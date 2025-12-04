Νένα Μεντή: Όταν πέθανε ο πρώτος μου άντρας, σκέφτηκα να βάλω τέλος στη ζωή μου (Video)

Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση, η Νένα Μεντή γυρνά στο παρελθόν και εξιστορεί ένα από τα πιο τραυματικά γεγονότα της ζωής της. Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι όταν ο πρώτος της σύζυγος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 34 ετών, η ίδια λύγισε, μούδιασε, δεν ήθελε, πια, να ζει.

Σκέφτηκε ότι δεν έβρισκε, πλέον, νόημα και κουράγιο να συνεχίσει αφού δεν βρισκόταν στο πλευρό της ο άντρας της. Ωστόσο, τη δύναμη να μην παραιτηθεί, να μην εγκαταλείψει, τη βρήκε μέσα της -επισημαίνει-, όπως και στο θέατρο και κυρίως, στην ισχυρή πεποίθησή της ότι κάποιος λόγος υπήρχε που γεννήθηκε…

«Ο πρώτος μου άντρας ήταν ηθοποιός σπουδαίος, είχαμε ήδη παντρευτεί. Πέθανε στα 34 του. Μεγάλη απώλεια στη ζωή μου. Όταν πέθανε σκέφτηκα να βάλω τέλος και στη δική μου ζωή. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν “να φύγω, τι κάθομαι εδώ πέρα”» είπε, μιλώντας στη διαδικτυακή εκπομπή των Rainbow Mermaids.

«Η δύναμη που έχω μέσα. Με βοήθησε το θέατρο και η δύναμη ότι για κάποιον λόγο έχω έρθει εδώ πέρα που μπορεί να είναι καλό να ζήσω» πρόσθεσε.

