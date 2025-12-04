Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ με τον θηλασμό – Σφίγγεις τα δόντια για να δώσεις το μητρικό γάλα» (Video)

Την εμπειρία της με τον θηλασμό μοιράστηκε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, επισημαίνοντας ότι για την ίδια ήταν κάτι δύσκολο και επώδυνο μέσα από το οποίο ένιωσε πόνο, πίεση αλλά και ενοχικά συναισθήματα.

Παρά το γεγονός ότι δεν είναι κατά του θηλασμού, τόνισε το δικαίωμα της κάθε γυναίκα να θέλει ή να μη θέλει να θηλάσει, εκφράζοντας τα συναισθήματά της χωρίς ενοχές ή φόβο ότι θα κριθεί.

«Εγώ δυσκολεύτηκα πάρα πολύ με τον θηλασμό. Δεν είμαι κατά. Ακόμα θηλάζω. Προσπαθώ όσο έχω γάλα να το δίνω, αλλά ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι που έχω. Αυτό είναι το χειρότερο που μπορείς να κάνεις. Να κάτσεις να διαβάζεις σχόλια που γράφονται από κάτω. Εγώ θα σου πω: δεν είμαι κατά του θηλασμού, σε καμία περίπτωση. Σου λέω, ακόμα είμαι, προσπαθώ να κάνω φυσικό αποθηλασμό. Αλλά αυτό που μου είπε και εμένα ο γυναικολόγος μου και η μαία μου είναι ότι αν δεν μπορείς, σταμάτα το. Και εγώ πίεζα τον εαυτό μου, πίεζα τον εαυτό μου γιατί ήθελα» είπε αρχικά

«Πονάει. Υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να τραυματιστεί η θηλή της γυναίκας… δεν είναι εύκολο Δεν κάνω κάτι λάθος, απλά έχω το δικαίωμα να πονάω και να μην είναι ευχάριστο. Βλέποντας τώρα πιο παλιές φωτογραφίες που τον έχω στο στήθος και θηλάζω, αναπολώ αυτές τις στιγμές, γιατί τώρα περισσότερο αντλώ γάλα για να μπορώ να λείπω από το σπίτι όταν δουλεύω. Δεν πρέπει να πιέζουμε τις γυναίκες να θηλάσουν. Αν δεν μπορούν, δεν έγινε κάτι. Ζούσα κι εγώ αυτό το πράγμα, ότι ‘λίγο ακόμα… μπορώ λίγο ακόμα’. Δηλαδή σφίγγεις τα δόντια για να δώσεις το μητρικό γάλα… αλλά μην πιέζουμε τις μανούλες για αυτό το πράγμα. Καθόλου» πρόσθεσε.

