Νικήτας Τσακίρογλου για την υγεία της συζύγου του: «Δεν είναι η Χρυσούλα Διαβάτη που γνωρίζαμε, οι γιατροί δεν είναι αισιόδοξοι»

Στις δύσκολες ώρες που εξακολουθεί να περνά η σύζυγός του, Χρυσούλα Διαβάτη, αναφέρθηκε ο Νικήτας Τσακίρογλου, με τον ίδιο να σημειώνει ότι, πλέον, ελπίζει σε κάποιο θαύμα.

Πριν από αρκετούς μήνες, ο γνωστός ηθοποιός είχε αποκαλύψει ότι η σύζυγός του πάσχει από σοβαρό αυτοάνοσο νόσημα, το οποίο έχει περιορίσει σημαντικά την κινητικότητά της.

Σε νέες του δηλώσεις στην εκπομπή «Το ‘χουμε!», ο Νικήτας Τσακίρογλου μετέφερε τα νεότερα για την υγεία της συζύγου του, αποκαλύπτοντας ότι η ασθένειά της την έχει επηρεάσει τόσο, που πλέον «δεν είναι η Χρυσούλα Διαβάτη».

«Ελπίζω στο θαύμα»

«Είναι μία κατάσταση με αναλαμπές. Τι να σου πω… Ελπίζω στο θαύμα. Η επιστήμη σε αυτές τις περιπτώσεις αδυνατεί. Ρευματοειδής αρθρίτιδα, αυτή είναι η διάγνωση των γιατρών. Μπήκε στο νοσοκομείο τέσσερις φορές, δεν μπόρεσαν να κάνουν τίποτα. Και αυτό που της έδωσαν τής δημιούργησε άλλες επιπλοκές. Τέλος πάντων, δε φταίνε οι γιατροί. Είναι αυτοάνοσο και είναι πολύ δύσκολο να καταπολεμηθεί», ανέφερε αρχικά ο Νικήτας Τσακίρογλου.

«Επηρεάζει τα άκρα, αλλά και το πνεύμα και τη διάθεση. Δημιουργεί και μια κατάθλιψη. Επηρεάζει τόσο πολύ τον οργανισμό που τον καταστρέφει, τον κάνει ανίκανο», εξήγησε ο ίδιος για την ασθένεια που ταλαιπωρεί τη σύζυγό του.

«Εκείνη δεν έχει καμία απαίτηση, και αυτό είναι το θέμα. Της λείπει η θέληση. Της λείπει η βούληση. Το “θέλω”. Σωματικά, δηλαδή, υπάρχει. Πνευματικά, κάπως είναι τα πράγματα… Δεν είναι η Χρυσούλα Διαβάτη», συνέχισε ο Νικήτας Τσακίρογλου, προσθέτοντας ότι: «Γι’ αυτό και πιστεύω στο θαύμα. Έχω και φίλους γιατρούς και δεν τους βλέπω και αυτούς αισιόδοξους».

