Κραυγή αγωνίας από τις αυτοκινητοβιομηχανίες της ΕΕ: Σταματάει η παραγωγή σε λίγες μέρες – Μεγάλη έλλειψη σε ημιαγωγούς

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες στην ΕΕ απέχουν «μέρες» από το κλείσιμο των γραμμών παραγωγής, προειδοποίησε η βιομηχανία, καθώς κλιμακώνεται η κρίση σχετικά με τις προμήθειες ημιαγωγών από την Κίνα.

Η Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) εξέδωσε επείγουσα προειδοποίηση την Τετάρτη, λέγοντας ότι τα μέλη της, στα οποία περιλαμβάνονται οι BMW, Fiat, Peugeot και Volkswagen, εργάζονται τώρα με «εφεδρικά αποθέματα, αλλά τα αποθέματα μειώνονται».

«Οι διακοπές λειτουργίας των γραμμών συναρμολόγησης μπορεί να απέχουν μόνο μέρες. Προτρέπουμε όλους τους εμπλεκόμενους να διπλασιάσουν τις προσπάθειές τους για να βρουν μια διπλωματική διέξοδο από αυτή την κρίσιμη κατάσταση», δήλωσε η γενική διευθύντριά της, Sigrid de Vries.

Ένα άλλο μέλος της ACEA, η Mercedes, αναζητά τώρα παγκοσμίως εναλλακτικές πηγές των κρίσιμων ημιαγωγών, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλό της, Ola Källenius.

Η έλλειψη ημιαγωγών προκαλεί επίσης προβλήματα στην Ιαπωνία, όπου ο επικεφαλής επιδόσεων της Nissan, Guillaume Cartier, δήλωσε σε δημοσιογράφους σε έκθεση αυτοκινήτου στο Τόκιο ότι η εταιρεία ήταν «εντάξει μόνο για την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου» όσον αφορά την προμήθεια.

Το Πεκίνο απαγόρευσε τις εξαγωγές τσιπ Nexperia στις αρχές του μήνα, σε απάντηση στην απόφαση της ολλανδικής κυβέρνησης να αναλάβει την εταιρεία με έδρα την Ολλανδία στις 30 Σεπτεμβρίου και να αποπέμψει τον Κινέζο διευθύνοντα σύμβουλό της, αφού οι ΗΠΑ επεσήμαναν ανησυχίες για την ασφάλεια.

Την περασμένη εβδομάδα, αυτοκινητοβιομηχανίες στο Ηνωμένο Βασίλειο, την ΕΕ και την Ιαπωνία, συμπεριλαμβανομένων μαρκών όπως η Honda, η Nissan, η Volkswagen και η Volvo, δήλωσαν ότι η απαγόρευση εξαγωγών από τα εργοστάσια της Nexperia στην Κίνα θα μπορούσε να σταματήσει τις γραμμές παραγωγής.

«Η βιομηχανία λειτουργεί επί του παρόντος με εφεδρικά αποθέματα, αλλά οι προμήθειες μειώνονται ραγδαία. Από έρευνα των μελών μας αυτή την εβδομάδα, ορισμένοι αναμένουν ήδη επικείμενες διακοπές λειτουργίας της γραμμής συναρμολόγησης», δήλωσε η de Vries.

Η απαγόρευση των τσιπ της Nexperia ήταν ένα πλήγμα για τον ευρωπαϊκό αυτοκινητοβιομηχανικό κλάδο, ο οποίος έχει ήδη πληγεί από την απόφαση του Προέδρου Σι Τζινπίνγκ να επαναφέρει τους ελέγχους στις εξαγωγές σπάνιων γαιών στο πλαίσιο των κλιμακούμενων εμπορικών εντάσεων με τις ΗΠΑ.

Ο Σι και ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψαν μια εμπορική συμφωνία στο περιθώριο μιας συνόδου κορυφής στη Νότια Κορέα την Πέμπτη. Η συμφωνία αναστέλλει την απαγόρευση εξαγωγών για τα κρίσιμα ορυκτά για ένα χρόνο, αλλά δεν είναι σαφές εάν αυτό θα καλύψει και τις παραδόσεις στην ΕΕ.

Οι σπάνιες γαίες, ιδίως οι μαγνήτες, χρησιμοποιούνται σε όλη την αυτοκινητοβιομηχανία για ανοίγματα παραθύρων, θυρών και πορτμπαγκάζ, ενώ τα τσιπ είναι κρίσιμα για όλα τα ηλεκτρονικά στα οχήματα, που κυμαίνονται από τις λειτουργίες του ταμπλό έως τα συστήματα ανάφλεξης και μετάδοσης.

Η de Vries δήλωσε ότι ενώ υπάρχουν εναλλακτικοί προμηθευτές για τσιπ, θα μπορούσαν να χρειαστούν «μήνες για να δημιουργηθεί πρόσθετo απόθεμα». Είπε ότι «η βιομηχανία δεν έχει πολύ χρόνο πριν γίνουν αισθητές οι χειρότερες επιπτώσεις αυτής της έλλειψης».

Μια αντιπροσωπεία υψηλού επιπέδου από το Πεκίνο θα φτάσει στις Βρυξέλλες την Παρασκευή για συνομιλίες, αλλά υπάρχουν φόβοι ότι τα διπλωματικά εργαλεία που χρησιμοποίησε η ΕΕ τους τελευταίους μήνες δεν είναι τόσο αποτελεσματικά όσο η σκληρή στάση που χρησιμοποίησαν οι ΗΠΑ και η Κίνα.

Ο Άντριου Σμολ, ανώτερος συνεργάτης και ειδικός σε θέματα Κίνας στο Γερμανικό Ταμείο Μάρσαλ, ένα αμερικανικό think tank, δήλωσε: «Νομίζω ότι η ΕΕ χρειάζεται μια εξαιρετικά γρήγορη λύση στη Nexperia και υπάρχουν ελπίδες ότι μπορεί να υπάρξει κάποια πρόοδος σε αυτό αυτή την εβδομάδα».

Ο Σμολ πιστεύει ότι η στάση της Κίνας απέναντι στην ΕΕ έχει αλλάξει από τον Απρίλιο, όταν έμαθε ότι η σκληρή στάση απέναντι στις ΗΠΑ είχε αποτελέσματα.

«Όλα αυτά αποτελούν μέρος μιας νέας στρατηγικής όπου η Κίνα λαμβάνει επανειλημμένα μέτρα που φέρνουν την ευρωπαϊκή βιομηχανία και άλλες βιομηχανίες σε όλο τον κόσμο στο σημείο να τις πνίξουν», είπε.

«Δεν είναι πλέον η Ευρώπη παράπλευρη απώλεια, είναι η Κίνα που στοχεύει την Ευρώπη και νομίζω ότι οι άνθρωποι αρχίζουν να το καταλαβαίνουν αυτό τώρα».

Η De Vries δήλωσε: «Γνωρίζουμε ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη σε αυτή τη διαμάχη εργάζονται πολύ σκληρά για να βρουν μια διπλωματική λύση. Ταυτόχρονα, τα μέλη μας μας λένε ότι οι προμήθειες εξαρτημάτων έχουν ήδη σταματήσει λόγω της έλλειψης».

Η ολλανδική κυβέρνηση κατέλαβε τον έλεγχο της Nexperia στις 30 Σεπτεμβρίου, επικαλούμενη κενά στην ηγεσία της. Στις 4 Οκτωβρίου, το κινεζικό υπουργείο εμπορίου μπλόκαρε τις εξαγωγές προϊόντων του κατασκευαστή τσιπ από την Κίνα. Ενώ οι περισσότεροι ημιαγωγοί της Nexperia παράγονται στην Ευρώπη, περίπου το 70% συσκευάζεται στην Κίνα πριν από τη διανομή.

Ένας εκπρόσωπος της Wingtech, της κινεζικής ιδιοκτήτριας εταιρείας της Nexperia, δήλωσε ότι η έλλειψη τσιπ ήταν αυτοπροκληθείσα και «αποτέλεσμα των άστοχων μέτρων της ολλανδικής κυβέρνησης», τα οποία είχαν «θέσει σε κίνδυνο την παγκόσμια επιχειρηματική συνέχεια».

Ο κινεζικός βραχίονας της εταιρείας έχει κάνει βήματα προς την ανεξαρτησία και έχει ξαναρχίσει να πουλάει προϊόντα σε εγχώριους Κινέζους πελάτες.

Πηγές ανέφεραν ότι η ολλανδική κυβέρνηση πιστεύει ότι μπορεί να διαπραγματευτεί μια λύση με την Κίνα που θα αποκαταστήσει την εταιρεία σε μια ενοποιημένη ολλανδο-κινεζική δομή.

Διαβάστε επίσης:

Βανς για πυρηνικές δοκιμές: Διασφαλίζουμε ότι το πυρηνικό οπλοστάσιο που διαθέτουμε λειτουργεί κανονικά

Η περιοδεία του Τραμπ στην Ασία: Με… χορευτές, χρυσό στέμμα και… μπαστούνια του γκολφ τον υποδέχθηκαν σχεδόν… παντού

Οι ΗΠΑ περιορίζουν τον αριθμό των προσφύγων σε 7.500 με προτεραιότητα στους λευκούς Νοτιοαφρικανούς