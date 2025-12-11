«Είναι ό,τι πιο φρικτό έχω δει»: Σάλος για τη χριστουγεννιάτικη διαφήμιση με ΑΙ της McDonald’s Ολλανδίας

Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε στην Ολλανδία η χριστουγεννιάτικη διαφήμιση της McDonald’s που δημιουργήθηκε με Τεχνητή Nοημοσύνη (AI).

Οι αντιδράσεις ήταν, δε, τόσο σφοδρές ώστε η διάρκειας 45 δευτερολέπτων διαφήμιση που δημοσιεύθηκε στο κανάλι YouTube της McDonald’s Ολλανδίας στις 6 Δεκεμβρίου, να έχει «κατέβει».

McDonald's unveiled what has to be the most god-awful ad I've seen this year – worse than Coca-Cola's.



Fully AI-generated, that's one. Looks repulsive, that's two. More cynical about Christmas than the Grinch, that's three.



I don't wanna be the only one suffering, take a look: pic.twitter.com/lRYODLkkBJ — Theodore McKenzie (@realTedMcKenzie) December 6, 2025

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά ένας σχολιαστής στο Χ, «αυτή είναι η φρικτή διαφήμιση που έχω δει φέτος». Η εταιρεία από την πλευρά της σε δήλωση προς το ΒΒC έκανε λόγο για «ένα σημαντικό μάθημα» στο πλαίσιο της προσπάθειας να προχωρήσει σε πιο «αποτελεσματική χρήση της AI».

Η διαφήμιση δημιουργήθηκε από την ολλανδική εταιρεία TBWA\Neboko και την αμερικανική εταιρεία παραγωγής The Sweetshop. Το πνεύμα ήταν να παρουσιάσει όλα όσα μπορούν να πάνε στραβά κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων, χρησιμοποιώντας το σλόγκαν «η πιο τρομερή εποχή του χρόνου» και προτείνοντας ότι θα ήταν καλύτερα να περάσει κανείς τον χρόνο του στα McDonald’s.

Μετά την κυκλοφορία της, η κριτική επικεντρώθηκε στους παράξενους χαρακτήρες της ταινίας και τον μεγάλο αριθμό συνδεδεμένων κλιπ, με χαρακτηρισμούς όπως «ανατριχιαστική» και «κακώς μονταρισμένη». Άλλοι πάλι εστίασαν στην ανησυχία για απώλεια θέσεων εργασίας στον κλάδο της διαφήμισης γράφοντας «χωρίς ηθοποιούς, χωρίς ομάδα κάμερας… καλώς ήρθατε στο μέλλον της κινηματογραφικής παραγωγής. Και είναι χάλια».

Από την πλευρά της η διευθύνουσα σύμβουλος της The Sweetshop, Μέλανι Μπριτζ, υπερασπίστηκε το αποτέλεσμα. Σύμφωνα με την ίδια η παραγωγή διήρκεσε «επτά εβδομάδες», κατά τις οποίες η ομάδα «σχεδόν δεν κοιμήθηκε» και δημιούργησε «χιλιάδες λήψεις – και στη συνέχεια τις επεξεργάστηκε όπως θα κάναμε σε οποιαδήποτε παραγωγή υψηλής ποιότητας».

«Δεν ήταν ένα τέχνασμα τεχνητής νοημοσύνης», είπε. «Ήταν μια ταινία».

