ΚΟΣΜΟΣ

29.10.2025 11:11

Ασταμάτητος Τραμπ: Απέλυσε και την επιτροπή που θα εξέταζε την αίθουσα χορού και την αψίδα στον Λευκό Οίκο

trump-aithousa-xorou-1

Ακάθεκτος ο Τραμπ, απέλυσε την Τρίτη όλα τα έξι μέλη της Επιτροπής Καλών Τεχνών, που θα εξετάζε και τις… ανακατασκευές του στον Λευκό Οίκο.

Η Επιτροπή Καλών Τεχνών είναι μια ανεξάρτητη ομοσπονδιακή υπηρεσία που αναμενόταν να εξετάσει κάποια από τα κατασκευαστικά σχέδια του Τραμπ, όπως η προγραμματισμένη θριαμβευτική αψίδα και η διαβόητη αίθουσα χορού στον Λευκό Οίκο, για την κατασκευή της οποίας γκρεμίστηκε η Ανατολική Πτέρυγα.

«Εκ μέρους του προέδρου Ντόναλντ Τζ. Τραμπ, σας ενημερώνω ότι η θητεία σας ως μέλος της Επιτροπής Καλών Τεχνών τερματίζεται με άμεση ισχύ», αναφέρεται σε email που έλαβε ένας από τους επιτρόπους και το οποίο εξέτασε η Washington Post.

«Προετοιμαζόμαστε να διορίσουμε νέα μέλη στην επιτροπή που θα ευθυγραμμίζονται περισσότερο με τις πολιτικές “Πρώτα η Αμερική” του προέδρου Τραμπ», δήλωσε ανώνυμα αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Ο ρόλος της Επιτροπής Καλών Τεχνών

Η επιτροπή, η οποία ιδρύθηκε από το Κογκρέσο πριν από περισσότερο από έναν αιώνα και παραδοσιακά περιλαμβάνει αρχιτέκτονες και πολεοδόμους, έχει ως αποστολή να παρέχει συμβουλές στον πρόεδρο, το Κογκρέσο και τις τοπικές αρχές για θέματα σχεδιασμού και αισθητικής σε έργα στην περιοχή της πρωτεύουσας. Η αρμοδιότητά της περιλαμβάνει κυβερνητικά κτήρια, μνημεία και αναμνηστικά. Παραδοσιακά, οι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου επιζητούσαν την έγκριση της επιτροπής.

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είχε διορίσει τα έξι μέλη σε θητείες τετραετίας, αρκετές από τις οποίες θα διαρκούσαν έως το 2028.

Ο Λευκός Οίκος τον Ιούλιο είχε επίσης απολύσει διορισμένους από τον Μπάιντεν από την Εθνική Επιτροπή Χωροταξικού Σχεδιασμού της Πρωτεύουσας, μια άλλη υπηρεσία πολεοδομικού σχεδιασμού, αρμόδια για την εξέταση εξωτερικών κατασκευαστικών έργων στον Λευκό Οίκο.

Οι σύμμαχοι του Τραμπ πλέον αποτελούν την πλειοψηφία στο 12μελές συμβούλιο, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του, Γουίλ Σαρφ, γραμματέα προσωπικού του Τραμπ.

Ο Λευκός Οίκος έχει δηλώσει ότι σύντομα θα καταθέσει τα σχέδια για την αίθουσα χορού στην Εθνική Επιτροπή Χωροταξικού Σχεδιασμού, η οποία θα αποφασίσει για την έγκριση του έργου.

Η Επιτροπή Καλών Τεχνών έχει παραδοσιακά εγκρίνει μεγάλα έργα στον Λευκό Οίκο, όπως το κιόσκι τένις που κατασκευάστηκε υπό την επίβλεψη της Μελάνια Τραμπ το 2019.

Ωστόσο, ο Τραμπ ενδέχεται να παρακάμψει την επιτροπή επικαλούμενος ιστορικό προηγούμενο και την επιθυμία του να επισπεύσει τις εργασίες. Το 1947, ο τότε πρόεδρος Χάρι Τρούμαν πρόσθεσε μπαλκόνι στον Λευκό Οίκο παρά την αντίρρηση της επιτροπής, υποστηρίζοντας ότι ο ρόλος της ήταν απλώς συμβουλευτικός.

Οι αξιωματούχοι εξετάζουν το ενδεχόμενο να χτιστεί η αψίδα σε ομοσπονδιακή γη που δεν έχει τις ίδιες εξαιρέσεις με τον Λευκό Οίκο, κάτι που θα απαιτούσε αναγκαστικά έλεγχο από την επιτροπή.

Επίσης, ανέφεραν ότι περίμεναν να εξετάσουν και τα σχέδια της αίθουσας χορού

Το 2021, ο Μπάιντεν είχε απολύσει και εκείνος διορισμένους από τον Τραμπ από τις ίδιες επιτροπές, υπερασπιζόμενος την ενέργεια ως προσπάθεια ποικιλομορφίας. Ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία των επιτροπών που πρόεδρος απομάκρυνε ενεργά μέλη, προκαλώντας αντιδράσεις από ειδικούς στην τέχνη και την αρχιτεκτονική, που κατηγόρησαν τον Μπάιντεν για πολιτικοποίηση του έργου τους.

Η Επιτροπή Καλών Τεχνών παραμένει χωρίς πρόεδρο από την αρχή του έτους, όταν η αρχιτέκτονας Μπίλι Τσιέν, πρόεδρος από το 2021, παραιτήθηκε. Η Τσιέν, η οποία συμμετέχει στην κατασκευή του Κέντρου Ομπάμα στο Σικάγο, δήλωσε ότι αποσύρθηκε καθώς η θητεία της έληξε τον Μάιο και υπέθεσε ότι ο Τραμπ δεν θα την επαναδιόριζε.

tourkia-seismos
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη: Δύο παιδιά ανασύρθηκαν νεκρά από τα συντρίμμια του κτιρίου που κατέρρευσε

voultepsi_2910_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θύελλα από τη δήλωση Βούλτεψη: «Από τον ΣΥΡΙΖΑ πέθαναν τα παιδιά στα Τέμπη» – «Μνημείο αθλιότητας και τοξικότητας», απαντά η Κουμουνδούρου

antras-gineka-new
ΥΓΕΙΑ

Νέα μελέτη: Οι άνδρες χρειάζονται διπλάσια άσκηση από τις γυναίκες για να μειώσουν τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων

1 / 3