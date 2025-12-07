search
Νετανιάχου: Συνάντηση με Τραμπ τον Δεκέμβριο – Είμαστε κοντά στην ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του σχεδίου για τη Γάζα

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε σήμερα ότι θα συναντηθεί με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ μέσα στον Δεκέμβριο.

Ο Νετανιάχου δήλωσε επίσης ότι βλέπει «έναν δρόμο προς μια βιώσιμη ειρήνη» με τους Παλαιστίνιους, επιμένοντας ωστόσο ότι ο πλήρης έλεγχος της ασφάλειας από τον ποταμό Ιορδάνη έως τη Μεσόγειο θα παραμείνει «πάντα στα χέρια του Ισραήλ».

Ακόμη, υπογράμμισε πως υπάρχει προοπτική για την προώθηση μιας ευρύτερης ειρηνευτικής συμφωνίας με τα αραβικά κράτη. Παράλληλα, ανέφερε ότι το ζήτημα της πολιτικής προσάρτησης της Δυτικής Όχθης παραμένει αντικείμενο συζήτησης, διευκρινίζοντας όμως ότι «το σημερινό status quo στη Δυτική Όχθη θα παραμείνει για το εγγύς μέλλον».

Αναφερόμενος στο σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ότι η πρώτη φάση βρίσκεται «πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή της», ενώ το Ισραήλ προετοιμάζεται για τη μετάβαση στη δεύτερη φάση. Όπως σημείωσε, στο τέλος του μήνα θα έχει «πολύ σημαντικές συνομιλίες» για να διασφαλιστεί η υλοποίηση της επόμενης φάσης του σχεδίου.

