04.12.2025 10:04

Νέες αιχμές Λαζόπουλου για Λιάγκα: «Είναι η ώρα να μάθεις μερικά ανέκδοτα με δεξιούληδες» (Video)

04.12.2025 10:04
lazopoulos-liagkas-new

Στον Γιώργο Λιάγκα αναφέρθηκε για ακόμα μια φορά ο Λάκης Λαζόπουλος μέσα από το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ», σχολιάζοντας τον τρόπο με τον οποίο ο δημοσιογράφος παρουσίασε τόσο τη σύλληψη της Δήμητρα Ματσούκα για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας όσο και την έξοδο του Πάνου Ρούτσι στα μπουζούκια.

Ο κωμικός χαρακτήρισε τα λόγια του Γιώργου Λιάγκα περί σεβασμού σε έναν χαροκαμένο πατέρα «δεξιά ψεύτικα λόγια» που χρησιμοποίησε ως πρόλογο προκειμένου να φτάσει στο «αλλά». Αναφερόμενος, δε, στις «συμβουλές» του Γιώργου Λιάγκα στον Πάνο Ρούτσι περί «προστασίας της δημόσιας εικόνας του», τόνισε ότι ένας χαροκαμένος πατέρας δεν νοιάζεται για την εικόνα του, αλλά να αντέξει το φορτίο του χαμού του παιδιού του το οποίο κουβαλά είτε τον βλέπουν είτε όχι.

«Έπιασες τον Ρούτσι που πήγε να πιει ένα ποτό στην Άντζελα, αφού είπες πρώτα το λογύδριο των δεξιών, ότι “σεβόμαστε τον κάθε πατέρα, τον κάθε χαροκαμένο” και αυτά τα δεξιά ψεύτικα λόγια που τα λέτε επί τροχάδην μέχρι να φτάσετε στο αλλά. Για να πεις εν τέλει ότι δεν είναι σωστή εικόνα αυτή» είπε ο Λάκης Λαζόπουλος και πρόσθεσε:

«Αυτό είναι το θέμα, αυτό θέλει να πει. Ένας άνθρωπος που χάνει το παιδί του, η ψυχή του το ξέρει. Η απώλεια είναι ένα φορτίο που θα το κουβαλάει είτε το βλέπεις εσύ είτε δεν το βλέπεις. Επειδή αυτός δεν είναι τηλεοπτικός σταρ για να προσέχει την εικόνα του, το μόνο που κάνει είναι να παλεύει με τις στροφές που κάνει μέσα η ψυχή του. Μέρα με τη μέρα. Οπότε και το ποτό μέσα στη ζωή είναι. Και ένα τραγούδι μέσα στη ζωή είναι. Και ένα γέλιο μέσα στη ζωή είναι. Γιατί σε λίγο θα καταλήξετε στο συμπέρασμα ότι τα παιδιά, που ήταν μες στο τρένο, ήταν όλοι αριστεροί και τους γονείς τους ανέλαβαν οι καθοδηγητές της Αριστεράς. Είναι τα παιδιά του κόσμου όλου, όλης της κοινωνίας και δεν ξεχωρίζει κανείς κανέναν. Νομίζω ότι είναι η ώρα να μάθεις και μερικά ανέκδοτα με δεξιούληδες».

