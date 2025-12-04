Έλενα Κρεμλίδου για revenge porn: «Η πρώτη αντίδραση ήταν να αυτοκτονήσω» (Video)

Για την περιπέτειά της όταν έπεσε θύμα revenge porn μίλησε η Έλενα Κρελίδου, καλεσμένη στην εκπομπή «Στο κέντρο», περιγράφοντας τον φόβο και την απόγνωση που ένιωσε, αλλά και τον αγώνα που ακολούθησε.

Η influencer αποκάλυψε ότι όταν έλαβε το πρώτο μήνυμα που την απειλούσε ότι θα κυκλοφορούσε γυμνή φωτογραφία της στο διαδίκτυο αν δεν έστελνε νέα, ένιωσε τόση ντροπή που σκέφτηκε να βάλει τέλος στη ζωή της.

«Ουσιαστικά όλη η ιστορία μου ξεκίνησε το 2018, όπου έλαβα ένα πρώτο απειλητικό μήνυμα από άγνωστο προφίλ στο Instagram. Μου έστειλε μία γυμνή φωτογραφία που είχα να τη δω από τα 16 μου. Μου είπε “ή μου στέλνεις μία καινούργια ή από αύριο αυτή κυκλοφορεί παντού”. Δεν μπορώ να ξεχάσω την ντροπή που αισθάνθηκα. Η ντροπή ήταν αυτό που με έκανε επί τόπου να αισθανθώ ότι θέλω να φύγω από αυτή τη ζωή. Η πρώτη αντίδραση ήταν να αυτοκτονήσω» εξομολογήθηκε.

«Ουσιαστικά εγώ ήμουν τυχερή, είχα υποστήριξη από όλο μου το σύστημα. Γι’ αυτό κατευθείαν κινήθηκα: πήγα στη δίωξη, έκανα μηνύσεις. Από το ’18 μέχρι το ’20 έκανα διαφορετικές μηνύσεις, γιατί άνοιξε ο ασκός του Αιόλου και ήρθε κι άλλο υλικό από το παρελθόν μου. Όποιος βρέθηκε, στραφήκαμε νομικά εναντίον του. Έχουμε δικαστήρια σε όλη την Ελλάδα. Μετά την αλλαγή του νόμου το 2021 από πλημμέλημα σε κακούργημα, ήταν πολύ θετική εξέλιξη για πολλά κορίτσια» πρόσθεσε.

