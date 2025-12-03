Μέγκαν Μαρκλ: Στην εντατική ο πατέρας της – «Δείξε λίγη συμπόνοια» η έκκληση του αδελφού της

Σε μονάδα εντατικής θεραπείας νοσηλεύεται ο 81χρονος πατέρας της Μέγκαν Μάρκλ, Τόμας, όπως δήλωσε ο γιος του.

Ο Τόμας, που έχει αποξενωθεί από την κόρη του μετά τον γάμο της με τον Πρίγκιπα Χάρι το 2018, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο την Τρίτη λόγω σοβαρής ασθένειας και υπεβλήθη σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση.

Σύμφωνα με τον αδελφό της Μέγκαν, ο πατέρας τους υποβλήθηκε σε χειρουργείο διάρκειας περίπου τριών ωρών και νοσηλεύεται σε ΜΕΘ, ενώ αναμένεται και δεύτερη επέμβαση για την αφαίρεση θρόμβου αίματος.

«Τον πήγα σε ένα κοντινό νοσοκομείο, όπου έγιναν διάφορες εξετάσεις και οι γιατροί είπαν ότι η ζωή του ήταν σε άμεσο κίνδυνο. Μας μετέφεραν με ασθενοφόρο, με σειρήνες, σε μεγαλύτερο νοσοκομείο στο κέντρο της πόλης. Ο πατέρας μου υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση. Ζητώ από όλο τον κόσμο να τον έχει στις σκέψεις του», είπε χαρακτηριστικά.

Η άλλη κόρη του, η 61χρονη Σαμάνθα δήλωσε ότι η πίεση των τελευταίων χρόνων επηρέασε την υγεία του και τον έκανε πιο εύθραυστο.

«Είναι δυνατός άνθρωπος, αλλά έχει περάσει πολλά. Προσεύχομαι να είναι αρκετά δυνατός για να επιβιώσει», είπε.

Ο Tόμας Μάρκλ αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας εδώ και χρόνια. Υπέστη δύο καρδιακά επεισόδια πριν από τον γάμο της κόρης του, γεγονός που τον εμπόδισε να ταξιδέψει από το Λος Άντζελες στο Λονδίνο.

Δεν έχει γνωρίσει ποτέ τον γαμπρό του ή τα εγγόνια του.

Το 2022 υπέστη σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο που τον άφησε προσωρινά χωρίς λόγο, ενώ η ανάρρωση ήταν αργή και η φυσική του κατάσταση επιδεινώθηκε τα τελευταία χρόνια.

Η Mέγκαν πάντως κυκλοφόρησε την Τετάρτη την εορταστική έκδοση της σειράς της στο Netflix «With Love, Meghan», υπογραμμίζοντας τη σημασία της οικογένειας και των φίλων.

Ο αδελφός της Τόμας Τζούνιορ, που είναι ο κύριος φροντιστής του πατέρα του μετά το εγκεφαλικό, δήλωσε η μόνη του επιθυμία είναι η Mέγκαν να δείξει στον πατέρα τους λίγη συμπόνια.

«Αγωνίζεται κυριολεκτικά για τη ζωή του», είπε.

Ο πατέρας και ο αδελφός της Μέγκαν, μετακόμισαν στις Φιλιππίνες τον Ιανουάριο, σε μια προσπάθεια να «αποφύγουν» τις συνεχείς υπενθυμίσεις της αποξένωσης από αυτή.

«Κάθε μέρα υπήρχε κάποια είδηση για τη Μέγκαν και τον Χάρι. Ήταν μια συνεχής υπενθύμιση ότι η κόρη μου δε μου μιλά πια. Δεν καταλαβαίνω γιατί συνεχίζει να με αγνοεί», δήλωσε στο Mail on Sunday.

Ο Tόμας Μάρκλ, συνταξιούχος βραβευμένος με Emmy σκηνοθέτης φωτισμού στο Χόλιγουντ, είχε μια έντονη διένεξη με την κόρη του εξαιτίας φωτογραφιών του σε παπαράτσι πριν τον γάμο.

Δήλωσε ότι τον έπεισαν να φωτογραφηθεί

Η Μέγκαν ζούσε με τον πατέρα της από τα 11 έως τα 18, ενώ η μητέρα της ταξίδευε, και εκείνος πλήρωσε τα δίδακτρα για τη φοίτησή της στο Northwestern University.

Παρά το γεγονός ότι η κόρη του έγινε επιτυχημένη ηθοποιός, συνέχισε να καλύπτει τα χρέη για την εκπαίδευσή της, θεωρώντας το καθήκον του, ως πατέρας να της παρέχει την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση στήριξη για το ξεκίνημα της στη ζωή.

«Πάντα ήμασταν πολύ κοντά. Το να είμαι μακριά από τη ζωή της είναι η μεγαλύτερη τραγωδία της ζωής μου. Δεν καταλαβαίνω τι έκανα λάθος και δε μου μίλησε ξανά. Ποτέ δε σταμάτησα να την αγαπώ».

Ο γιος του αναμένει ότι η νοσηλεία του θα είναι μακρά και η ανάρρωση δύσκολη.

