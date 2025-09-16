search
16.09.2025
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web

16.09.2025 13:11

Νικήτας Τσακίρογλου για Διαβάτη: «Η Χρυσούλα μου δεν έχει συνέλθει ακόμη – Παρακαλώ τον Θεό να τη φροντίσει» (Video)

16.09.2025 13:11
tsakirogloy-diavati-new

Για την κατάσταση της υγείας της Χρυσούλας Διαβάτη μίλησε ο Νικήτας Τσακίρογλου, εξηγώντας ότι η αγαπημένη ηθοποιός δεν έχει συνέλθει ακόμα.

Πριν από λίγους μήνες, ο Νικήτας Τσακίρογλου είχε κάνει γνωστό ότι η σύζυγός του διαγνώστηκε με ένα αυτοάνοσο, χωρίς να προχωρήσει, ωστόσο, σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα», δήλωσε ότι η πορεία της υγείας της Χρυσούλας Διαβάτη παρουσιάζει βελτίωση, ωστόσο, υπάρχουν ακόμα κάποια εμπόδια, τα οποία και οι δυο τους ευελπιστούν να ξεπεραστούν.

«Η Χρυσούλα μου δεν έχει συνέλθει ακόμη. Πάει καλά και ευελπιστώ στον Θεό και στη δύναμη και την ενέργεια που έχει – το έχει αποδείξει με το έργο της στο θέατρο – ότι θα ξεπεράσει τα εμπόδια και θα γίνει καλά. Παρακαλώ τον Θεό να τη φροντίσει. Στο σπίτι είναι πάντα και τη φροντίζουμε. Περνάει αυτή τη δυσκολία, θα γίνει καλά όμως, πιστεύουμε στον Θεό και οι δύο. Θα ξεπεραστούν τα εμπόδια, είναι δοκιμασίες που της στέλνει ο Θεός. Καλά είναι στην ψυχολογία της, έχει συναίσθηση του πράγματος και της κατάστασης. Δεν είναι στο κρεβάτι, μετακινείται. Όλα καλά είναι, ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον, είναι Πανελλήνιο το ενδιαφέρον για τη Χρυσούλα» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

