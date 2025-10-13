«Καπέλο» 2 ευρώ στα τσιγάρα ετοιμάζει να φέρει η ΕΕ

Φωτιά στην τσέπη των καπνιστών βάζει η νεα Ευρωπαϊκή οδηγία φορολόγησης που στόχο έχει τον περιορισμό της χρήσης. Πλέον ένα πακέτο τσιγάρα να ξεπερνά τα 6 ευρώ!

Ειδικότερα, οι προτεινόμενες αυξήσεις στον ειδικό φόρο εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν σε απότομη άνοδο της τιμής κατά 2 με 3 ευρώ στο πακέτο των τσιγάρων, ξεπερνώντας τα 6 ευρώ από 4,8 που είναι σήμερα. Αντίστοιχα, η επιβολή φόρου στα θερμαινόμενα προϊόντα καπνού θα οδηγήσει σε αύξηση 2-3 ευρώ στο πακέτο και στα ηλεκτρονικά τσιγάρα κατά περίπου 1 ευρώ.

Στη νέα πρόταση για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καπνικά προϊόντα, ο Κυριάκος Πιερρακάκης στη συνεδριάση του Ecofin που πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο επισημανε

ότι «η δημόσια υγεία αποτελεί θεμελιώδη, υπαρξιακή προτεραιότητα».

Ωστόσο, εξέφρασε επιφυλάξεις για την προοπτική μιας υπέρμετρης και απότομης αύξησης των φόρων στα καπνικά προϊόντα: «Σύμφωνα με την εμπειρία μας στην Ελλάδα και, λαμβάνοντας υπόψη τη γεωγραφική μας θέση, έχει παρατηρηθεί στο παρελθόν ότι η ασύμμετρη αύξηση αυτών των φορολογικών συντελεστών οδηγεί σε καταγραφή αύξησης του λαθρεμπορίου».

