Κιθ Κέλογκ: Αποχωρεί από την κυβέρνηση Τραμπ ο ένθερμος υποστηρικτής της Ουκρανίας

Ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ, έχει πει σε συνεργάτες του ότι σκοπεύει να αποχωρήσει από την κυβέρνηση τον Ιανουάριο του 2026, ανέφεραν πηγές στο Reuters – μια αποχώρηση που θα σήμαινε την απώλεια ενός βασικού υποστηρικτή της Ουκρανίας από την κυβέρνηση Τραμπ.

Ο τίτλος του ειδικού προεδρικού απεσταλμένου είναι προσωρινός, και τέτοιοι απεσταλμένοι θεωρητικά πρέπει να επικυρωθούν από τη Γερουσία για να παραμείνουν στις θέσεις τους πέραν των 360 ημερών.

Ο Κέλογκ έχει υποδείξει ότι ο Ιανουάριος του 2026 θα ήταν ένα φυσικό σημείο αποχώρησης, δεδομένης της υπάρχουσας νομοθεσίας, είπαν οι πηγές, που θέλησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους.

Η αποχώρηση του Κέλογκ δεν θα είναι ένα ευχάριστο νέο για το Κίεβο. Ο απόστρατος αντιστράτηγος θεωρούταν ευρέως από Ευρωπαίους διπλωμάτες, συμπεριλαμβανομένων των Ουκρανών, ως μια «φωνή κατανόησης» σε μια κυβέρνηση που κατά καιρούς έχει κλίνει προς τη ρωσική άποψη για την προέλευση του πολέμου στην Ουκρανία.

Οι συγκρούσεις του Κέλογκ με τον Γουίτκοφ

Ο Κέλογκ έχει καταδικάσει τις ρωσικές επιθέσεις σε ουκρανικές πολιτικές υποδομές πιο έντονα από άλλους αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ.

Κατά καιρούς συγκρούστηκε με τον ειδικό απεσταλμένο για ειρηνευτικές αποστολές Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος έχει επαναλάβει ορισμένα από τα επιχειρήματα του Ρώσου προέδρου, Βλάντιμιρ Πούτιν, και έχει υποστηρίξει μια άνιση εδαφική ανταλλαγή ως μέρος μιας μακροπρόθεσμης ειρηνευτικής συμφωνίας.

Μεταξύ των επιτυχιών του Κέλογκ ήταν η διευκόλυνση της απελευθέρωσης δεκάδων ομήρων που κρατούνταν από τον Λευκορώσο ηγέτη Αλεξάντερ Λουκασένκο με αντάλλαγμα περιορισμένη άρση κυρώσεων.

Ο Λευκός Οίκος και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν απάντησαν σε αιτήματα του Reuters για σχολιασμό.

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, πηγή με γνώση του τρόπου σκέψης του Κέλογκ είπε ότι κατέληξε στο συμπέρασμα πως υπάρχουν υπερβολικά πολλοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι που ασχολούνται με την Ουκρανία και ότι υπάρχει έλλειψη αναγνώρισης εντός της κυβέρνησης ότι η Ρωσία – και όχι η Ουκρανία – καθυστερεί τις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Άλλη πηγή με γνώση της απόφασης του Κέλογκ για αποχώρηση από την κυβέρνηση Τραμπ, είπε ότι ο Κέλογκ δεν είχε ποτέ την πρόθεση να παραμείνει στην κυβέρνηση για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η προσέγγιση Τραμπ για την Ουκρανία έχει μεταβληθεί

Την ίδια ώρα, ενώ ο Τραμπ έχει επικεντρωθεί έντονα στο να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, η προσέγγισή του για το πώς θα το πετύχει έχει αλλάξει δραματικά.

Τον Μάρτιο, διέκοψε προσωρινά ορισμένη ανταλλαγή πληροφοριών με την Ουκρανία, πριν την επαναλάβει γρήγορα. Τους τελευταίους μήνες, μάλιστα, έχει αυξήσει ορισμένες μορφές ανταλλαγής πληροφοριών με το Κίεβο.

Και ενώ ο Τραμπ δημιούργησε ένα νέο πρόγραμμα μέσω του οποίου Ευρωπαίοι σύμμαχοι αγοράζουν αμερικανικά όπλα εκ μέρους του Κιέβου, στην ουσία διέκοψε τα αμερικανικά προγράμματα στρατιωτικής βοήθειας που είχαν δημιουργηθεί από τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν.

Ο Τραμπ ανέλαβε καθήκοντα πιέζοντας για άμεση κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, αλλά εγκατέλειψε αυτό το αίτημα μετά τη συνάντησή του με τον Πούτιν στην Αλάσκα τον Αύγουστο. Τον Οκτώβριο, επανήλθε εκ νέου στην ιδέα της εκεχειρίας κατά μήκος των γραμμών του μετώπου μετά από συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην Ουάσινγκτον.

Ο Κέλογκ απουσίαζε από εκείνη τη συνάντηση του Οκτωβρίου. Νωρίτερα αυτόν το μήνα, ο αναπληρωτής του, Τζον Κόουλ, εγκατέλειψε το γραφείο του για να αναλάβει ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Λευκορωσία.

Μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές ποιος θα αντικαταστήσει τον Κέλογκ, και αν θα υπάρξει κάποιος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν ακόμη διορίσει πρέσβη στην Ουκρανία με επικύρωση της Γερουσίας. Η διπλωμάτης Τζούλι Φίσερ διορίστηκε τον Μάιο ως επιτετραμμένη στην αμερικανική αποστολή στο Κίεβο.

