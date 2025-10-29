ΕΕ: Γόρδιος δεσμός για την Φον ντερ Λάιεν ο προϋπολογισμός -Τελεσίγραφα από τους… πάντες και οι αγρότες στα «κάγκελα»

Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ) και η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, βρίσκονται μπροστά σε μια κρίσιμη επιλογή εν όψει της συζήτησης για τον προϋπολογισμό: να παραμείνουν πιστοί στη συνεργασία με τις παραδοσιακές κεντρώες και φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις ή να στραφούν προς την άκρα δεξιά για να εξασφαλίσουν την πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η αποτυχία του ΕΛΚ να περάσει ένα νομοσχέδιο που θα μείωνε τη γραφειοκρατία για τις επιχειρήσεις, καθώς αρκετοί ευρωβουλευτές της κεντροαριστεράς αρνήθηκαν να το στηρίξουν, σημαίνει πως η περίοδος ανοχής και χάριτος στην πρόεδρο της Κομισιόν τελείωσε.

Και την ίδια ώρα οι «Πατριώτες» η ακροδεξιά πτέρυγα της ΕΕ, πιέζει την Γερμανίδα επικεφαλής να αποφασίσει αν θα στηριχθεί στη δική τους συμμαχία για να μπορεί να περνάει νομοσχέδιο και κυρίως τον προϋπολογισμό της 12ης Νοεμβρίου.

Αυτό έχει φέρει σε πάρα πολύ δύσκολη θέση τις Βρυξέλλες, που τελευταία -και προς χάρη του Τραμπ- προχωρούν σε μία «ατζέντα απλοποίησης», περιορίζοντας τις υποχρεώσεις που προβλέπονται για την Πράσινη Συμφωνία. Οι δεξιές και ακροδεξιές ομάδες στηρίζουν αυτή την κατεύθυνση, θεωρώντας τους περιβαλλοντικούς κανόνες εμπόδιο στην ανάπτυξη. Αντίθετα, τα αριστερά κόμματα υπερασπίζονται αυτούς τους κανόνες ως αναγκαίους για τη βιώσιμη οικονομία.

Το ΕΛΚ διαπραγματεύτηκε με την άκρα δεξιά (Πατριώτες, ΕΣΝ, ECR) για να εξασφαλίσει υποστήριξη στην πρόταση για την τροπολογία για την γραφειοκρατία, αλλά ταυτόχρονα ήθελε να κρατήσει τη συνεργασία με τους Σοσιαλιστές και τους Φιλελεύθερους. Όταν όμως κάποιοι από τους Σοσιαλιστές αρνήθηκαν να στηρίξουν τη συμφωνία, η πρόταση απορρίφθηκε. Το γεγονός αυτό έδειξε ότι το παραδοσιακό “κέντρο” του Κοινοβουλίου δυσκολεύεται πλέον να διατηρήσει πλειοψηφίες.

Οι δυνάμεις του κέντρου, όπως οι Σοσιαλιστές και οι Φιλελεύθεροι, καλούν τώρα το ΕΛΚ να παραμείνει πιστό στην κεντρώα συνεργασία και να κάνει κάποιες υποχωρήσεις για να διατηρηθεί η ενότητα του φιλοευρωπαϊκού μετώπου. Ωστόσο, οι δεξιότερες ομάδες υποστηρίζουν ότι η εποχή αυτής της συνεργασίας έχει τελειώσει και ότι το ΕΛΚ πρέπει να υιοθετήσει πιο συντηρητική γραμμή, πιο κοντά στα αιτήματα των επιχειρήσεων και της αγοράς.

Πολλοί πολιτικοί και αναλυτές προειδοποιούν ότι αν το ΕΛΚ επιλέξει να συνεργαστεί με την άκρα δεξιά, θα σπάσει το “cordon sanitaire” —τον άγραφο κανόνα που μέχρι σήμερα απέτρεπε τη συνεργασία των κεντρώων κομμάτων με τις ακραίες δυνάμεις.

Αυτό, λένε, θα δημιουργούσε ένα επικίνδυνο προηγούμενο και θα άλλαζε ριζικά τη δυναμική των πολιτικών συμμαχιών στις Βρυξέλλες.

Ο προϋπολογισμός φέρνει τριγμούς και στο εσωτερικό

Το πρόβλημα για την Λάιεν είναι διπλό ωστόσο καθώς αντιδράσεις υπάρχουν και στο εσωτερικό του κόμματος. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Politico, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα βρεθεί αντιμέτωπη με τελεσίγραφο υπό τη μορφή επιστολής από ηγετικά στελέχη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το νέο ΠΔΠ, αφού αν δεν υπάρξουν ορισμένες παραχωρήσεις δεν θα το στηρίξουν, αλλά το ίδιο ζητούν και στελέχη του ΕΛΚ.

Η φον ντερ Λάιεν έχει καταθέσει πρόταση για προϋπολογισμό ύψους έως και 2 τρισ. ευρώ –τον μεγαλύτερο στην ιστορία της ΕΕ– που θα δαπανηθεί κυρίως σε αντιμετώπιση κρίσεων, ενεργειακή αυτονομία, άμυνα και για την στήριξη της συνοχής και της καινοτομίας.

Ο αγροτικός κλάδος θα είναι από αυτούς που θα υποστούν ζημιά. Παράλληλα, αυξάνεται ο φόρος σε καπνό και προϊόντα νικοτίνης.

Στο ΕΛΚ υπάρχει διχογνωμία για τον προϋπολογισμό και εναντιώνεται σε περαιτέρω ενοποίηση κονδυλίων και συγκέντρωση της διαχείρισης στα χέρια των κυβερνήσεων.

Η φον ντερ Λάιεν υποχρεώθηκε να κάνει παραχωρήσεις, διατηρώντας το βάρος της πολιτικής συνοχής και της στήριξης στις φτωχότερες περιοχές, ως αντίδοτο στις αντιδράσεις τόσο των Επιτρόπων όσο και των εθνικών κυβερνήσεων.

Το μεγαλύτερο αγκάθι, που θα φέρει και τον μεγαλύτερο πονοκέφαλο στις Βρυξέλλες, είναι οι -ήδη έντονες- αντιδράσεις για τους αγρότες με τη μείωση που φτάνει ως και το 30% εξαιτίας του προϋπολογισμού. Εκεί μπορεί να κριθούν πολλά και για την ίδια την πρόεδρο της Κομισιόν.

Διαβάστε επίσης:

Ασταμάτητος Τραμπ: Απέλυσε και την επιτροπή που θα εξέταζε την αίθουσα χορού και την αψίδα στον Λευκό Οίκο

Μετά το νέο αιματοκύλισμα στη Γάζα, το Ισραήλ δηλώνει πως επιστρέφει στην εκεχειρία

Τουρκία: Κατάρρευση πολυκατοικίας σε προάστιο της Κωνσταντινούπολης – Φόβοι για εγκλωβισμένους (videos)