Συγκινεί ο Γιάννης Βούρος για τον γιο του, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αναπηρίας: «Ο Στέφανος είναι μεγάλος δάσκαλος»

Στον γιο του, Στέφανο, αναφέρθηκε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αναπηρίας ο Γιάννης Βούρος, σε μια σπάνια τηλεοπτική του συνέντευξη.

Ο γνωστός ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή Buongiorno, με τον ίδιο να σημειώνει, μεταξύ άλλων, ότι πάντα είχε μια ευαισθησία απέναντι σε αυτούς που η κοινωνία θεωρεί «άτομα του περιθωρίου».

«Πάντα είχα μια ευαισθησία απέναντι σε αυτούς που η κοινωνία τους θεωρεί άτομα του περιθωρίου. Από τη στιγμή που γεννήθηκε ο Στέφανος, ασχολήθηκε συνειδητά με το κίνημα των ατόμων με αναπηρίες. Ο Στέφανος είναι ένας μεγάλος δάσκαλος. Όλοι μας είμαστε διαφορετικοί. Αυτή τη διαφορετικότητα γιατί να μην την αναγνωρίσουμε ως τη διαφορετικότητα ενός ανθρώπου που κάνει κάτι άλλο από αυτό που κάνεις εσύ; Η διαφορετικότητα για εμένα είναι τελείως πλασματική ως προς τα άτομα αυτά», είπε ο γνωστός ηθοποιός με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αναπηρίας.

Η συμμετοχή στη σειρά του Mega «Μια νύχτα μόνο»

Ακόμη, ο Γιάννης Βούρος που πρωταγωνιστεί στην επιτυχημένη δραματική σειρά του Mega «Μια νύχτα μόνο», μίλησε για τον ρόλο του «Νταγιάννου» που υποδύεται.

«Είναι παλαιάς κοπής αρσενικό, με την έννοια του σκληρού και αυτοδημιούργητου. Υπάρχουν χαραμάδες απ’ όπου μπορούμε να δούμε τις ευαισθησίες αυτού του ανθρώπου και το παρελθόν του, από το οποίο προέκυψαν αυτές οι απόλυτες απόψεις και οι αποφάσεις του. Πρέπει να αγαπάμε τους χαρακτήρες που υποδυόμαστε στο θέατρο και την τηλεόραση, ακόμα και τους κακούς», είπε χαρακτηριστικά.

