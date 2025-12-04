Ο Πρίγκιπας Χάρι τρολάρει τον Τραμπ σε μια απροσδόκητη εμφάνιση στο The Late Show με τον Στίβεν Κόλμπερτ (Video)

Ο Πρίγκιπας Χάρι καυτηρίασε την αμερικανική πολιτική κατά τη διάρκεια της απροσδόκητης εμφάνισής του στο The Late Show with Stephen Colbert, κάνοντας ένα εύστοχο αστείο για τον Ντόναλντ Τραμπ και αναφερόμενος παιχνιδιάρικα στη νομική διαμάχη μεταξύ του προέδρου και του δικτύου της εκπομπής, CBS.

Ο 41χρονος Δούκας του Σάσεξ σταμάτησε στο θέατρο Ed Sullivan στη Νέα Υόρκη την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, αφού ο Κόλμπερτ αστειεύτηκε για την αύξηση των «προβληματικών» χριστουγεννιάτικων ταινιών με βασιλική θεματολογία.

Περπατώντας στη σκηνή, ο Χάρι είπε κωμικά ότι είχε χαθεί ενώ έψαχνε για μια οντισιόν για το The Gingerbread Christmas Prince Saves Christmas in Nebraska. Όταν ο Κόλμπερτ ρώτησε γιατί ένας πραγματικός πρίγκιπας θα ήθελε έναν ρόλο σε μια ταινία τύπου Hallmark, ο Χάρι τον πείραξε: «Εσείς οι Αμερικανοί έχετε εμμονή με τις χριστουγεννιάτικες ταινίες και σαφώς έχετε εμμονή με τη βασιλική οικογένεια, οπότε γιατί όχι;»

Ο 61χρονος Κόλμπερτ διαφώνησε με την ιδέα της αμερικανικής εμμονής, δίνοντας στον Χάρι πάσα για την πιο αιχμηρή ατάκα της βραδιάς: «Αλήθεια; Άκουσα ότι εκλέξατε έναν βασιλιά».

Η ατάκα ήταν μια αναφορά στη συνεχιζόμενη διαμάχη που ακολουθεί τον Τραμπ φέτος. Τον Φεβρουάριο, ο Τραμπ έχρισε τον εαυτό του βασιλιά σε μια ανάρτηση στο Truth Social. Ο επίσημος λογαριασμός του Λευκού Οίκου στο Instagram ακολούθησε το παράδειγμα κοινοποιώντας ένα ψεύτικο εξώφυλλο του περιοδικού Time που απεικόνιζε τον Τραμπ να φοράει στέμμα με τον τίτλο «Ζήτω ο βασιλιάς».

Λίγο αργότερα, ξεκίνησε το κίνημα «Όχι Βασιλιάδες», με τους συμμετέχοντες να αντιτίθενται στις αντιδημοκρατικές και αυταρχικές πολιτικές από τον Τραμπ. Πραγματοποιήθηκαν δύο διαμαρτυρίες — μία στις 14 Ιουνίου, για να συμπέσει με τα γενέθλια του Τραμπ και μια παρέλαση στην Ουάσινγκτον προς τιμήν της 250ής επετείου του Στρατού των ΗΠΑ, και μία άλλη στις 18 Οκτωβρίου, εν μέσω του shutdown της κυβέρνησης.

Καθώς ο διάλογος του Χάρι με τον Κόλμπερτ συνεχιζόταν, εκείνος επανέλαβε την επιθυμία του να πρωταγωνιστήσει σε μια χριστουγεννιάτικη ταινία, απαριθμώντας τα πράγματα που θα έκανε για να εξασφαλίσει τον φανταστικό ρόλο. «Θα ηχογραφήσω μια κασέτα, θα πάω μόνος μου σε οντισιόν, θα διευθετήσω μια αβάσιμη αγωγή από τον Λευκό Οίκο — όλα αυτά που κάνετε εσείς οι άνθρωποι στην τηλεόραση».

«Ε, δεν έκανα τίποτα από αυτά», απάντησε ο Κόλμπερτ.

«Ίσως γι’ αυτό ακυρώθηκες», αστειεύτηκε ο Χάρι.

Το κοινό αντιλήφθηκε αμέσως την αναφορά, ένα κλείσιμο του ματιού στον νομικό διακανονισμό 16 εκατομμυρίων δολαρίων του CBS τον Ιούλιο με τον Τραμπ σχετικά με τους ισχυρισμούς ότι το δίκτυο επεξεργάστηκε με παραπλανητικό τρόπο μια συνέντευξη του 2024 με την αντίπαλό του στις προεδρικές εκλογές, Καμάλα Χάρις. Ο Κόλμπερτ επέκρινε ανοιχτά το CBS στο The Late Show για τον σημαντικό διακανονισμό τους. Τρεις ημέρες μετά το σχόλιό του, το δίκτυο ανακοίνωσε ότι το The Late Show θα τερματίσει την προβολή του, επικαλούμενο «οικονομικούς λόγους» που συνδέονται με ευρύτερες περικοπές στη Paramount.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που ο Χάρι επισκέπτεται το The Late Show. Η πρώτη του εμφάνιση, τον Ιανουάριο του 2023, ενώ προωθούσε τα απομνημονεύματά του Spare, χάρισε στο πρόγραμμα το μεγαλύτερο κοινό του εδώ και δύο χρόνια και προκάλεσε διεθνή πρωτοσέλιδα.

