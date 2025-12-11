Eurovision 2026: Το Nemo επιστρέφει το βραβείο σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή του Ισραήλ

Πληθαίνουν οι φωνές διαμαρτυρίας για την συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision 2026, καθώς μετά την απόσυρση της Ισπανίας, της Ολλανδίας, της Ιρλανδίας, της Ισλανδίας και της Σλοβενίας, το Nemo, που νίκησε στον διαγωνισμό το 2024 ανακοίνωσε ότι επιστρέφει το βραβείο.

Μέσα από μια ανάρτηση στο Instagram το Nemo τόνισε πως θεωρεί ότι δεν του ανήκει το βραβείο που κέρδισε με το τραγούδι «Code» και δηλώνει την απογοήτευσή του για την απόφαση της EBU να επιτρέψει στο Ισραήλ να συμμετάσχει στον διαγωνισμό τραγουδιού.



Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι αποφάσεις της EBU δεν συνάδουν με τις αξίες και τα ιδανικά που πρεσβεύει η Eurovision και επισήμανε πως «περιμένει τη στιγμή που τα λόγια θα ευθυγραμμιστούν με τις πράξεις».





Όπως έγραψε το Nemo στην ανάρτησή του: «Πέρυσι κέρδισα τη Eurovision και μου απονεμήθηκε το τρόπαιο. Και παρότι είμαι απέραντα ευγνώμων για την κοινότητα γύρω από αυτόν τον διαγωνισμό και για όλα όσα μου δίδαξε αυτή η εμπειρία, τόσο ως άνθρωπο όσο και ως καλλιτέχνη, σήμερα δεν αισθάνομαι πλέον ότι αυτό το τρόπαιο μου ανήκει».



Για το Nemo η συμμετοχή του Ισραήλ δεν συμφωνεί με τις αξίες που πρεσβεύει ο διαγωνισμός τραγουδιού. «Η Eurovision δηλώνει ότι εκπροσωπεί την ενότητα, την ένταξη και την αξιοπρέπεια για όλους. Αυτές οι αξίες έδιναν νόημα στον διαγωνισμό για μένα. Αλλά η συνεχιζόμενη συμμετοχή του Ισραήλ, σε μια περίοδο που η Ανεξάρτητη Διεθνής Ερευνητική Επιτροπή του ΟΗΕ έχει χαρακτηρίσει ως γενοκτονία, δείχνει μια ξεκάθαρη σύγκρουση ανάμεσα σε αυτά τα ιδανικά και τις αποφάσεις που λαμβάνει η EBU», πρόσθεσε.



Ακολούθως, αναφέρει: «Αυτό δεν αφορά άτομα ή καλλιτέχνες. Ο διαγωνισμός χρησιμοποιήθηκε επανειλημμένα για να «μαλακώσει» την εικόνα ενός κράτους που κατηγορείται για σοβαρές παραβιάσεις, ενώ η EBU επέμενε ότι η Eurovision δεν έχει πολιτικό χαρακτήρα. Και όταν ολόκληρες χώρες αποσύρονται λόγω αυτής της αντίφασης, θα έπρεπε να είναι σαφές ότι κάτι είναι βαθιά λάθος».



Κλείνοντας, αποκάλυψε ότι πήρε την απόφαση να επιστρέψει το τρόπαιο που του δόθηκε μετά τη νίκη του. «Γι’ αυτό αποφάσισα να στείλω το τρόπαιο πίσω στα κεντρικά της EBU στη Γενεύη. Με ευγνωμοσύνη και με ένα ξεκάθαρο μήνυμα: Ζήστε αυτά που διακηρύσσετε. Αν οι αξίες που γιορτάζουμε στη σκηνή δεν εφαρμόζονται και εκτός σκηνής, τότε ακόμη και τα πιο όμορφα τραγούδια χάνουν το νόημά τους. Περιμένω τη στιγμή που τα λόγια θα ευθυγραμμιστούν με τις πράξεις. Μέχρι τότε, αυτό το τρόπαιο είναι δικό σας».

