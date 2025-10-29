search
ΤΕΤΑΡΤΗ 29.10.2025 15:03
ΚΟΣΜΟΣ

29.10.2025 10:43

Μετά το νέο αιματοκύλισμα στη Γάζα, το Ισραήλ δηλώνει πως επιστρέφει στην εκεχειρία

29.10.2025 10:43
gaza-vomvardismos

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι επιστρέφει στην εφαρμογή της συμφωνίας για εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας.

Μετά από ένα 24ωρο όπου σκόρπισαν ξανά τον θάνατο στη περιοχή, με τουλάχιστον 91 νεκρούς, το IDF σταματά -προς ώρας- τις επιχειρήσεις.

Στρατός και Νετανιάχου ισχυρίστηκαν πως η Χαμάς έσπασε την εκεχειρία και τα χτυπήματα έγιναν ως απάντηση στις παραβιάσεις.

Εξάλλου ακόμη 200 άνθρωποι τραυματίστηκαν, πρόσθεσε ο Μπασάλ, κάνοντας λόγο για «ξεκάθαρη και κατάφωρη παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας» μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ. Παράλληλα κατήγγειλε την «καταστροφική και τρομακτική» κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με πηγές της Χαμάς από τη Γάζα, τουλάχιστον 200 είναι οι τραυματίες, ενώ ανάμεσα στους νεκρούς είναι και δεκάδες παιδιά.

Εκπρόσωπος της Πολιτικής Προστασίας στη Γάζα έκανε λόγο για «καταστροφική και τρομακτική» κατάσταση.

Μία ημέρα πριν, ο Τραμπ δικαιολόγησε τα ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα, επιρρίπτοντας την ευθύνη στη Χαμάς καθώς ένας ισραηλινός στρατιώτης έπεσε νεκρός από πυρά τους.

«Σκότωσαν έναν ισραηλινό στρατιώτη, επομένως οι Ισραηλινοί αντεπιτέθηκαν ως όφειλαν», είπε, σκοτώνοντας βέβαια πολλούς αμάχους και μεταξύ αυτών παιδιά. Ο Τραμπ απείλησε επίσης τη Χαμάς με αφανισμό «εάν δεν συμμορφωθεί».

