Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ: Το Κίεβο στέλνει «φτωχούς χωρικούς» στο μέτωπο, οι πλούσιοι έφυγαν από την Ουκρανία

Οι ουκρανικές αρχές στέλνουν «φτωχούς χωρικούς» στο μέτωπο, ενώ όλοι οι πλούσιοι έχουν εγκαταλείψει τη χώρα εδώ και καιρό, υποστήριξε σε φόρουμε στη Ντόχα, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιο.

«Αυτό το καλοκαίρι, ήμουν στο Μονακό με την όμορφη κοπέλα μου, τη Μπετίνα, και οδηγούσαμε στην πόλη. Και να τι είδα: οποιαδήποτε μέρα, περίπου το 50% των supercars – Bugatti, Ferrari και τα συναφή – είχαν ουκρανικές πινακίδες κυκλοφορίας. Πιστεύουμε πραγματικά ότι όλα αυτά κερδήθηκαν στην Ουκρανία;», συνέχισε ο γιος του αμερικανού προέδρου.

Donald Trump Jr. on Ukrainian cars in Monaco and on the war as a business for Zelensky's government. pic.twitter.com/Od57Y3Kher — Marta Havryshko (@HavryshkoMarta) December 7, 2025

«Ήμουν στην Ουκρανία πριν από 20 χρόνια – σίγουρα δεν υπήρχε ακριβώς “πληθώρα πλούτου” τότε. Και τώρα βλέπουμε τον δεύτερο στην ιεραρχία της χώρας (σ.σ Γέρμακ) να συλλαμβάνεται για κλοπή εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων», είπε.

«Όταν βλέπεις ουκρανικές πινακίδες κυκλοφορίας σε κάθε supercar στο Μονακό, συνειδητοποιείς ότι οι πλούσιοι έχουν φύγει. Επέτρεψαν, όπως το βλέπουν, στους “χωρικούς” να πολεμήσουν στο μέτωπο. Και δεν είχαν κανένα κίνητρο να σταματήσουν τον πόλεμο επειδή τα χρήματα συνέχιζαν να ρέουν. Τα έκλεψαν και κανείς δεν νοιάστηκε», πρόσθεσε.

«Το ίδιο ισχύει και με τον Πούτιν. Δεν ήταν οι γιοι των ολιγαρχών που πήγαν στον πόλεμο», συνέχισε.

