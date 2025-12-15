search
15.12.2025 19:12

Με παρόμοια μερίδια ΣΚΑΪ και Mega εναλλάχτηκαν στην πρώτη θέση τηλεθέασης των καναλιών το διήμερο (13,14/12)

15.12.2025 19:12
tileorasi_diafimiseis_3010_1460-820_new
credit: pixabay

Η αναμενόμενη νομή της πίτας τηλεθέασης σημειώθηκε και αυτό το σαββατοκύριακο, ως προς τη μερίδα του λέοντος.

Το Σάββατο ήταν ο ΣΚΑΪ που – λόγω και του «The Voice» – συγκέντρωσε τους περισσότερους στη συχνότητά του.

Την Κυριακή πέρασε μπροστά το Mega καθώς στη «ζώνη» βαρόμετρο, το prime time, είχε το σετ «Μια νύχτα μόνο» – «Η γη της ελιάς».

Στα αξιοσημείωτα του γουίκεντ το 3,2% του ΕΡΤNews που αποτελεί νέο limit up για το ειδησεογραφικό κανάλι της κρατικής τηλεόρασης.

Επίσης η ΕΡΤ1, το διήμερο που μας πέρασε, είχε μεταβολή με θετικό πρόσημο στο μερίδιό της από τη μία ημέρα στην άλλη, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Nielsen, ενώ συνήθως από το Σάββατο στην Κυριακή η δυναμική της εμφανίζει πτωτική τάση.

finikounta_sillifthentes
ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Εμμένουν στην αθωότητά τους οι δύο συλληφθέντες ως ηθικοί αυτουργοί της διπλής δολοφονίας – Αρνήθηκαν τις κατηγορίες στην απολογία τους

tsipas ithaki paroysiasi
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τι πιστεύουν οι πολίτες για το comeback του Τσίπρα μετά και την παρουσίαση της «Ιθάκης»

kideia_lenas-samara_vaggelis-marinakis
ΕΛΛΑΔΑ

Πένθος για τον Βαγγέλη Μαρινάκη: Πέθανε η μητέρα του, Ειρήνη

kalpes 43- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Alco: Συντριπτικά υπέρ των αγροτών οι πολίτες, δικαιολογημένες οι κινητοποιήσεις και για 6 στους 10 ψηφοφόρους ΝΔ

theodorikakos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόντρα Θεοδωρικάκου – Φάμελλου για ακρίβεια και… εξώστη του Παλλάς

NIKOS-ROMANOS_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

100 πανεπιστημιακοί στο πλευρό του Νίκου Ρωμανού: «Καταγγέλλουμε την εκδικητική μεταχείριση»

nikos-androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Η δεύτερη διαγραφή του Γιώργου Λαμπράκη, κουμπάρου του Νίκου Ανδρουλάκη και η αμηχανία πριν την αντεπίθεση

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ο αποκλεισμός πολλών χαμηλοσυνταξιούχων από την έκτακτη ενίσχυση των 250 ευρώ

foureira-new
LIFESTYLE

Ελένη Φουρέιρα: «Επειδή ήμουν παιδί από την Αλβανία, έπρεπε να κάνω μεγαλύτερη προσπάθεια» (Video)

TSIPRAS PIERRAKAKIS DOUKAS PAPPAS
ΚΑΛΧΑΣ

Ο ανασχηματισμός έπεται του προϋπολογισμού, ο Φραπές εξοργίζει τα μπλόκα και το μπέρδεμα με τις κουμπαριές, τα συγχαρητήρια σε Πιερρακάκη και τα όρια με Τσίπρα 

