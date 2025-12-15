Με παρόμοια μερίδια ΣΚΑΪ και Mega εναλλάχτηκαν στην πρώτη θέση τηλεθέασης των καναλιών το διήμερο (13,14/12)

Η αναμενόμενη νομή της πίτας τηλεθέασης σημειώθηκε και αυτό το σαββατοκύριακο, ως προς τη μερίδα του λέοντος.

Το Σάββατο ήταν ο ΣΚΑΪ που – λόγω και του «The Voice» – συγκέντρωσε τους περισσότερους στη συχνότητά του.

Την Κυριακή πέρασε μπροστά το Mega καθώς στη «ζώνη» βαρόμετρο, το prime time, είχε το σετ «Μια νύχτα μόνο» – «Η γη της ελιάς».

Στα αξιοσημείωτα του γουίκεντ το 3,2% του ΕΡΤNews που αποτελεί νέο limit up για το ειδησεογραφικό κανάλι της κρατικής τηλεόρασης.

Επίσης η ΕΡΤ1, το διήμερο που μας πέρασε, είχε μεταβολή με θετικό πρόσημο στο μερίδιό της από τη μία ημέρα στην άλλη, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Nielsen, ενώ συνήθως από το Σάββατο στην Κυριακή η δυναμική της εμφανίζει πτωτική τάση.

Διαβάστε επίσης:

Το «Σόι σου»… dolbystereo στην κορυφή της τηλεθέασης την Παρασκευή (12/11)

«Καρέ» στην πρώτη θέση τηλεθέασης των καναλιών σχημάτισε ο Alpha την Παρασκευή (12/12)

Eurovision 2026: Με νέο χαμηλό ρεκόρ συμμετοχών αλλά δύο ημιτελικούς- Η τελική λίστα