριστοτέλης Ωνάσης. Εκείνη η γενιά εφοπλιστών –μαζί με τον Σταύρο Νιάρχο και τον Σταύρο Λιβανό– θα διαμόρφωνε τη μεταπολεμική κυριαρχία της ελληνικής ναυτιλίας.

Στη Νέα Υόρκη ο Μανώλης Κουλουκουντής ανέλαβε το 1944 την προεδρία της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών. Από τη θέση αυτή έπαιξε καθοριστικό ρόλο σε μια ιστορική πρωτοβουλία, την εξασφάλιση των περίφημων πλοίων Liberty για τους Έλληνες πλοιοκτήτες μετά τον πόλεμο. Η ιδέα του να ζητηθεί από την αμερικανική κυβέρνηση η παραχώρηση φορτηγών πλοίων υλοποιήθηκε τελικά το 1946, όταν οι Έλληνες εφοπλιστές απέκτησαν εκατό Liberty ships με ευνοϊκούς όρους. Τα πλοία αυτά αποτέλεσαν το θεμέλιο της μεταπολεμικής ελληνικής ναυτιλίας.

Παρά τη φήμη του, ο ίδιος παρέμεινε πάντα άνθρωπος χαμηλών τόνων. Δεν συμμεριζόταν τη φανταχτερή κοσμική ζωή ορισμένων συναδέλφων του και συνήθιζε να λέει ότι οι εφοπλιστές πρέπει να αποφεύγουν την επίδειξη πλούτου. «Καλύτερα να ξέρεις μόνο εσύ πόσους αστακούς τρως», σχολίαζε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας τη φιλοσοφία μιας παλαιότερης γενιάς που προτιμούσε τη διακριτικότητα από τη δημοσιότητα.

Η καριέρα του γνώρισε και δύσκολες στιγμές. Η αγορά της ναυτιλιακής εταιρείας Bull Line στις αρχές της δεκαετίας του ’60 οδήγησε σε σοβαρές οικονομικές πιέσεις, ενώ η κρίση των ναύλων τη δεκαετία του ’80 προκάλεσε μεγάλες απώλειες στον στόλο του. Ο ίδιος δεν δίστασε να αναγνωρίσει τα λάθη του, λέγοντας αργότερα ότι «η ελπίδα συχνά σε κάνει να πιστεύεις ότι αυτό που θέλεις θα συμβεί». Παρ’ όλα αυτά, πλήρωσε προσωπικά χρέη για να προστατεύσει το όνομά του, θεωρώντας την αξιοπιστία σημαντικότερη από την περιουσία.

Πέρα από επιχειρηματίας, ήταν και άνθρωπος με πνευματικά ενδιαφέροντα. Ζωγράφιζε ακουαρέλες με πλοία, έπαιζε μαντολίνο και έγραφε βιβλία και άρθρα για τη ναυτιλία, αφήνοντας πίσω του μια σπάνια μαρτυρία για την εποχή του.

Σε αυτό το περιβάλλον γεννήθηκε η επόμενη γενιά της οικογένειας. Ο Μιχάλης Κουλουκουντής, γιος του Μανώλη και πατέρας της Κασσάνδρας, μεγάλωσε ανάμεσα σε δύο κόσμους. Την αυστηρή παράδοση μιας εφοπλιστικής δυναστείας και τη λαμπερή κοσμοπολίτικη ζωή των ελληνικών οικογενειών της διασποράς. Παντρεύτηκε την Ιρλανδή Τάρα Τάισον, μια εντυπωσιακή γυναίκα που κινήθηκε με άνεση στον καλλιτεχνικό κόσμο της Νέας Υόρκης. Στη δεκαετία του ’70 εμφανίστηκε στο Μπρόντγουεϊ και στην τηλεοπτική σειρά «Οι Άγγελοι του Τσάρλι», ενώ υπήρξε μούσα καλλιτεχνών και φωτογράφων της εποχής. Είχε ποζάρει ακόμη και για τον Άντι Γουόρχολ, ενώ σύμφωνα με αφηγήσεις ανθρώπων του χώρου διατηρούσε στενή σχέση με τον διάσημο φωτογράφο Φραντσέσκο Σκαβούλο.

Τάρα Κουλουκουντή



Η Κασσάνδρα Κουλουκουντή μεγάλωσε μέσα σε αυτή τη διπλή κληρονομιά, έχοντας από τη μία την αυστηρή ναυτιλιακή παράδοση και από την άλλη τον καλλιτεχνικό αέρα της μητέρας της. Η πορεία της τελικά την οδήγησε στον κινηματογράφο και στον ρόλο της casting director, μια δουλειά αθόρυβη αλλά καθοριστική για τη δημιουργία μιας ταινίας. Η βράβευσή της με Όσκαρ δεν αποτελεί απλώς μια προσωπική διάκριση, αλλά και ένα συμβολικό κλείσιμο του κύκλου μιας οικογενειακής διαδρομής που ξεκίνησε από ένα μικρό νησί του Αιγαίου.

Πίσω όμως από τη λάμψη του ονόματος, η ιστορία της οικογένειας Κουλουκουντή είναι γεμάτη αντιφάσεις και ανθρώπινες συγκρούσεις. Μετά τον θάνατο του Μιχάλη Κουλουκουντή το 2010, ξέσπασε μια σκληρή διαμάχη ανάμεσα σε μέλη της οικογένειας για τη διαχείριση της μεγάλης συλλογής έργων τέχνης του πατριάρχη. Στη συλλογή περιλαμβάνονταν έργα μεγάλων δημιουργών, από τον Ματίς και τον Ντεγκά μέχρι τον Σαγκάλ και τον Ελ Γκρέκο. Παράλληλα, η περιουσία που άφησε πίσω του εκτιμήθηκε σε δεκάδες εκατομμύρια δολάρια και περιλάμβανε πολυτελή ακίνητα στη Νέα Υόρκη και τα Χάμπτονς.

Τα οικογενειακά δράματα δεν έλειψαν ούτε από την προηγούμενη γενιά. Οι τρεις γιοι του Μιχάλη Κουλουκουντή –ο Ηλίας, ο Τζόνι και ο Στάθης– μεγάλωσαν μέσα σε ένα περιβάλλον αυστηρής πειθαρχίας, πλούτου αλλά και έντονων συγκρούσεων. Ο Ηλίας Κουλουκουντής, που πολλοί χαρακτήριζαν το «μαύρο πρόβατο» της οικογένειας, έσπασε τη σιωπή της ναυτιλιακής αριστοκρατίας γράφοντας το αυτοβιογραφικό βιβλίο «Απρόσιτες Ακτές», όπου περιέγραψε χωρίς περιστροφές τα πάθη, τις αντιπαλότητες και τις τραγωδίες της δυναστείας.

Στις σελίδες του βιβλίου περνούν σκηνές από τη ζωή μιας οικογένειας που ζούσε ανάμεσα σε παλάτια της Πέμπτης Λεωφόρου, πολυτελή πάρτι και διεθνείς επιχειρηματικές συμφωνίες, αλλά ταυτόχρονα αντιμετώπιζε βαθιές προσωπικές ρωγμές. Ο ίδιος μίλησε για τον αυταρχικό πατέρα, για τη μητέρα που νοσηλεύτηκε σε ψυχιατρική κλινική, για την αυτοκτονία του αδελφού του Τζόνι και για τις συνεχείς συγκρούσεις που σημάδεψαν την οικογένεια.

Τα τελευταία χρόνια η ιστορία αυτής της γενιάς έκλεισε με τον πιο συμβολικό τρόπο. Το 2024, στο κοιμητήριο της Βουλιαγμένης, συγγενείς και φίλοι από την Ελλάδα, την Αμερική και την Ευρώπη αποχαιρέτησαν τον Στάθη Κουλουκουντή, έναν από τους τελευταίους εκπροσώπους της παλιάς φρουράς της οικογένειας.

Στάθης Κουλουκουντής

Ο θάνατός του θεωρήθηκε από πολλούς το τέλος μιας εποχής για τη δυναστεία που ξεκίνησε από την Κάσο και έγραψε το όνομά της στη ναυτιλιακή ιστορία.

