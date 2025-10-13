search
ΔΕΥΤΕΡΑ 13.10.2025 07:00
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντριάνα Βασιλά ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΑ

13.10.2025 06:10

«Καπέλο» 2 ευρώ στα τσιγάρα ετοιμάζει να φέρει η ΕΕ

13.10.2025 06:10
tsigara

Φωτιά στην τσέπη των καπνιστών βάζει η νεα Ευρωπαϊκή οδηγία φορολόγησης που στόχο έχει τον περιορισμό της χρήσης. Πλέον ένα πακέτο τσιγάρα να ξεπερνά τα 6 ευρώ!

Ειδικότερα, οι προτεινόμενες αυξήσεις στον ειδικό φόρο εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν σε απότομη άνοδο της τιμής κατά 2 με 3 ευρώ στο πακέτο των τσιγάρων, ξεπερνώντας τα 6 ευρώ από 4,8 που είναι σήμερα. Αντίστοιχα, η επιβολή φόρου στα θερμαινόμενα προϊόντα καπνού θα οδηγήσει σε αύξηση 2-3 ευρώ στο πακέτο και στα ηλεκτρονικά τσιγάρα κατά περίπου 1 ευρώ.

Στη νέα πρόταση για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καπνικά προϊόντα, ο Κυριάκος Πιερρακάκης στη συνεδριάση του Ecofin που πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο επισημανε
ότι «η δημόσια υγεία αποτελεί θεμελιώδη, υπαρξιακή προτεραιότητα».

Ωστόσο, εξέφρασε επιφυλάξεις για την προοπτική μιας υπέρμετρης και απότομης αύξησης των φόρων στα καπνικά προϊόντα: «Σύμφωνα με την εμπειρία μας στην Ελλάδα και, λαμβάνοντας υπόψη τη γεωγραφική μας θέση, έχει παρατηρηθεί στο παρελθόν ότι η ασύμμετρη αύξηση αυτών των φορολογικών συντελεστών οδηγεί σε καταγραφή αύξησης του λαθρεμπορίου».

Διαβάστε επίσης:

Συνταξιούχοι: Αναδρομικά για δύο κατηγορίες – Τα ποσά και οι διαδικασίες διεκδίκησης

Αλέξης Τσίπρας: Στοχεύει σε νέα ακροατήρια ποντάρει στην ανανέωση – Κίνδυνος ρευστοποίησης για ΣΥΡΙΖΑ, στάση αναμονής από ΝΕΑΡ

Γαλλία: Ο Λεκορνί φεύγει, ο Μακρόν μένει μόνος – Πολιτική ασφυξία και αδιέξοδο στο Παρίσι

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
DAKTULIOS
ΕΛΛΑΔΑ

Επιστρέφει από σήμερα ο Δακτύλιος: Ποιες ώρες και μέρες θα ισχύει, οι εξαιρέσεις, τα πρόστιμα και το ειδικό σήμα (video)

tsipras-2323
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πώς ο Τσίπρας «ρίχνει πόρτα» στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – Η «χαρτογράφηση» της κοινοβουλευτικής ομάδας μέχρι στιγμής

androulakis_tsipras_mew
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εβδομάδα δημοσκοπήσεων: Η Επιχείρηση αποδόμησης της δυναμικής Τσίπρα από το ΠΑΣΟΚ και η συζήτηση για συνεργασίες

hamas hostage redcross
ΚΟΣΜΟΣ

Απελευθέρωση ομήρων από τη Χαμάς: Ξεκινά η εφαρμογή της συμφωνίας με το Ισραήλ – Τα επόμενα βήματα

agnwstos stratiwtis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγνωστος Στρατιώτης: Πώς το μνημείο μετατράπηκε σε πεδίο σκληρής πολιτικής αντιπαράθεσης και σε… πονοκέφαλο για την κυβέρνηση

Δείτε όλες τις ειδήσεις
matsouka
LIFESTYLE

Δήμητρα Ματσούκα: «Μου κάνει εντύπωση που σε αυτή την εποχή, η πλάτη μου έκανε αυτούς τους τίτλους»

iliaki
LIFESTYLE

Μαρία Ηλιάκη: Απέκτησα την κόρη μου στα 43 μου, γνώρισα τον άντρα μου στην ηλικία που ήμουν έτοιμη να κάνω παιδί

kakkava_gkountaras
MEDIA

«Πρόσωπα μεγάλου βεληνεκούς πάνε στον ΣΚΑΪ και καταποτίζονται»: Το «καρφί» της Κάκαβα μετά το «τέλος» της Στεφανίδου

nikos_plakias040225
ΕΛΛΑΔΑ

Πλακιάς: Αν ακούσω στο δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος και πλημμέλημα, θα βάλω τα οστά των παιδιών μου στην έδρα και θα φύγω

proines-ekpompes-new
MEDIA

Τηλεθέαση Παρασκευής: Ανατροπή στην πρωινή ζώνη - Ποια εκπομπή «έκλεψε» την πρωτιά από την Καινούργιου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 13.10.2025 06:59
DAKTULIOS
ΕΛΛΑΔΑ

Επιστρέφει από σήμερα ο Δακτύλιος: Ποιες ώρες και μέρες θα ισχύει, οι εξαιρέσεις, τα πρόστιμα και το ειδικό σήμα (video)

tsipras-2323
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πώς ο Τσίπρας «ρίχνει πόρτα» στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – Η «χαρτογράφηση» της κοινοβουλευτικής ομάδας μέχρι στιγμής

androulakis_tsipras_mew
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εβδομάδα δημοσκοπήσεων: Η Επιχείρηση αποδόμησης της δυναμικής Τσίπρα από το ΠΑΣΟΚ και η συζήτηση για συνεργασίες

1 / 3