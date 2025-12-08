search
ΤΡΙΤΗ 09.12.2025 00:49
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.12.2025 23:28

Απέτρεψαν το πραξικόπημα στο Μπενίν – Καθοριστική η παρέμβαση της Νιγηρίας

08.12.2025 23:28
benin

Η κυβέρνηση του Μπενίν αναγνώρισε σήμερα τη συμβολή της γειτονικής Νιγηρίας στην αποτροπή πραξικοπήματος την Κυριακή, όταν στρατιωτικοί αποπειράθηκαν να συλλάβουν τον πρόεδρο Πατρίς Ταλόν.

Οι επίδοξοι πραξικοπηματίες αιχμαλώτισαν προσωρινά τον επικεφαλής της Εθνοφρουράς και τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού, οι οποίοι απελευθερώθηκαν σήμερα, σύμφωνα με την ενημέρωση του υπουργικού συμβουλίου.

Η Νιγηρία είχε επιβεβαιώσει νωρίτερα ότι έστειλε μαχητικά αεροσκάφη και χερσαίες δυνάμεις στη μικρή γειτονική της χώρα προκειμένου να συμβάλει στην αποκατάσταση της συνταγματικής τάξης στο Μπενίν, το οποίο αποτελεί εμπορικό κόμβο στη Δυτική Αφρική και αγωνίζεται να πατάξει τη δράση τζιχαντιστικών οργανώσεων.

Η πρώτη στρατιωτική επέμβαση της Νιγηρίας σε άλλη χώρα εδώ σχεδόν μια δεκαετία υποκινήθηκε από την ανησυχία ότι ένα εχθρικό καθεστώς θα καταλάμβανε την εξουσία στη γειτονική χώρα και ενδεχομένως η βία να εξαπλωνόταν πέρα από τα σύνορα, επισημαίνουν αναλυτές.

Η προηγούμενη επέμβαση νιγηριανών ενόπλων δυνάμεων στο εξωτερικό ήταν το 2017 στην Γκάμπια, όπου ο τότε πρόεδρος Γιάγια Τζάμε αρνήθηκε να εγκαταλείψει την εξουσία μετά την ήττα του στις εκλογές. Η στρατιωτική δύναμη που αναπτύχθηκε στην Γκάμπια δεν ενεπλάκη σε συγκρούσεις, καθώς ο Τζάμε συνθηκολόγησε γρήγορα.

Διαβάστε επίσης:

ΗΠΑ: Ο Ζοχράν Μαμντάνι αφήνει το μικρό του διαμέρισμα στο Κουίνς για την επίσημη κατοικία του δημάρχου της Νέας Υόρκης

Συρία: Έναν χρόνο μετά την ανατροπή του Άσαντ, ο Σάρα δεσμεύεται να προωθήσει «τη συνύπαρξη και τη δικαιοσύνη»

Αλ Σίσι: Η οριοθέτηση ΑΟΖ μεταξύ Αιγύπτου και Λιβύης στην ατζέντα της συνάντησής του με τον Χαφτάρ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
livanos idf xtipima- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Συνεχίζει τις αεροπορικές επιδρομές στον νότιο Λίβανο

zelenski 776- new
ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Οι ΗΠΑ πιέζουν τον Ζελένσκι να αποδεχτεί το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία

syriza
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τις εκλογές στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών: «Καθαρό μήνυμα υπέρ της προοδευτικής διοίκησης»

opke_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ίλιον: Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. μετά την καταγγελία περί αστυνομικής βίας σε βάρος 12χρονου

miss jamaica
ΚΟΣΜΟΣ

Μάχη για τη ζωή της δίνει η Μις Τζαμάικα μετά τη σοκαριστική πτώση στο Miss Universe – Έχει υποστεί εγκεφαλική αιμορραγία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
EKAV
ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία στο «Π»: Εργαζόμενος του ΕΚΑΒ Αθηνών κοιμάται κάθε βράδυ στο αμάξι του

zouganeli-new
LIFESTYLE

Ζουγανέλη για Καρβέλα: «Αν κάποιος είναι ατάλαντος ή όχι δεν έχει σχέση με το είδος που εκπροσωπεί»

bisbikis
LIFESTYLE

Μπισμπίκης για «Σπασμένη Φλέβα»: Ούτε εμείς περιμέναμε ότι θα έχει τόση απήχηση η ταινία

mpalwthies
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Κάτοικος σε χωριό άρχισε τις μπαλωθιές ενώ γινόταν εκδήλωση για το άναμμα χριστουγεννιάτικου δέντρου

karamanlis 441- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμβαση Καραμανλή: «Οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι απέναντι στους Έλληνες αγρότες»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 09.12.2025 00:49
livanos idf xtipima- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Συνεχίζει τις αεροπορικές επιδρομές στον νότιο Λίβανο

zelenski 776- new
ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Οι ΗΠΑ πιέζουν τον Ζελένσκι να αποδεχτεί το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία

syriza
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τις εκλογές στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών: «Καθαρό μήνυμα υπέρ της προοδευτικής διοίκησης»

1 / 3