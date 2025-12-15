search
15.12.2025 18:46

Το «Σόι σου»… dolbystereo στην κορυφή της τηλεθέασης την Παρασκευή (12/11)

15.12.2025 18:46
soi soy nea sezon – new

Το «Σόι σου» τείνει να αποτελέσει την τηλεοπτική πλατεία Συντάγματος. Μαζεύει κόσμο. Φαίνεται άλλωστε με μια ματιά στο Top 10 ημέρας. Δύο επεισόδια κολλητά –back to back στα ελληνικά- μετάδωσε ο Alpha και βλέπετε τι συνέβη.

Η δυναμική του είναι τέτοια ώστε το τρίτο σε δημοφιλία πρόγραμμα της ημέρας, το τηλεπαιχνίδι «Ο τροχός της τύχης», είχε διαφορά τουλάχιστον τρείς ποσοστιαίες μονάδες τηλεθέασης, δηλαδή περισσότερο από 300.000 τηλεθεατές.

Στο χαρακτηριστικό της ημέρας η κυριαρχία των τηλεπαιχνιδιών και των ενημερωτικών/ειδησεογραφικών εκπομπών. Το μουσικό σόου «The Voice» με τα καλύτερα τερμάτισε στην κούρσα τηλεθέασης, έβδομο.

