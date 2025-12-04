search
ΠΕΜΠΤΗ 04.12.2025 15:58
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.12.2025 10:48

Νένα Μεντή: Όταν πέθανε ο πρώτος μου άντρας, σκέφτηκα να βάλω τέλος στη ζωή μου (Video)

04.12.2025 10:48
menti-new

Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση, η Νένα Μεντή γυρνά στο παρελθόν και εξιστορεί ένα από τα πιο τραυματικά γεγονότα της ζωής της. Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι όταν ο πρώτος της σύζυγος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 34 ετών, η ίδια λύγισε, μούδιασε, δεν ήθελε, πια, να ζει.

Σκέφτηκε ότι δεν έβρισκε, πλέον, νόημα και κουράγιο να συνεχίσει αφού δεν βρισκόταν στο πλευρό της ο άντρας της. Ωστόσο, τη δύναμη να μην παραιτηθεί, να μην εγκαταλείψει, τη βρήκε μέσα της -επισημαίνει-, όπως και στο θέατρο και κυρίως, στην ισχυρή πεποίθησή της ότι κάποιος λόγος υπήρχε που γεννήθηκε…

«Ο πρώτος μου άντρας ήταν ηθοποιός σπουδαίος, είχαμε ήδη παντρευτεί. Πέθανε στα 34 του. Μεγάλη απώλεια στη ζωή μου. Όταν πέθανε σκέφτηκα να βάλω τέλος και στη δική μου ζωή. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν “να φύγω, τι κάθομαι εδώ πέρα”» είπε, μιλώντας στη διαδικτυακή εκπομπή των Rainbow Mermaids.

«Η δύναμη που έχω μέσα. Με βοήθησε το θέατρο και η δύναμη ότι για κάποιον λόγο έχω έρθει εδώ πέρα που μπορεί να είναι καλό να ζήσω» πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης:

Νέες αιχμές Λαζόπουλου για Λιάγκα: «Είναι η ώρα να μάθεις μερικά ανέκδοτα με δεξιούληδες» (Video)

Ανατροπή στην κορυφή της τηλεθέασης την Τρίτη (2/12)

Επέλαση για τα κανάλια και τις υπηρεσίες streaming σε Ισπανία και σκανδιναβικές χώρες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
sxoleio_taxi_0502_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Κλειστά όλα τα σχολεία της Αττικής την Παρασκευή

CHRISTY_Unit Still_037
ΣΙΝΕΜΑ

Κριτική ταινίας: «Για τον Κρίστι» – Είναι δεκαεφτάρης…

kostas_tsiaras_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιάρας: Ομαλοποιούνται οι πληρωμές προς τους αγρότες – Έχουν δοθεί ήδη ποσά για τέσσερα προγράμματα συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ

vas.olgas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Μην ταλαιπωρείτε άλλο τους πολίτες!» απαντά ο Δούκας για τη Βασιλίσσης Όλγας

lefter-küçükandonyadis_0412_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Λευτέρης Αντωνιάδης: Ο Μαραντόνα της Τουρκίας, ήταν Έλληνας! (photos/videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
sissi-christidou-new
LIFESTYLE

Σίσσυ Χρηστίδου: «Είμαι ακόμα σε σοκ, δεν περίμενα ότι θα έχει τέτοιες αρνητικές αντιδράσεις η εικόνα μου» (Video)

mornos leipsidria 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Στα πρόθυρα οξείας λειψυδρίας η Αττική: Γιατί δεν γεμίζουν οι ταμιευτήρες παρά τις καταρρακτώδεις βροχές

semertzidou_OPEKEPE_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη δικαιοσύνη τα κέρδη από τυχερά παιχνίδια των Σεμερτζίδου, Μαγειρία και Στρατάκη

xarxakos 66- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Σταύρος Ξαρχάκος: Δικαίωμα του γιου του Χατζιδάκι να μη δώσει άδεια για τις συναυλίες της περιοδείας Μποφίλιου - Χαρούλη

amy schumer
LIFESTYLE

Η Madonna στηρίζει την Έιμι Σούμερ μετά τη δραματική απώλεια βάρους: «Γιατί νιώθεις την ανάγκη να απολογηθείς που φροντίζεις τον εαυτό σου;»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 04.12.2025 15:58
sxoleio_taxi_0502_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Κλειστά όλα τα σχολεία της Αττικής την Παρασκευή

CHRISTY_Unit Still_037
ΣΙΝΕΜΑ

Κριτική ταινίας: «Για τον Κρίστι» – Είναι δεκαεφτάρης…

kostas_tsiaras_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιάρας: Ομαλοποιούνται οι πληρωμές προς τους αγρότες – Έχουν δοθεί ήδη ποσά για τέσσερα προγράμματα συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ

1 / 3