search
ΠΕΜΠΤΗ 04.12.2025 16:10
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.12.2025 11:43

Έλενα Κρεμλίδου για revenge porn: «Η πρώτη αντίδραση ήταν να αυτοκτονήσω» (Video)

04.12.2025 11:43
kremlidou-new

Για την περιπέτειά της όταν έπεσε θύμα revenge porn μίλησε η Έλενα Κρελίδου, καλεσμένη στην εκπομπή «Στο κέντρο», περιγράφοντας τον φόβο και την απόγνωση που ένιωσε, αλλά και τον αγώνα που ακολούθησε.

Η influencer αποκάλυψε ότι όταν έλαβε το πρώτο μήνυμα που την απειλούσε ότι θα κυκλοφορούσε γυμνή φωτογραφία της στο διαδίκτυο αν δεν έστελνε νέα, ένιωσε τόση ντροπή που σκέφτηκε να βάλει τέλος στη ζωή της.

«Ουσιαστικά όλη η ιστορία μου ξεκίνησε το 2018, όπου έλαβα ένα πρώτο απειλητικό μήνυμα από άγνωστο προφίλ στο Instagram. Μου έστειλε μία γυμνή φωτογραφία που είχα να τη δω από τα 16 μου. Μου είπε “ή μου στέλνεις μία καινούργια ή από αύριο αυτή κυκλοφορεί παντού”. Δεν μπορώ να ξεχάσω την ντροπή που αισθάνθηκα. Η ντροπή ήταν αυτό που με έκανε επί τόπου να αισθανθώ ότι θέλω να φύγω από αυτή τη ζωή. Η πρώτη αντίδραση ήταν να αυτοκτονήσω» εξομολογήθηκε.

«Ουσιαστικά εγώ ήμουν τυχερή, είχα υποστήριξη από όλο μου το σύστημα. Γι’ αυτό κατευθείαν κινήθηκα: πήγα στη δίωξη, έκανα μηνύσεις. Από το ’18 μέχρι το ’20 έκανα διαφορετικές μηνύσεις, γιατί άνοιξε ο ασκός του Αιόλου και ήρθε κι άλλο υλικό από το παρελθόν μου. Όποιος βρέθηκε, στραφήκαμε νομικά εναντίον του. Έχουμε δικαστήρια σε όλη την Ελλάδα. Μετά την αλλαγή του νόμου το 2021 από πλημμέλημα σε κακούργημα, ήταν πολύ θετική εξέλιξη για πολλά κορίτσια» πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης:

Νένα Μεντή: Όταν πέθανε ο πρώτος μου άντρας, σκέφτηκα να βάλω τέλος στη ζωή μου (Video)

Νέες αιχμές Λαζόπουλου για Λιάγκα: «Είναι η ώρα να μάθεις μερικά ανέκδοτα με δεξιούληδες» (Video)

Ανατροπή στην κορυφή της τηλεθέασης την Τρίτη (2/12)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
probata new
ΕΛΛΑΔΑ

Αποδεκατίζει την κτηνοτροφία η ευλογιά των προβάτων – Πάνω από 433.000 οι θανατώσεις ζώων

sxoleio_taxi_0502_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Κλειστά όλα τα σχολεία της Αττικής την Παρασκευή

CHRISTY_Unit Still_037
ΣΙΝΕΜΑ

Κριτική ταινίας: «Για τον Κρίστι» – Είναι δεκαεφτάρης…

kostas_tsiaras_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιάρας: Ομαλοποιούνται οι πληρωμές προς τους αγρότες – Έχουν δοθεί ήδη ποσά για τέσσερα προγράμματα συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ

vas.olgas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Μην ταλαιπωρείτε άλλο τους πολίτες!» απαντά ο Δούκας για τη Βασιλίσσης Όλγας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
sissi-christidou-new
LIFESTYLE

Σίσσυ Χρηστίδου: «Είμαι ακόμα σε σοκ, δεν περίμενα ότι θα έχει τέτοιες αρνητικές αντιδράσεις η εικόνα μου» (Video)

mornos leipsidria 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Στα πρόθυρα οξείας λειψυδρίας η Αττική: Γιατί δεν γεμίζουν οι ταμιευτήρες παρά τις καταρρακτώδεις βροχές

semertzidou_OPEKEPE_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη δικαιοσύνη τα κέρδη από τυχερά παιχνίδια των Σεμερτζίδου, Μαγειρία και Στρατάκη

xarxakos 66- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Σταύρος Ξαρχάκος: Δικαίωμα του γιου του Χατζιδάκι να μη δώσει άδεια για τις συναυλίες της περιοδείας Μποφίλιου - Χαρούλη

amy schumer
LIFESTYLE

Η Madonna στηρίζει την Έιμι Σούμερ μετά τη δραματική απώλεια βάρους: «Γιατί νιώθεις την ανάγκη να απολογηθείς που φροντίζεις τον εαυτό σου;»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 04.12.2025 16:09
probata new
ΕΛΛΑΔΑ

Αποδεκατίζει την κτηνοτροφία η ευλογιά των προβάτων – Πάνω από 433.000 οι θανατώσεις ζώων

sxoleio_taxi_0502_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Κλειστά όλα τα σχολεία της Αττικής την Παρασκευή

CHRISTY_Unit Still_037
ΣΙΝΕΜΑ

Κριτική ταινίας: «Για τον Κρίστι» – Είναι δεκαεφτάρης…

1 / 3