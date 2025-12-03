search
ΠΕΜΠΤΗ 04.12.2025 02:43
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web

03.12.2025 21:39

«Από θαύμα σώθηκα από τις απόπειρες αυτοκτονίας» εξομολογείται η Μπριζίτ Μπαρντό

03.12.2025 21:39
brizit bardo 99- new

Σε θαύμα απέδωσε το γεγονός ότι εξακολουθεί να ζει παρά τις απόπειρες αυτοκτονίες που είχε κάνει στο παρελθόν η Μπριζίτ Μπαρντό.

Η 91χρονη ηθοποιός αποκαλύπτει στο νέο ντοκιμαντέρ «Bardot» ότι πάλεψε με την κατάθλιψη σε όλη της τη ζωή, ακόμη και στο απόγειο της φήμης της, και ότι προσπάθησε πολλές φορές να δώσει τέλος στη ζωή της. «Έπαιρνα τη ζωή μου, και σώθηκα από ένα θαύμα», λέει η Μπαρντό στο ντοκιμαντέρ, το οποίο άρχισε να προβάλλεται στη Γαλλία την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, χωρίς όμως να δίνει λεπτομέρειες.

Η Μπαρντό μιλά επίσης για τη μοναξιά που ένιωσε, όταν εκτοξεύθηκε η φήμη της, αλλά και για το πώς διαχειρίστηκε τον τίτλο «σύμβολο του σεξ» τη δεκαετία του 1960.

Στο «Bardot» εξηγεί ότι η κατάθλιψη με την οποία ήρθε αντιμέτωπη τότε είναι κάτι που εξακολουθεί να τη συνοδεύει μέχρι και σήμερα. «Κάθε πρωί ξυπνάω και είμαι λυπημένη», δηλώνει.

Όπως λέει, δεν την ενδιαφέρει η υστεροφημία. Αυτό που τη νοιάζει είναι να μην ξεχνούν οι άνθρωποι ότι οφείλουν να σέβονται τα ζώα. «Δεν με νοιάζει αν οι άνθρωποι με θυμούνται. Αυτό που πραγματικά θα ήθελα είναι να θυμούνται τον σεβασμό που οφείλουμε στα ζώα. Όσο προχωρώ στη ζωή μου, τόσο περισσότερο φοβάμαι τους ανθρώπους. Είμαι πιο πολύ ζώο παρά άνθρωπος».

