Ο Άγγελος Λάτσιος ορκίστηκε στο Πολεμικό Ναυτικό – Το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε (Video)

Με αφορμή την ορκωμοσία του Άγγελου Λάτσιου στο Πολεμικό Ναυτικό και τις σχετικές φωτογραφίες που δημοσίευσε στο Instagram η Ελένη Μενεγάκη, ο Γιώργος Λιάγκας έκανε μια αποκάλυψη στον αέρα του Πρωινού.

Ο παρουσιαστής ανέφερε πως τις προηγούμενες ημέρες, ο Άγγελος Λάτσιος αρρώστησε σοβαρά και μάλιστα, κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί στο Ναυτικό Νοσοκομείο στην Αθήνα, όπου και παρέμεινε για τρεις ημέρες.

«Ο Άγγελος Λάτσιος παρουσιάστηκε πριν από δύο εβδομάδες, τον συνόδευσε ο πατέρας του χωρίς την Ελένη. Τον πήγε ο Γιάννης, τον άφησε εκεί και γύρισε πίσω. Ο Άγγελος παρουσίασε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Σοβαρό γιατί; Γιατί τον πήρε αυτοκίνητο από τον Πόρο και τον έφερε στο Ναυτικό Νοσοκομείο στην Αθήνα. Άρα, ο Άγγελος, αυτό το διάστημα, αρρώστησε σοβαρά και αναγκάστηκε να έρθει στο Ναυτικό Νοσοκομείο, όπου παρέμεινε επί τρεις ημέρες. Όταν ήταν στο Ναυτικό Νοσοκομείο στην Αθήνα, σε όλη τη διάρκεια του 24ωρου ήταν εκεί και η Ελένη Μενεγάκη και ο Γιάννης Λάτσιος» δήλωσε χαρακτηριστικά μέσα από την εκπομπή του.

Νωρίτερα, η Ελένη Μενεγάκη είχε μοιραστεί την είδηση της ορκωμοσίας του γιου της στο Ναυτικό, δημοσιεύοντας τα σχετικά στιγμιότυπα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Σε αυτά, βλέπουμε, μάλιστα, την πρώτη κοινή φωτογραφία της Έλένης Μενεγάκη και του Γιάννη Λάτσιου μετά το διαζύγιό τους. Οι δυο τους διατηρούν, άλλωστε, άριστες σχέσεις καθώς έχουν αποκτήσει μαζί τρία παιδιά.

