ΣΚΑΙ: Οργανώνεται για το «Survivor: Αθηναίοι-Επαρχιώτες» – Οι προγραμματικοί σχεδιασμοί για την πρεμιέρα

ΣΚΑΪ και Acun Medya υλοποιούν τους σχεδιασμούς για το αρχετυπικό ριάλιτι «Survivor» το οποίο ποντάρει στο διχαστικό στοιχείο με την διάκριση των παικτών σε Αθηναίους και επαρχιώτες.

Στη βάση του το πρόγραμμα δεν θα έχει συγκλονιστικές διαφοροποιήσεις. Τα μέλη των ομάδων θα διαγωνίζονται (και θα «σκυλοτρώγονται») στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους- γνωστούς, από προηγούμενες εκδόσεις του τοξικού ριάλιτι, ως «πεδία μάχης» – κάπου στην Δομινικανή Δημοκρατία, σε αμμώδεις περιοχές δίπλα ή κοντά σε θάλασσα. Όλα τ’ αλλά, γαρνιτούρες.

Ο τηλεοπτικός σταθμός του Φαλήρου, θέλει να εντάξει το «Survivor: Αθηναίοι vs επαρχιώτες» με το που θα «μπει» το 2026.

Το ριάλιτι θα αναπτυχθεί το πιθανότερο σε σημαντικό διάστημα του prime time του σταθμού πλην κάποιων εξαιρέσεων, έως έξι ημέρες την βδομάδα, όπως συνέβαινε έως πέρσι. Εκτός εάν στο μεταξύ ο σταθμός σχεδιάσει να προσθέσει στο διάστημα 21.00- 24.00 περιεχόμενο πλέον των εκπομπών «Prime time», «Η ζωή σου όλη», «Τότε & Τώρα», «Στην αγκαλιά του Φάνη». Στα υπόψη ότι κάποια στιγμή αναμένεται η μετάδοση του κύκλου έξι βιογραφικών εκπομπών «Σαββόπουλος – Long Play», για τον Διονύση Σαββόπουλο, του Παύλου Τσίμα και την οπτικοποίηση σε μορφή κύκλου ντοκιμαντέρ του βιβλιου «Η τελευταία μπλόφα – Το παρασκήνιο του 2015, οι συγκρούσεις, το Plan B» των Ελένης Βαρβιτσιώτη – Βικτωρίας Δενδρινού.

Με όσα έχουν γίνει γνωστά ως τώρα υπολογίζεται το «Survivor: Αθηναίοι vs επαρχιώτες» να κάνει την εμφάνιση του μέσα στο πρώτο 10ήμερο του Ιανουαρίου. Θα το παρουσιάζει ως γνωστόν, ο Γιώργος Λιανός.

Διαβάστε επίσης:

Διπλασιάστηκαν οι παρουσιαστές Τεχνητής Νοημοσύνης σε δελτία ειδήσεων

Η Disney έκανε συμφωνία με την OpenAI για άδεια χρήσης 200 εμβληματικών χαρακτήρων

DW: Πιθανή η αγορά της La Stampa από τον όμιλο ΑΝΤ1