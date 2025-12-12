ΜΜΕ ΗΠΑ: «Η αίθουσα της ντροπής» – Η νέα ιστοσελίδα προγραφών του Λευκού Οίκου

Μια νέα ιστοσελίδα του Λευκού Οίκου, «Hall of Shame», αποτελεί το νέο «όπλο» του προέδρου Τράμπ στον πόλεμο με τα ΜΜΕ και τους δημοσιογράφους.

Η πρώτη σελίδα του νεοφυούς σάιτ είναι… αφιερωμένη στους «παραβάτες της εβδομάδας» και στην ανανέωση της, της Παρασκευής (12/12), πρώτο πρώτο φιγουράρει το CNN. Με πηχυαίους τίτλους «Παραπληροφόρηση», «Μεροληψία», «Εκτεθειμένο».

Η έναρξη λειτουργίας της ιστοσελίδας έρχεται σε μια περίοδο που ο Τραμπ εντείνει την εκστρατεία του κατά των «ψευδών ειδήσεων», όπως τις αποκαλεί, και ενώ ο Πρόεδρος των ΗΠΑ αντιμετωπίζει αυξανόμενες επικρίσεις για τις επανειλημμένες επιθέσεις του εναντίον δημοσιογράφων, σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ και δημοσιογραφικές οργανώσεις .

Ο Λευκός Οίκος δημιούργησε μια «Αίθουσα της Ντροπής» για τα μέσα ενημέρωσης στον κυβερνητικό ιστότοπό του, καταφέροντας ένα ακόμη σημαντικό πλήγμα στην ελευθερία του Τύπου στις Ηνωμένες Πολιτείες, σημειώνει σε σχετικό δημοσίευμα του το Euronews.

Οι «Ρεπόρτερ χωρίς σύνορα» μιλάνε για «επέκταση του πολέμου κατά του Τύπου» και σημειώνουν ότι αντί ο Αμερικανός Πρόεδρος να ενθαρρύνει την αξιόπιστη δημοσιογραφία, «η νέα σελίδα μεροληψίας των μέσων ενημέρωσης στον ιστότοπο του Λευκού Οίκου αποτελεί την τελευταία προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να διασύρει τα μέσα ενημέρωσης. Δημοσιογράφοι και μέσα ενημέρωσης που επικρίνουν τα μέτρα του Τραμπ χαρακτηρίζονται ως «παραβάτες» χωρίς να υπάρχει καμία ανάλυση των λόγων για τους οποίους η αναφορά τους είναι λανθασμένη».

Η RSF μάλιστα καλεί μάλιστα τον Λευκό Οίκο να «κατεβάσει» τη σελίδα αμέσως.

Στη λίστα με τα ΜΜΕ της…ντροπής, με το που «ανέβηκε», την «τιμητική» τους είχαν, ως «παραβάτες της εβδομάδας» το δίκτυο CBS News και οι εφημερίδες Boston Globe (αν θυμάστε αποκάλυψε το παγκόσμιο δίκτυο σεξουαλικης κακοποίησης στου κόλπους της Καθολικής Εκκλησίας),The Independent, New York Times. Η ιστοσελίδα κατηγορεί ψευδώς, αναφέρουν οι RSF, ότι παρουσιάζουν ψευδώς δηλώσεις του Προέδρου Ντόναλντ Τράμπ.

«Πλήρως ταξινομήσιμο και τακτικά ενημερωμένο, εξασφαλίζει ότι καμία παραπληροφόρηση, καμία ανώνυμη “πηγή” φανταστικής ιστορίας και καμία μεροληπτική δυσφήμιση δεν θα ξεχαστεί ξανά», έγραψε ο Λευκός Οίκος σε δήλωση που ανακοίνωνε την έναρξη λειτουργίας του ιστότοπου.

Ο Λευκός Οίκος παραθέτει επίσης μια σειρά από δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης που, όπως ισχυρίζεται, «είναι ψευδή ή παραπλανητικά, στην «Αίθουσα της Ντροπής», χωρίς να παρέχει συγκεκριμένα στοιχεία για τις κατηγορίες αυτές. Κάθε άρθρο κατατάσσεται σε μία ή περισσότερες κατηγορίες, όπως «Ψέμα» και «Αριστερή Τρέλα» – κατηγορίες που αποκαλύπτουν τον χονδροειδή πολιτικό χαρακτήρα αυτού του ιστότοπου που χρηματοδοτείται από τους φορολογούμενους», καταγγέλλουν οι Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα.

«Ας ξεκαθαρίσουμε τι συμβαίνει εδώ: Έχουμε άδικη και σκόπιμη στοχοποίηση δημοσιογράφων από κυβερνητικούς αξιωματούχους επειδή ασκούν ένα συνταγματικά προστατευόμενο δικαίωμα», δήλωσε ο διευθυντής σύνταξης της Washington Post, Ματ Μάρεϊ. «Η Washington Post δεν θα αποθαρρυνθεί και θα συνεχίσει να κάνει ρεπορτάζ με αυστηρότητα και ακρίβεια, υπηρετώντας όλη την Αμερική».

Διεθνή ΜΜΕ υπογραμμίζουν πως κανένα μέσο ενημέρωσης που απευθύνεται σε συντηρητικούς δεν αναφέρθηκε ως μεροληπτικό.

Ειδικοί αναλυτές, μιλώντας στην Deutsche Welle, προειδοποίησαν ότι αυτή η ρητορική είναι επικίνδυνη για τους δημοσιογράφους και αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για την ελευθερία του Τύπου, καθώς και για τη δημοκρατία στις Ηνωμένες Πολιτείες.

