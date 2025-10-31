Ντανιέλ Ντικριέ: Για «στημένο» σκάνδαλο μιλά ο πρώην σύζυγος της Στεφανί του Μονακό – Μου έριξαν ουσίες και με φωτογράφησαν με το γυμνό μοντέλο

Έσπασε τη σιωπή του, τρεις δεκαετίες μετά το σκάνδαλο, ο πρώην σύζυγος της πριγκίπισσας Στεφανί του Μονακό Ντανιέλ Ντικριέ, κάνοντας λόγο για παγίδα που του έστησαν , η οποία τον οδήγησε σε περιπτύξεις με τη «Μις Γυμνά Στήθη του Βελγίου» και τελικά στο διαζύγιο με την πριγκίπισσα του Μονακό.

Ο Ντικριέ σε συνέντευξή του σε ιταλικό τηλεοπτικό σταθμό ισχυρίστηκε ότι ήταν «θύμα παγίδας» και επέμεινε ότι τον του είχαν ναρκώσει με άγνωστες ουσίες. Πέτρα του σκανδάλου ήταν η Μιριέλ Μολ-Χουτέμαν – για τους φίλους «Φιλί».

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στη RAI, ο Ντικριέ είπε ότι φωτογραφήθηκε με τη «Φιλί» σε μια πισίνα στη νότια Γαλλία.

Ισχυρίστηκε ότι φρόντιζε τη σύντροφο ενός φίλου του, αναφέρει η Daily Mail. «Ο τύπος που αγωνιζόταν στην ίδια ομάδα με μένα [ο Ντικριέ έτρεχε σε αγώνες ταχύτητας] και μου ζήτησε να μείνω κοντά στη φίλη του, την οποία έστελνε στη νότια Γαλλία ενώ σχεδόν είχαν χωρίσει. Συμφώνησα και την επισκέφτηκα, αλλά για να αποφύγω τυχόν προβλήματα, έφερα μαζί μου έναν φίλο».

Ωστόσο, όπως προσθέτει, «κατά την άφιξή μας μάς πρόσφεραν κρασί με ουσίες και ένας παπαράτσι ήταν έτοιμος να τραβήξει φωτογραφίες. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία».

The royal marriage destroyed by glamour model swimming pool sex honeytrap: Princess Stephanie of Monaco's ex breaks his silence over scandal that saw him 'drugged' and filmed romping with young woman https://t.co/LcZ6Cyp0ke October 31, 2025

Το ίδιο κιόλας βράδυ έλαβε ένα ανώνυμο τηλεφώνημα. Κάποιος του είπε: «Διασκέδαζες πάρα πολύ. Τώρα είσαι νεκρός».

Ο Ντικριέ ανέφερε αμέσως όσα έγιναν στη σύζυγό του Στεφανί, η οποία, όπως είπε, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της.

Παρά την προσπάθεια που έκανε να εμποδίσει τη δημοσίευση, οι επίμαχες φωτογραφίες δημοσιεύτηκαν τρεις ημέρες αργότερα στα ιταλικά ταμπλόιντ Evatremila και Gente. Αμέσως μετά ο Ντικριέ έφυγε στο Μαρόκο.

Λίγο αργότερα χώρισαν με τη Στεφανί και ο Ντικριέ βρέθηκε εκτός της βασιλικής οικογένειας.

Ωστόσο δεν άφησε το ζήτημα. Υπέβαλε μήνυση και το 2000 αποκαλύφθηκε ότι η Μολ-Χουτέμαν είχε σκηνοθετήσει την υπόθεση και κρίθηκε ένοχη για παραβίαση των νόμων περί ιδιωτικής ζωής της Γαλλίας, όταν έκανε σεξ μαζί του μπροστά στον συνεργό της, τον φωτογράφο Στεφάν ντε Λιζέσκι, 39 ετών, και τον βοηθό του Υβ Χουγκεβίς, 28 ετών.

«Για μένα, ήταν σημαντικό η δικαιοσύνη να πει: ναι, έπεσες σε παγίδα. Δεν ήθελα τα παιδιά μου να μεγαλώσουν πιστεύοντας ότι ο πατέρας τους ήταν απλώς ο άντρας που απάτησε τη μητέρα τους», λέει σήμερα αναφερόμενος στα δύο παιδιά που απέκτησε με τη Στεφανί.

Η ιστορία αγάπης με τη Στεφανί

Οι δύο τους άρχισαν να έχουν σχέσεις γύρω στο 1991, όταν ήταν σωματοφύλακας της πριγκίπισσας.

Ο γιος τους, Λουί, γεννήθηκε μόλις 10 μήνες αργότερα, τον Νοέμβριο του 1992, και η Πολίν γεννήθηκε ενάμιση χρόνο αργότερα – και τα δύο παιδιά εκτός γάμου.

Η Στεφανί αγωνίστηκε να πείσει τον πατέρα της, πρίγκιπα Ρενιέ, να επιτρέψει τον γάμο που τελικά έγινε το 1995.

Ο γάμος του Ντικριέ με την Στεφανί, την πριγκίπισσα με τη θυελλώδη ζωή, κράτησε μόλις 14 μήνες. Τέλειωσε άδοξα με τη δημοσίευση των φωτογραφιών, αν και οι δύο τους έχουν αναλάβει από κοινού την ανατροφή των παιδιών τους και έχουν φωτογραφηθεί μαζί τους.

Ο Ντικριέ ξαναπαντρεύτηκε το 2018 και έχει αποκτήσει μια κόρη.

Διαβάστε επίσης:

Σόκαρε η μεταμφίεση της Τζούλια Φοξ για το Halloween: Ντύθηκε Τζάκι Κένεντι μετά τη δολοφονία του πρώην προέδρου

Νέες… ροζ αποκαλύψεις για τον Άντριου: «Έφερε 40 ιερόδουλες στο ξενοδοχείο του στην Ταϊλάνδη, σε ταξίδι με δημόσιο χρήμα»

Το μήλο κάτω από τη μηλιά: Ο εγγονός του Ozzy αποκεφαλίζει με τα δόντια λούτρινη νυχτερίδα (Video)